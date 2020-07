USA vyslali do Juhočínskeho mora dve lietadlové lode

WASHINGTON - Spojené štáty vyslali do Juhočínskeho mora dve lietadlové lode, a to v rovnakom čase, keď Čína v týchto strategických vodách, ktoré sú predmetom politického súperenia, uskutočňuje vojenské cvičenie.

Lietadlové lode USS Ronald Reagan a USS Nimitz budú v Juhočínskom mori od soboty, informovala tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na denník The Wall Street Journal. "Účelom je poslať naším partnerom a spojencom jasný signál, že sme odhodlaní presadzovať regionálnu bezpečnosť a stabilitu," uviedol kontraadmirál a veliteľ útočnej skupiny George Wikoff. Podľa jeho slov vyslanie lietadlových lodí nie je odpoveďou na čínske manévre, ktoré Pentagón tento týždeň označil ako "kontraproduktívne v súvislosti s úsilím o zmiernenie napätia a udržiavanie stability".

Peking americkú kritiku svojich manévrov v piatok odmietol s tým, že USA sú zodpovedné za zvýšenie napätia v danej oblasti. Wikoff lokalitu prítomnosti amerických lietadlových lodí nespresnil. The Wall Street Journal napísal, že okrem týchto dvoch plavidiel sa na operácii zúčastnia ďalšie štyri vojnové lode. Čína minulý týždeň oznámila, že plánuje päťdňové manévre so začiatkom 1. júla neďaleko Paracelských ostrovov, ktoré si nárokujú Vietnam aj Čína.

Čínske manévre sa dočkali kritiky aj zo strany Vietnamu a Filipín s tým, že cvičenia by mohli vytvoriť v danom regióne napätie a zhoršiť vzťahy Pekingu s jeho susedmi. Spojené štáty obviňujú Čínu z "miniaturizovania" Juhočínskeho mora a pokusov o zastrašovanie svojich ázijských susedov, ktorí by chceli v týchto vodách ťažiť potenciálne bohaté zásoby ropy a zemného plynu. Čína si podľa Reuters nárokuje 90 percent rozlohy Juhočínskeho mora, avšak na jeho časti si robia nárok aj Brunej, Malajzia, Filipíny, Taiwan a Vietnam. Trasami vedúcimi cez Juhočínske more sa ročne prepraví tovar za približne tri bilióny dolárov.