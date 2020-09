KORONAVÍRUS Maďarsko od utorka uzavrelo svoje hranice: Platia aj výnimky

Občania cudzích krajín nemôžu od 1. septembra s výnimkou odôvodnených prípadov vstúpiť na územie Maďarska. "Do Maďarska môžu vstúpiť cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a ich rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom či platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska," spresnilo MZVEZ SR.

Rezort slovenskej diplomacie taktiež upozorňuje, že výnimku z nariadenia tvorí prekročenie hraníc nákladnou dopravou či pre osoby s úradným pasom. Taktiež pre tých, ktorí sa dôveryhodne preukážu, že za posledných šesť mesiacov prekonali ochorenie COVID-19. Výnimka na vstup do Maďarska platí aj pre súťažiacich, športových odborníkov, respektíve účastníkov športových podujatí (nie však divákov), ak sa preukážu dvoma negatívnymi testami z maximálne 5 dní pred vstupom s rozdielom 48 hodín.

Výnimka na vstup do Maďarska je aj obchodná činnosť či iný výkon práce, ktorých odôvodnenosť potvrdzuje pozývací list od ústredného vládneho riadiaceho orgánu, samostatný regulačný orgán alebo autonómny orgán verejnej správy. Aj služobná cesta musí byť dokladovaná. Tranzit občanov SR cez Maďarsko bude podľa ministerstva umožnený, ak sa na jeho území podrobia vyšetreniu bez zisteného podozrenia na ochorenie a preukážu cieľ svojej cesty. "Osoba, vstupujúca na územie Maďarska, môže využiť len stanovenú trasu, môže zastaviť len na určených miestach a do 24 hodín je povinná opustiť územie Maďarska," vysvetlil rezort.

V prípade voľného cezhraničného pohybu, ktorý sa týka najmä takzvaných pendlerov, môžu občania susedných štátov a občania Maďarska, ktorí žijú na území susedných štátov, do Maďarska vstúpiť nanajvýš na dobu 24 hodín do vzdialenosti 30 kilometrov od štátnej hranice. Osoby, ktoré sa vracajú do Maďarska, môžu vstúpiť na územie bez obmedzení, ak ich pobyt v zahraničí neprekročil 24 hodín a zdržiavali sa nanajvýš 30 kilometrov od štátnej hranice. Podmienkou na návrat domov - na územie Maďarska je hodnoverné preukázanie pobytu, a to Lakcím karta (pobytová karta).

Štátnu hranicu SR s Maďarskom možno prekročiť len cez hraničné priechody Rajka - Čunovo (diaľničný priechod), Komárno – Komárom, Esztergom – Štúrovo, Parassapuszta – Šahy, Kráľ – Banréve a Tornyosnémeti – Milhosť.