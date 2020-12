KORONAVÍRUS Americký imunológ Fauci navrhuje, aby sa Biden a Harrisová dali zaočkovať čo najskôr

Fauci vo vysielaní televízie ABC v utorok vyjadril svoje "pevné presvedčenie", že "z bezpečnostných dôvodov by sme ich (Bidena a Harrisovú) mali dať zaočkovať hneď, ako to bude možné". Dodal, že by bol rád, keby bol Biden "plne chránený, keď v januári nastúpi do prezidentského úradu".

Fauci podotkol, že dosluhujúci prezident USA Donald Trump pravdepodobne ešte stále má v tele protilátky proti koronavírusu, keďže na jeseň prekonal chorobu COVID-19. Napriek tomu by sa mal tiež dať zaočkovať, aby si bol svojou imunitou "dvojnásobne istý". Podľa Fauciho by sa mal dať zaočkovať aj viceprezident USA Mike Pence, lebo treba "chrániť ľudí, ktorí sú pre našu krajinu práve teraz veľmi dôležití".

Agentúra Bloomberg v nedeľu uviedla, že Trumpa by mohli zaočkovať "už v pondelok", pričom ďalší poprední činitelia Bieleho domu by mali tiež možnosť očkovania v najbližších dňoch. Trump však na Twitteri neskôr napísal, že "nemá naplánované" očkovanie, ale "teší sa naň v primeranom čase". Avizoval, že požiadal o úpravu, aby zamestnanci Bieleho domu dostali vakcínu v rámci očkovacieho programu "trochu neskôr, pokiaľ to nebude výslovne nevyhnutné".

Bloomberg uviedol, že vakcinácia vládnych činiteľov bude rozložená do viacerých fáz v najbližších desiatich dňoch, aby sa zaistilo, že kritický personál administratívy nebude mať prípadné vedľajšie účinky v rovnakom čase. Hovorca Rady pre národnú bezpečnosť John Ullyot takýto plán potvrdil. Očkovanie vakcínou spoločností Pfizer a BioNTech, ktorú v USA schválili len v piatok, sa začalo v pondelok. Zdravotnícke úrady odporučili, aby ju ako prvým podali zdravotníckym pracovníkom a seniorom v domovoch starostlivosti.

Zdroje agentúr Reuters a AP ale v nedeľu informovali, že už tento týždeň by mali vakcínu ponúknuť vysoko postaveným činiteľom USA vrátane predstaviteľov Bieleho domu a ľudí pracujúcich v ich blízkom okolí. Najvyšší predstavitelia exekutívy, Kongresu i súdnictva by mali byť zaočkovaní prioritne v súlade s protokolom, ktorý má zaistiť funkčnosť štátnej správy počas pandémie alebo katastrofy.