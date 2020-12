KORONAVÍRUS Francúzsko-rakúska firma spúšťa v Británii testy vakcíny proti COVID-19

Firma špecializovaná na vývoj vakcín uviedla, že prvá a druhá fáza testov, do ktorej bude zapojených približne 150 zdravých dospelých, sa bude zameriavať na bezpečnosť a schopnosť vakcíny vyvolať imunitnú reakciu pri troch rôznych dávkach. Testovanie podporuje britský Národný zdravotnícky ústav a uskutoční sa na niekoľkých miestach po celom Spojenom kráľovstve.

Valneva dúfa, že optimálnu dávku vakcíny stanoví v druhej štvrtine budúceho roka a do jesene ju predloží na schválenie regulačnému úradu - to je o niekoľko mesiacov neskôr, než bola jej pôvodná ambícia, polovica roka 2021. Británia bude mať okrem spomínaných 60 miliónov dávok prednostné právo na nákup ďalších 130 miliónov v rokoch 2022 až 2025, a to na základe zmluvy v hodnote 1,4 miliardy eur.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Vakcína firmy Valneva obsahuje deaktivovanú formu koronavírusu, ktorá dokáže vyvolať imunitnú reakciu tela, ale nepoškodí zdravie. Tá istá metóda sa využíva pri jej už existujúcej vakcíne proti japonskej encefalitíde (zápalu mozgu). Firma sídli v meste Nantes v západnom Francúzsku a na trhu má už dve vakcíny - proti japonskej encefalitíde a cholere. Robí testy aj svojich vyvíjaných očkovacích látok proti lymskej borelióze a ochoreniu chikungunya.