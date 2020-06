WHO vyšle do Číny tím s cieľom vyšetriť pôvod KORONAVÍRUSU

Tedros Adhanom Ghebreyesus

ŽENEVA- Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyšle na budúci týždeň do Číny svoj tím s cieľom vyšetriť pôvod nového koronavírusu SARS-CoV-2. Informoval o tom v pondelok riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorého citovali agentúry Reuters a AFP.