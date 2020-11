Mohutná sopečná erupcia na východe Indonézie: Tisíce ľudí museli evakuovať

Úrady na ostrove Lembata museli evakuovať približne 2800 obyvateľov z minimálne 28 dedín, ktoré sa nachádzajú sa svahoch 1423 metrov vysokého vulkánu. V dôsledku spadu sopečného popola uzavreli regionálne letisko Wunopitu a lietadlám odporučili, aby sa vyhli danej oblasti. Bezprostredne nehlásili obete na životoch ani zranených. Zakázanú zónu v okolí krátera po erupcii rozšírili z dvoch na štyri kilometre.

#Sentinel2 🛰️caught this view this morning of the eruption of #Lewotolo 🌋(Ili #Lewotolok), Indonesia🇮🇩. @sentinel_hub pic.twitter.com/sDvnl6uzJ9