Pompeo prišiel s vážnymi obvineniami: Šéfa WHO si kúpila čínska vláda

Na snímke zľava americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo a britský premiér Boris Johnson počas stretnutia na Downing Street 10 v Londýne

Zdroj: TASR/AP/Hannah McKay/Pool

LONDÝN - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo údajne počas svojej návštevy Londýna povedať britským zákonodarcom, že šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa si "kúpila čínska vláda". Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na britské denníky The Times a The Daily Telegraph.