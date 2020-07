USA oficiálne opustili Svetovú zdravotnícku organizáciu! Trump už informoval Kongres

„Kongres dostal oznámenie, že POTUS (prezident) oficiálne vystupuje z WHO uprostred pandémie,“ uviedol na Twitteri Menendez, člen senátneho výboru pre zahraničné vzťahy. Americký prezident podľa DPA o kroku listom v pondelok informoval generálneho tajomníka OSN Antónia Guterres. Hovorca OSN Stéphane Dujarric uviedol, že odchod USA zo WHO má nadobudnúť účinnosť 6. júla 2021.

Trump ešte koncom mája vyhlásil, že pristúpi k "ukončeniu" vzťahov medzi Spojenými štátmi a WHO. Ešte predtým organizácii pozastavil financovanie a obvinil ju, že je na pozadí globálnej krízy "bábkou" v rukách Číny.

Trump najprv v apríli oznámil, že USA pozastaví financovania WHO, kým jeho administratíva nezhodnotia svoje vzťahy s touto agentúrou. O niekoľko týždňov neskôr prvýkrát pohrozil trvalým zastavením financovania, ak organizácia neprijme reformy. Nespresnil však, čoho presne by sa mali týkať. Stále však tvrdil, že WHO musí lepšie preukázať svoju nezávislosť na Číne. USA boli najväčším prispievateľom WHO, vlani organizácii zaslali 893 milióna dolárov (22,5 miliardy korún), teda asi 22 percent jej rozpočtu.

Trump čelí aj domácej kritike

Trumpov postoj ostro kritizuje rad zdravotných expertov aj opoziční demokrati. Jedná sa podľa nich o krátkozraký krok, keďže narušovanie chodu hlavnej svetové zdravotníckej koordinačnej agentúry v horúcej fáze pandémie covidu-19 nepovažujú za rozumné.

Americký prezident obviňuje Čínu z toho, že v začiatkoch pandémie neposkytovala svetovým odborníkom všetky potrebné informácie o koronavíruse a niektoré dokonca zatajovala. Peking preto podľa neho nesie zodpovednosť za súčasný stav rozšírenia nákazy aj masívne celosvetové ekonomické dôsledky, ktoré si pandémie vyžiadala. WHO potom podľa Trumpa Číne príliš dôverovala, neoverila dostatočne informácie, ktoré jej Peking oznamoval a nesie preto za toto zlyhanie spoluvinu.

Rad pozorovateľov však poznamenáva, že Trump čelí domácej kritike kvôli tomu, že začiatkom roka systematicky umenšoval riziká vyplývajúce z koronavírusu kvôli obavám o stav americkej ekonomiky. Kvôli tomu jeho vláda zareagovala na šírenie nákazy v USA pomaly a neorganizovane. Keď sa potom Spojené štáty stali krajinou s najväčším počtom nakazených a zomrelých v dôsledku covidu-19 a tamojšia ekonomika upadla do hlbokej recesie, hľadal podľa analytikov Trump jednoznačného vinníka, ktorého našiel v Číne a WHO. USA už skôr uviedli, že financie skôr určené pre WHO venujú na iné medzinárodné zdravotnícke projekty.