Trump vyhlásil kvôli inaugurácii núdzový stav, silnejú obavy z ďalšieho násilia

Vyhlásenie núdzového stavu umožňuje ministerstvu pre vnútornú bezpečnosť a Federálnej agentúre pre riadenie núdzových situácií (FEMA) koordinovať sa v prípade potreby s miestnymi úradmi, informovala v utorok tlačová agentúra AP. Núdzový stav platí od pondelka 11. januára do 24. januára.

Trumpovo opatrenie prichádza päť dní po tom, čo dav jeho podporovateľov vtrhol do budovy Kapitolu, sídla Kongresu, keď obe jeho komory začali formálne spočítavať hlasy Zboru voliteľov a potvrdzovať Trumpovu porážku v novembrových voľbách - a Bidenovo víťazstvo. Výsledkom výtržností bolo päť mŕtvych.

Trump sa posledné mesiace sťažoval, že mu prostredníctvom rozsiahlych podvodov ukradli volebné víťazstvo. Predstavitelia volieb však tvrdia, že Trumpove obvinenia sú nepodložené a neexistujú na to žiadne dôkazy.

V pondelok už skôr starostka metropoly Washington Muriel Bowserová, guvernér susediaceho štátu Virgínia Ralph Northam a guvernér štátu Maryland Larry Hogan vyzvali ľudí, aby sa držali mimo inauguračných udalostí. Vysvetlili to "minulotýždňovou násilnou vzburou a smrtiacou pandémiou ochorenia COVID-19".

Trump a Pence sa stretli v Oválnej pracovni

Americký prezident Donald Trump a jeho viceprezident Mike Pence sa stretli v pondelok večer v Oválnej pracovni Bieleho domu. Informoval o tom vysokopostavený predstaviteľ administratívy. Išlo o prvé stretnutie oboch politikov od minulotýždňového útoku Trumpových podporovateľov na budovu Kapitolu, sídlo amerického Kongresu vo Washingtone, napísala v utorok tlačová agentúra AFP.

Stretnutie naznačuje, že Trump a Pence vytvárajú spoločný front v čase, keď demokrati naliehajú na viceprezidenta, aby odvolal prezidenta ako nespôsobilého vykonávať úrad. "Obaja mali dobrý rozhovor," povedal o stretnutí predstaviteľ. Uskutočnilo sa v období, keď demokrati vyvíjajú tlak na Pencea, aby využil 25. dodatok americkej ústavy na odvolanie Trumpa. Dodatok umožňuje kabinetnej väčšine odobrať prezidentovi právomoci a udeliť ich viceprezidentovi.

Mike Pence Zdroj: SITA/AP Photo/J. Scott Applewhite

Podľa predstaviteľa Trump nemá v úmysle odstúpiť skôr, ako sa mu 20. januára skončí funkčné obdobie. Predstaviteľ tiež naznačil, že Pence nemá v úmysle aktivovať 25. dodatok ústavy a odvolať Trumpa ako nespôsobilého. "Obaja zopakovali, že tí, čo porušili zákon a vtrhli minulý týždeň do Kapitolu, nereprezentujú hnutie Amerika na prvom mieste, podporované 75 miliónmi Američanov," dodal predstaviteľ. Dvojica politikov sa podľa neho "zaviazala, že zvyšok svojho funkčného obdobia bude pokračovať v práci v záujme krajiny". Snemovňa reprezentantov má v pláne hlasovať v utorok večer o rezolúcii vyzývajúcej Pencea, aby využil 25. dodatok ústavy, a predsedníčka snemovne Nancy Pelosiová mu dá 24 hodín na reakciu.

Potom demokrati prikročia k procesu ústavnej žaloby (impeachmentu) voči Trumpovi za "podnecovanie na vzburu" v súvislosti s vpádom jeho podporovateľov do Kongresu. Stúpenci republikánskeho prezidenta vtrhli 6. januára do budovy Kapitolu a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo Bidena v novembrových voľbách. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí vrátane policajta.

Nahnevaný Trump predtým svojich priaznivcov opätovne burcoval nepodloženými obvineniami zo zmanipulovania volieb a nabádal ich, aby pochodovali ku Kapitolu. Trump vtedy zároveň žiadal, aby Pence, ktorý viedol spoločné zasadnutie Kongresu, zasiahol a zvrátil jeho volebnú porážku.

Pence to odmietol urobiť a nakoniec to bol práve on, kto zákonodarcom potvrdil svoju aj Trumpovu porážku - a víťazstvo Bidena a novozvolenej viceprezidentky Kamaly Harrisovej. Niektorí Trumpovi podporovatelia, rozzúrení Penceovým konaním, skandovali, že ho treba obesiť.

Odstúpil minister pre vnútornú bezpečnosť, obáva sa násilností

Úradujúci americký minister pre vnútornú bezpečnosť Chad Wolf v pondelok odstúpil pre narastajúce obavy z možnosti ďalšieho násilia počas inaugurácie novozvoleného prezidenta Joea Bidena. Informoval o tom predstaviteľ ministerstva, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AFP.

"Úradujúci minister odstupuje dnes v noci s účinnosťou od 23.59 h," spresnil v pondelok predstaviteľ pre AFP. Neuviedol žiaden dôvod demisie, ale doplnil, že ministerstvo prevezme Pete Gaynor, šéf Federálnej agentúry pre riadenie núdzových situácií (FEMA).

Chad Wolf Zdroj: SITA/Shawn Thew/Pool via AP

Aj americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) varuje pred ozbrojenými protestmi, ktoré sú plánované v hlavných mestách všetkých štátov americkej Únie a vo Washingtone od 16. do 20. januára. Vyplýva to zo správy FBI, o ktorej informovala televízia ABC. Tieto protesty podľa FBI pripravujú ultrapravicoví aktivisti.

Správa FBI bola zverejnená koncom decembra 2020, týždeň pred tým, ako na Kapitol, kde sídli americký Kongres, vtrhli priaznivci dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stalo sa tak 6. januára, v deň, keď mali kongresmani odobriť výsledky prezidentských volieb z 3. novembra 2020 a potvrdiť v nich víťazstvo kandidáta Demokratickej strany Bidena.

Trump vtedy svojich prívržencov vyzval, aby pochodovali pred Kapitol na znak nesúhlasu s výsledkami volieb. Demonštrantom sa podarilo preniknúť do budovy, odkiaľ ich policajné zložky vytlačili až po niekoľkých hodinách. Obliehanie Kapitolu si vyžiadalo päť obetí na životoch vrátane jedného policajta.

Televízia ABC uviedla, že FBI v uplynulých dňoch dostala informácie o skupine vyzývajúcej na "útoky" na štátne, miestne a federálne súdy a administratívne budovy v prípade, že Trump bude odvolaný z funkcie pred dňom Bidenovej inaugurácie. Útoky plánujú aj v deň Bidenovej inaugurácie, a to na vládne úrady v každom štáte, bez ohľadu na to, či dané štáty potvrdili volebné hlasy pre Bidena alebo pre Trumpa.

Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť posilňuje opatrenia pred inauguráciou

Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť zavádza zvýšené bezpečnostné opatrenia pred inauguráciou novozvoleného prezident Joea Bidena skôr, než malo v pláne. Dôvodom je "vyvíjajúca sa bezpečnostná scéna" pred blížiacou sa udalosťou. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AP.

Minister pre vnútornú bezpečnosť Chad Wolf v pondelok (ešte pred svojou demisiou) oznámil, že posúva časový rozvrh špeciálnej celonárodnej bezpečnostnej akcie súvisiacej s inauguráciou Bidena z 19. januára už na stredu 13. januára. Dôvodom sú podľa neho "udalosti z minulého týždňa" a tiež vývoj na bezpečnostnej scéne.

Joe Biden Zdroj: SITA/AP/Matt Rourke

Toto posilňovanie a urýchľovanie bezpečnostných opatrení prichádza niekoľko dní po tom, čo tisíce podporovateľov odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa vtrhli do Kapitolu, sídla Kongresu vo Washingtone, kde sa pokúsili zastaviť zákonodarcov, ktorí práve formálne potvrdzovali víťazstvo Bidena v prezidentských voľbách. Po vyčíňaní davu ľudí zostalo päť mŕtvych vrátane policajta.

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) zároveň vydal varovanú správu, že počas dní pred Bidenovou inauguráciou, ktorá sa bude konať 20. januára, sú plánované ozbrojené protesty vo všetkých 50 hlavných mestách jednotlivých štátov a aj v samotnej metropole krajiny Washington.

Ministerstvo zahraničných vecí medzitým začalo vyšetrovať pravdepodobný "žartík", keďže na jeho webovej stránke sa v životopise Trumpa nachádzala zmienka, že jeho funkčné obdobie sa končí v pondelok 11. januára 2021 o 19.49 h. Táto zmienka vyvolala na internete v pondelok popoludní šialenstvo. Zavádzajúca zmienka sa objavila po vpáde davu do Kapitolu a v čase, keď je Trump pod silnejúcim tlakom, aby odstúpil, a čelí druhej ústavnej žalobe (impeachmentu).

Rusko dostalo od USA pozvánku na inauguráciu Bidena

Spojené štáty poslali Rusku pozvánku na inauguráciu novozvoleného prezidenta Joea Bidena. Ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS o tom informovalo ruské veľvyslanectvo v hlavnom meste USA Washington. Inaugurácia Bidena sa bude konať 20. januára za zvýšených bezpečnostných opatrení.

"Dostali sme pozvanie. Veľvyslanec (Ruskej federácie v USA Anatolij Antonov) sa na slávnostnej inaugurácii zúčastní," uviedla diplomatická misia vo Washingtone. Americké spravodajské služby pred časom dospeli k záveru, že Rusko zasiahlo do prezidentských volieb v USA v roku 2016 v prospech Trumpa, ktorého súperkou bola vtedy demokratická kandidátka a exministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová.

Demokrat Biden porazil republikánskeho prezidenta Trumpa v prezidentských voľbách, ktoré sa konali 3. novembra 2020. Americký Kongres Bidenovo víťazstvo definitívne potvrdil v stredu 6. januára. Trump dlhodobo odmietal prijať porážku a snažil sa podnikať kroky s cieľom zmeniť výsledky volieb.

Priaznivci Trumpa práve v stredu násilím vnikli do sídla Kongresu vo Washingtone, keď zákonodarcovia oboch komôr oficiálne potvrdzovali víťazstvo Bidena v prezidentských voľbách. Zasadnutie prerušili a kongresmanov i novinárov evakuovali. O život prišlo päť ľudí. Trump, ktorého demokrati obviňujú z podnecovania svojich podporovateľov na vzburu, na inauguráciu podľa očakávania nepríde.