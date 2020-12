Šokujúce slová organizátora gay orgií v Bruseli: Sex bez kondómu, hosťami politici z celej Európy!

Pri policajnej razii, ktorá sa uskutočnila minulý piatok v jednom z bruselských bytov, bol prichytený aj maďarský europoslanec a dlhoročný člen strany Fidesz József Szajér. Ukázal na neho náhodný okoloidúci, keď sa snažil z miesta ujsť cez okno po odkvapovej rúre. Nemal pri sebe doklady a v jeho batohu sa našla tableta extázy. Politik neskôr uviedol, že nevie, ako sa tam dostala. Na hlučnú zábavu, ktorá sa odohrávala v čase prísnych protikoronavírusových opatrení, upozornili susedia. Po policajnom zásahu a prevalení škandálu s homosexuálnymi orgiami Szajér na svoju funkciu rezignoval. Ako sa však ukázalo, nie je jediný konzervatívny politik, ktorý sa mal podobných a ešte oveľa početnejších večierkoch zúčastňovať.

Zdroj: Polícia

Podľa portálu fakt.pl stojí za organizáciou nepovolenej párty muž, ktorý si hovorí Dawid Manzheley a tvrdí o sebe, že je Čech. Jeho rodina však potvrdila, že ide o Poliaka menom Przemysław P. z Wadowic. Poľská polícia uviedla, že bol odsúdený za podvod a v roku 2013 na neho okresný súd v Krakove vydal európsky zatykač. Príbuzní sa vyjadrili, že je notorický klamár a s podvodmi začal, už keď mal 16 rokov.

Na orgiách býva zvyčajne viac ako 100 hostí

David Manzheley sa v rozhovore vyjadril, že homosexuálny skupinový sex je jeho koníček a orgie organizuje už dlho. Tentokrát mal večierok kvôli pandémii málo účastníkov, iba približne 30 ľudí, zvyčajne ich býva vyše 100. Jeho párty sú v Bruseli v gay komunite dobre známe. Niektorých hostí pozná osobne, iní sa o akcii dozvedia od svojich kamarátov.

Protikoronavírusové opatrenia, ktorá zahŕňajú aj zákaz zhromažďovania, sa podľa Manzheleyho rozhodli porušiť preto, že sú už z pandémie unavení a údajne to bola veľká zábava, až kým neprišla polícia. Na adresu Józsefa Szajéra sa vyjadril, že v momente, keď vtrhla dnu, mal politik sex s najmenej piatimi mužmi súčasne. "Je to pre nás normálne, o tom sú orgie," objasnil Manzheley s tým, že dnu sa policajti nemuseli nijako dobíjať, pretože niekto z hostí zabudol zamknúť dvere. "Všetci sme mali sex, boli sme nahí. Nemali sme pri sebe doklady totožnosti, kam by sme ich asi schovali?! Pýtali doklady. Neidentifikovali všetkých, niektorým sa podarilo odísť bez získania ich údajov," dodal organizátor.

József Szajér Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias, FILE

"Tu v Bruseli sa väčšina z nás nehanbí za svoju orientáciu, nebolo treba robiť paniku. Polícia vás nestíha za sexuálnu orientáciu. Dôvodom boli protiepidemické obmedzenia. Medzi hosťami a policajtmi však došlo k malej potýčke. Nič veľké, policajt niekoho pritlačil o stenu," opísal organizátor priebeh policajnej akcie. Jedným z tých, ktorí sa však snažili utiecť, bol József Szajér. "Je to politik, vôbec sa mu nečudujem," uviedol Manzheley, ktorý nechal novinárov otvorene nahliadnuť aj do toho, ako to bežne na jeho párty vyzerá.

Kondómy nie sú povolené

Ak si niekto želá, môže vystupovať pod falošným menom. "Ostatné pravidlá sú jednoduché: prineste si nápoje a buďte pripravení na sex s niekoľkými mužmi naraz. Nie je dovolené fotografovať a brať si telefón. Všetci sú nahí, takže neexistuje spôsob, ako ho sem prepašovať. Kondómy tiež nie sú povolené," šokoval svojím vyjadrením. Podľa neho je to vraj bez nich príjemnejšie, také sú pravidlá. Na otázku o pohlavných chorobách a strachu z HIV, Manzheley reagoval, že každý, kto sa chce zúčastniť, musí prehlásiť, že je zdravý. Doklad o lekárskom vyšetrení však nevyžadujú, keďže obsahuje osobné údaje.

"Každý ocení sex bez kondómu. Napríklad vašim politikom z Poľska sa to veľmi páčilo. József Szajér nie je jediný politik, ktorý bol na mojich orgiách. A nebol jediný konzervatívny. Mám veľa hostí, ktorí sa verejne tvária, že inklinujú ku konzervatívnym rodinným hodnotám. A u mňa majú sex s niekoľkými chlapmi naraz, v skupine so 120 chlapmi, pretože majú svoje potreby," uviedol s tým, že ide o mužov z celej Európy, poslancov európskeho parlamtu, ale aj takých, ktorí zastávajú významné funkcie vo svojich krajinách a prichádzajú do Bruselu s delegáciou. "Z východnej Európy sú to napríklad Maďari, Estónci, Litovci, Česi. A Poliaci," upresnil.

Poľsko je homofóbna krajina

Konkrétne z Poľska spomenul štyroch politikov, ktorí neboli účastníkmi jeho ostatnej párty, ale boli na iných akciách a je možné, že o sebe navzájom ani nevedia. Mali pochádzať z vládnucej strany, k čomu sa mu vraj priznali a chceli zabezpečiť diskrétnosť. Ich mená neprezradil, ale mali mať od 30 do 60 rokov. "Viem, že v Poľsku majú rodiny a manželky. Neboli to členovia európskeho parlamentu, ale niektorí z vašich vnútroštátnych orgánov. Z času na čas prišli do Bruselu. A zúčastnili sa orgií."

Z toho, že nepoužili kondóm a mohli doma nakaziť svoje manželky, si organizátor ťažkú hlavu nerobí. Nie je to jeho vec. To, čo jeho hostia stvárajú doma, ho nezaujíma. Na otázku o pokrytectve takýchto mužov sa vyjadril, že Poľsko je veľmi homofóbna krajina a nemajú v nej radi gayov. Keby vyšla najavo ich orientácia, zničilo by im to kariéru. Musia sa skrývať, pretože voliči ani ich stranícki vodcovia by to nepochopili a neprijali.

Ilustračné foto Zdroj: SITA

"Správajú sa v Poľsku tak, ako si to želá poľská spoločnosť. Sami to od nich požadujete. Takže sa skrývajú. To naozaj nie je moja záležitosť. Nie je na mne ich súdiť. V Bruseli je to iné a gayovia môžu otvorene žiť, ako chcú. Chcem sa len proste dobre zabaviť," dodal na záver.