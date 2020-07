Suvenír, o ktorý nestáli: Prví Česi si z dovolenky doniesli KORONAVÍRUS!

BRATISLAVA - Stalo sa to, čoho sa všetci obávali. Český portál informoval o tom, že prví Česi sa vrátili z dovolenky domov s nechceným suvenírom. Majú koronavírus. Informáciu potvrdila aj hovorkyňa českého rezortu zdravotníctva.

Letná sezóna sa pomaly rozbieha. Viaceré štáty zverejnili zoznam bezpečných štátov, kam môžu ľudia vycestovať na dovolenku či iný výlet. Napriek tomu však vyzývajú ľudí, aby uprednostnili dovolenku vo svojej domovine. To isté tvrdí aj slovenský premiér Igor Matovič. V Česku sa stalo to, čoho sa obávajú viacerí. Informoval o tom český portál Lidovky.cz.

Z dovolenky sa vrátili s koronavírusom

Prví Česi sa totiž vrátili z dovolenky a priniesli si so sebou chorobu, ktorá už niekoľko mesiacov sužuje svet. Koronavírus. „Už sme zaregistrovali prvé prípady nákazy u osôb, ktoré sa vrátili z dovolenky,“ uviedla pre portál Gabriela Štěpanyová, hovorkyňa českého rezortu zdravotníctva. Žiadne ďalšie detaily však nie sú známe.

Zdroj: SITA/AP/Matt Dunham

Do detailov nezachádzajú kvôli ochrane osobných údajov ani záznamy jednotlivých hygienických staníc v Česku. Nešpecifikujú ani to, odkiaľ nákaza prišla a kde sa odohráva. Výnimkou je, ak sa v krajine vyskytne ohnisko nákazy. Práve importovanými prípadmi z cudziny sa v marci rozmohla pandémia koronavírusu, aj preto sa epidemiológovia obávajú dovoleniek a vyzývajú ľudí, aby ostali doma. V prípade, ak sa rozhodnú vycestovať, mali by dodržiavať opatrenia. Medzi destinácie, ktoré sú toto leto najviac obľúbené, patrí Chorvátsko, Grécko a Bulharsko.

Tri ohniská v Česku

Minulý týždeň zachytili v Česku dovoz koroanvírusu z pracovnej cesty do Kazachstanu. Koronavírus má v súčasnosti množstvo mutácií. Vedecké poznatky zo sveta podľa portálu naznačujú, že rôzne mutácie koronavírusu nemajú rovnakú silu. Keďže mutuje mimoriadne rýchlo, občas vznikne aj agresívny kmeň. Práve tomu sa pripisuje aj fakt, že v Taliansku alebo v New Yorku mala pandémia omnoho horší priebeh ako v iných krajinách. V Česku sú stále tri hlavné ohniská. Okolo baní OKD na severe Moravy, na Kutnohorsku a v obci Větrný Jeníkov na Vysočine.