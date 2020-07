KORONAVÍRUS Británia rozhodla, cestujúci zo Španielska budú musieť ísť do karantény

LONDÝN - Británia vyradila Španielsko v sobotu večer v súvislosti s nárastom prípadov nákazy koronavírusom zo zoznamu bezpečných krajín, čo znamená, že všetci cestujúci zo Španielska budú musieť po návrate do Spojeného kráľovstva podstúpiť 14-dňovú karanténu. Informovala o tom škótska vláda, píše agentúra Reuters.

Nariadenie nadobudne účinnosť v sobotu o polnoci miestneho času (01.00 h SELČ). Tento krok britskej vlády tvrdo zasiahne oblasť turizmus v Španielsku, ktorý počas predošlých mesiacov výrazne postihli cestovné obmedzenia počas pandémie COVID-19.

"Španielsko bude vyňaté zo zoznamu krajín, pre ktoré neplatí povinná karanténa pre nárast počtu prípadov koronavírusu za posledných päť dní," uviedla vo vyhlásení škótska vláda. Úrad pre zahraničné záležitosti a záležitosti Commonwealthu (FCO) Britom odporučil, aby do Španielska, ak to nie je nevyhnutné, necestovali - neplatí to pre Kanárske ostrovy a Baleáry, kde je nižšie riziko nákazy.

Tí, čo sa už nachádzajú v Španielsku, pôjdu po návrate do Británie na dva týždne do izolácie, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí. V piatok avizovalo opätovné zavedenie 10-dňovej karantény pre ľudí prichádzajúcich zo Španielska aj Nórsko. Francúzsko zase svojim občanom odporučilo, aby necestovali do severovýchodného regiónu Katalónsko, ktoré je jedným z ohnísk pandémie.

Katalónsko v sobotu ohlásilo 1493 nových prípadov nákazy a tri ďalšie úmrtia. Regionálna vláda vyzvala obyvateľov Barcelony, aby zostali doma. Katalánska vláda nariadila v piatok zatvorenie všetkých nočných klubov, diskoték a spoločenských podujatí. Príkaz nadobudne účinnosť v sobotu a bude platiť dva týždne.

Španielsko v reakcii na kroky Británie uviedlo, že je bezpečnou krajinou s lokalizovanými, izolovanými a kontrolovanými ohniskami koronavírusu. Hovorkyňa španielskeho ministerstva zahraničných vecí povedala, že krajina "rešpektuje rozhodnutia Spojeného kráľovstva" a je v kontakte s tamojšími predstaviteľmi.

Španielsko je jednou z najviac zasiahnutých krajín v Európe - evidujú tam viac než 290.000 infikovaných koronavírusom a viac ako 28.000 s tým súvisiacich úmrtí. V piatok pribudlo v Španielsku 922 nových prípadov nákazy; deň predtým ich počet stúpol o 971.

Úrady však monitorujú viac ako 280 ohnísk nákazy naprieč krajinou. Británia aktuálne za bezpečné krajiny nepovažuje ani Bangladéš, Brazíliu, Čínu, Indiu, Irán, Pakistan, Portugalsko, Rusko, Spojené štáty, Švédsko a Mexiko, pripomína Sky News.