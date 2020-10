Česko ide do lockdownu: Veľký prehľad toho, čo je zakázané

Členovia vlády na čele s Andrejom Babišom potvrdili, že Česku má len jeden pokus zvrátiť nebezpečnú situáciu, aby sa neskončila katastrofou.

Potvrdil to aj vicepremiér Jan Hamáček, ktorý povedal: "Keby sme neurobili nič, tak nám hrozí nekontrolovateľné šírenie vírusu." Tiež odporučil ľuďom, aby nevychádzali z domu, keď nemusia a nech idú len do práce a na nákup.

Budú hroziť sankcie

Pri nových opatreniach však vzniká zvýšená potreba kontroly ich dodržiavania. Policajný prezident Jan Švejdar k tomu povedal: "Nepriaznivý vývoj šírenia nákazy a s ním spojené sprísnenie mimoriadnych opatrení, prináša aj potrebu dôraznejšieho prístupu pri kontrole ich dodržiavania. Hoci drvivá väčšina občanov nariadenie rešpektuje, existuje časť osôb, ktorá ich stále odmieta akceptovať. Situácia je mimoriadne vážna a takéto konanie policajti už nemôžu tolerovať."

A vo varovaniach, ktoré zverejnil na Twitteri, pokračoval: "V každom takomto prípade budú postupovať dôsledne, priestor pre dohováranie už nemáme. Ďakujem všetkým občanom, ktorí sa správajú zodpovedne a pomáhajú nám tak túto ťažkú dobu preklenúť."

Toto sú opatrenia, ktoré v Česku začnú platiť:

Reštaurácie a bary budú uzavreté

Bude platiť iba tzv. okienkový predaj. To bude jediná možnosť, ako si niečo objednať z týchto podnikov. A aj to platí len do 20. hodiny. Koniec núdzového stavu, 3. novembra, bude znamenať aj koniec týchto reštrikcií.

Žiadny alkohol na verejnosti

Do 3. novembra bude tiež platiť úplný zákaz konzumácie alkoholu na verejnosti. To znamená, že po určenej hodine si budete musieť pivo vypiť v pohodlí domova.

Obmedzenie zhromažďovania

Obmedzenie zhromažďovania bude platiť podobne ako na Slovensku. Stretnúť sa bude môcť maximálne šesť osôb. Podobne, ako predošlé opatrenia, aj toho bude platiť do konca núdzového stavu.

Rúška na zastávkach verejnej dopravy

I keď na Slovensku musíme nosiť rúška už aj všade vonku, v Česku sa tento príkaz vzťahuje len na zastávky verejnej dopravy. Týka sa to nástupíšť, čakární a prístreškov. 3. novembra spolu s koncom núdzového stavu aj toto opatrenie skončí.

Ako je to na školách?

Online vzdelávanie na diaľku sa bude týkať všetkých žiakov vrátane prvého stupňa. Školské družiny a praktické vyučovanie malo v Česku doteraz výnimku, ale aj s tým je koniec. Opatrenia sa netýkajú materských škôlok, tie budú fungovať ako doteraz.

V prípade zrušenia vzdelávania na diaľku v prvom stupni základných škôl majú dvaja ministri rozličné názory. Zatiaľ, čo minister zdravotníctva Roman Prymula tvrdí, že prvý stupeň sa znovu otvorí 1. novembra, minister školstva Robert Plaga si tým nie je taký istý. Ak sa epidemiologická situácia nezlepší, tak prvý stupeň zostane podľa neho zavretý na dlhšiu dobu.

Čo všetko sa ešte zatvára?

Fanúšikovia športových aktivít a wellness budú smutní. Zatvárajú sa všetky posilňovne, fitness centrá, aj vnútorné bazény. Takisto je zakázaný aj wellness.

Nákupy sú možné maximálne vo dvojici, potom musí nasledovať dvojmetrový odstup. Obchodné centrá vypli wi-fi pripojenie, aby sa na jednom mieste nezhlukoval väčší počet ľudí.

Aj milovníci kultúry budú musieť oželieť návštevu divadla, kina, múzea a tiež galérie. A to nie je všetko. Zatvorené budú aj zámky, hrady a iné pamiatky. K tomu treba prirátať aj hvezdárne, planetáriá, predstavenia cirkusov a varieté. Týka sa to tiež kongresov a veľtrhov.

Opatrenia sa dotknú aj športu. Zrušené musia byť voľnočasové ako aj profesionálne aktivity ľudí. Dotýka sa to aj prvej futbalovej ligy a hokejovej extraligy. Odohrať sa môžu len medzištátne zápasy, ale bez divákov.

Domovy dôchodcov a nemocnice

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu sa dotknú aj domov dôchodcov a nemocníc - tam sú zakázané návštevy. Aj tu však platia výnimky u maloletých pacientov či partnerov pri pôrode. Takisto je možné navštíviť aj ľudí s obmedzenou svojprávnosťou, alebo človeka v terminálnom štádiu nevyliečiteľnej choroby. Výnimky platia aj pri hospicoch a iných podobných zariadení. Tu je možné navštíviť človeka, ktorého psychický stav alebo sociálna situácia si to vyžaduje a samozrejme je tiež povolená návšteva umierajúceho príbuzného.

Kto si chce niečo vybaviť na úradoch, tak má na to dva dni v týždni a to počas piatich hodín. Aj na náboženských obradoch sa môže zúčastniť len 10 ľudí. Od 19. októbra je obmedzený aj počet ľudí na svadbách a pohreboch a to maximálne na 30 osôb.