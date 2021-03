Europarlament vyhlásil celú Európsku úniu za zónu slobody pre LGBTIQ osoby

Uznesenie, za ktoré hlasovalo 492 poslancov, 141 bolo proti a 46 sa zdržalo, je do veľkej miery reakciou na vývoj v Poľsku, kde za uplynulé dva roky viac ako 100 miestnych samospráv na úrovni obcí, okresov či vojvodstiev prijalo deklarácie, v ktorých sa vyhlásili za "zóny bez LGBTI osôb". Uznesenie sa zaoberá aj zhoršujúcou sa situáciou v oblasti práv týchto osôb v Maďarsku, kde vlani v decembri parlament prijal ústavné zmeny, ktoré obmedzili ich práva tejto a obmedzili právo transrodových a nebinárnych osôb na rodinný život.

Europoslanci už v decembri 2019 vyzvali Európsku komisiu, aby odsúdila akékoľvek verejné prejavy diskriminácie príslušníkov LGBTI komunity vrátane vytvárania "zón bez LGBTI osôb" v Poľsku. Vyzvali tiež poľské orgány, aby odsúdili diskrimináciu LGBTI osôb.

Vo februári liberálna frakcia Obnovme Európu požiadala vedenie EP, aby túto tému zaradila na marcové plenárne zasadnutie s tým, že navrhla, aby rezolúcia označila celú EÚ za priestor slobody pre príslušníkov sexuálnych menšín. Uznesenie je dielom medzistraníckej skupiny LGBTI Intergroup, ktorej členmi sú poslanci z viacerých politických frakcií.

Poľské samosprávy so zákazom LGBTI ideológie tvrdia, že sa snažia chrániť tradičné rodiny založené na zväzkoch mužov a žien, podľa ľudskoprávnych aktivistov však ide o diskriminačné označenia, ktoré spôsobujú, že gejovia a lesby sa cítia nevítaní a marginalizovaní.

Europoslanci vo štvrtok upozornili, že zóny bez LGBTI sú súčasťou širšieho kontextu diskriminácie a útokov proti tejto komunite v Poľsku, vrátane čoraz častejších nenávistných prejavov zo strany verejných orgánov a politikov, medzi ktorých patrí aj súčasný prezident, a provládnych médií.

Spolupredseda frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR) a poľský europoslanec Ryszard Legutko túto rezolúciu odsúdil, jej podporovateľov označil za "radikálnych ľavičiarov" a povedal, že EP prijatým uznesením prekročil svoje kompetencie. Dodal, že manželstvo založené na zväzku muža a ženy je zásadou zakotvenou v poľskej ústave, ktorú majú Poliaci právo brániť.

Reakcie slovenských europoslancov na projatie uznesenia

Európsky parlament (EP) vo štvrtok prijal nelegislatívne uznesenie, prostredníctvom ktorého vyhlásil celú Európsku úniu za zónu slobody pre LGBTIQ osoby. Zo 14 slovenských europoslancov hlasovalo 12, pričom ôsmi uznesenie podporili a štyria boli proti.

Vladimír Bilčík (Spolu) z frakcie európskych ľudovcov (EPP) uviedol, že je jedným zo spoluautorov rezolúcie týkajúcej sa ochrany a slobody ľudí z komunity LGBTIQ v celej Únii. Hoci ide o návrh liberálnej frakcie, na rezolúcii sa podieľali všetky relevantné politické skupiny v EP.

"Považujem za dôležité, že slobodu by mal mať každý bez ohľadu na svoju sexuálnu orientáciu. Je to základný princíp, na ktorom je postavený projekt Európskej únie," uviedol Bilčík. Pripomenul, že princíp nediskriminácie nie je len súčasťou európskych smerníc, ale každodenného života. Aj preto je podľa neho dôležité venovať pozornosť tejto téme, najmä keď niektoré členské krajiny, v poslednom čase najvýraznejšie Poľsko, sa snažia potláčať prirodzené slobodné prostredie.

Bilčík pripustil, že s niektorými pasážami rezolúcie sa nestotožňuje, ide však o kompromisný dokument. "To, čo je zásadné a k čomu sa hlásime aj v Európskej ľudovej strane, je, že sloboda a rovnosť sú kľúčom k tomu, aby sme sa všetci vzájomne rešpektovali naprieč Európou. Bez ohľadu na to, akú máme sexuálnu orientáciu."

Martin Hojsík (PS) z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE), ktorá uznesenie presadila, prirovnal zóny bez LGBTI osôb v Poľsku k situácii, ako keby niekto v 21. storočí zakázal vstup do mesta ryšavým ženám pre podozrenie, že sú čarodejnice. "Práve preto sme zareagovali. Ide o toleranciu, o to, že fungovať v Európe, kde budeme vylučovať nejakú skupinu ľudí na základe rasy, sexuálnej orientácie či náboženského presvedčenia, je proti základným hodnotám, na ktorých stojí EÚ," vysvetlil.

Podľa neho ide o snahu symbolicky poukázať na to, že je to naozaj problém a vyzval mestá po celej Európe, aby sa stali mestami tolerancie. "Nejde o LGBTI ako také. Ide o toleranciu. Súčasťou toho je, že nebudeme systémovo diskriminovať ľudí na základe ich sexuálnej orientácie, lebo s tou sa človek rodí," povedal Hojsík. Hlasovanie za toto uznesenie nie je hlasovaním proti niekomu, ale za niečo, za toleranciu. "Rovnako, ako keby niekto chcel diskriminovať ľudí na základe ich viery. Liberáli by boli v prvých šíkoch, lebo by tiež išlo o diskrimináciu," uviedol Hojsík.