Trump sa nevie zmieriť s prehrou: Unikla NAHRÁVKA! Tajomníka štátu Georgia mal nútiť, aby našiel tisíce hlasov

"Potrebujem len, aby sa našlo 11 780 hlasov," povedal napríklad Trump, ktorý sa stále nezmieril s výsledkom novembrových prezidentských volieb, v ktorých prehral s kandidátom demokratov Joeom Bidenom.

Podľa Trumpa sa ľudia hnevajú

Trump Raffenspergerovi okrem iného povedal, že na seba berie veľké riziko, ak odmietne podporiť jeho tvrdenia o víťazstve. Biden v Georgii zvíťazil o 11 779 hlasov a Raffensperger to považuje za presný výsledok. Trumpovi povedal, že sa upína k vyvráteným konšpiračnom teóriám.

"Ľudia v Georgii sa hnevajú, ľudia v celej krajine sa hnevajú. Nie je na tom nič zlé, keď poviete, že ste to prepočítali," vyhlásil Trump, na čo Raffensperger odvetil: "Pán prezident, údaje, ktoré máte, sú chybné." Raffensperger je rovnako ako Trump republikán.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

"Jediné, čo chcem, je nájsť 11 780 hlasov, čo je o jeden viac, ako máme, pretože my sme v tom štáte vyhrali. Moja prehra v Georgii nepripadá do úvahy, zvíťazili sme o stovky tisíc hlasov," tvrdil Trump.

Trump je zúfalý z prehry

Washingtonský denník k tomu napísal, že záznam konverzácie, ktorá bola v niektorých okamihoch nesúvislá, poskytuje náhľad na to, do akej miery zostáva Trump ponorený do témy svojej volebnej prehry a ako je z nej zúfalý. Nechce alebo nie je schopný fakty prijať a stále verí, že je možné zvrátiť výsledok v niektorých štátoch a udržať sa v úrade, uviedol denník. Biden má zložiť prísahu 20. januára.

“Georgia election data, just revealed, shows that over 17,000 votes illegally flipped from Trump to Biden.” @OANN This alone (there are many other irregularities) is enough to easily “swing Georgia to Trump”. #StopTheSteal @HawleyMO @SenTedCruz @Jim_Jordan — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021

Na linke spolu s Trumpom bolo niekoľko jeho poradcov vrátane právničky Clety Mitchellovej a personálneho šéfa Bieleho domu Marka Meadowsa. Mitchellová tvrdí, že z Raffenspergerovho úradu v minulých dvoch mesiacoch vyšli chybné prehlásenia.

Respectfully, President Trump: What you're saying is not true. The truth will come out https://t.co/ViYjTSeRcC — GA Secretary of State Brad Raffensperger (@GaSecofState) January 3, 2021

Trump v nedeľu o rozhovore informoval na twitteri a napísal, že Raffensperger "nebol ochotný alebo schopný odpovedať na otázky týkajúce sa podvodov s hlasmi, ničenia hlasov, započítania voličov z iných štátov a mŕtvych voličov". "Nemá o tom tušenie," myslí si Trump. Raffensperger vo svojom tweete odpísal: "Vo všetkej úcte, prezident Trump: To, čo hovoríte, nie je pravda."

Demokrati odsúdili Trumpov nátlak

"Počuli ste o tej nahrávke telefonátu? To bol hlas zúfalstva a nepoctivého, trúfalého zneužitia moci prezidentom Spojených štátov," uviedla zvolená viceprezidentka Kamala Harrisová v nedeľu v Georgii, kam prišla podporiť demokratických kandidátov pred vyvrcholením druhého kola miestnych volieb do Senátu USA.

“Traitorous.”

“The most dangerous president we’ve ever had when it comes to protecting our democracy.”

“...I can’t wait to see him gone.... .”



Well said, @JoaquinCastrotx. https://t.co/u0v1zHOyVx — Julián Castro (@JulianCastro) January 4, 2021

Niekdajší demokratický prezidentský uchádzač Julian Castro na twitteri napísal, že "prezident Spojených štátov vydiera štátnych úradníkov v snahe ukradnúť voľby, ktoré prehral". Jeho prístup je "zločinný a nebezpečný", dodal Castro. Podľa demokratického senátora Dicka Durbina Trumpovo počínanie nezasluhuje nič iné ako "kriminálne vyšetrovanie".

S kritikou prišli aj republikáni

Kongresman Adam Kinzinger na twitteri napísal, že Trumpovo správanie je "úplne príšerné". "Ten telefonát je hodina koncentrovaného dezinformačného šialenstva... Čo bude nasledovať, vrátane prípadného krviprelievania, za to ponesú zodpovednosť Trump a sťažovatelia," dodal bývalý šéf federálnej bezpečnostnej agentúry CISA Chris Krebs. Raffensperger i ďalšií činitelia v Georgii a ďalších štátoch čelia v nadväznosti na volebné dezinformácie vlne vyhrážok.

Rozhovor podľa niektorých expertov vyvoláva otázky o možnom protiprávnom konaní prezidenta, akékoľvek formálne obvinenie je ale v tejto veci nepravdepodobné, napísal denník The New York Times.