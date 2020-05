Londýn, Paríž a Berlín odsúdili rozhodnutie USA týkajúce sa dohody s Iránom

Podľa agentúry AFP sa to uvádza v sobotňajšom spoločnom vyhlásení ministrov zahraničných vecí spomínaných troch krajín, ktoré podpísal aj šéf európskej diplomacie Josep Borrell. Tieto výnimky týkajúce sa "civilnej jadrovej spolupráce" umožňovali zahraničným spoločnostiam pracovať bez hrozby amerických sankcií na miestach, kde Irán priznal svoje jadrové aktivity.

Nepredĺženie platnosti výnimiek zo sankcií zavedených voči Iránu pre jeho jadrový program oznámili Spojené štáty v stredu. Minister zahraničných vecí Mike Pompeo vtedy uviedol, že ide o odpoveď na iránsku politiku malých krokov v jeho nukleárnom programe, ktoré majú za cieľ prinútiť USA zrušiť voči nemu sankcie, ako to predpokladá iránska jadrová dohoda (JCPOA).

Pompeo dodal, že výnimky budú platiť ešte 60 dní, aby dotknuté spoločnosti mohli dokončiť posledné projekty a ukončiť svoju činnosť.Medzi projektmi, ktorých sa týka zrušenie výnimiek, je aj projekt modernizácie reaktora v Araku.

Historická jadrová dohoda z roku 2015 medzi Iránom a šiestimi svetovými mocnosťami (Spojené štáty, Čína, Francúzsko, Británia, Rusko a Nemecko) zaručovala Iránu uvoľnenie ekonomických sankcií výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu. V roku 2018 však americký prezident Donald Trump od dohody odstúpil, pričom na Irán opätovne uvalil sankcie.

Británia, Francúzsko a Nemecko teraz konzultujú so svojimi partnermi s cieľom posúdiť možné dôsledky rozhodnutia oznámeného v stredu Spojenými štátmi. Podľa AFP ide najmä o to, že krajiny, ktoré sú stále oddané plneniu jadrovej dohody s Iránom a zúčastňujú sa na projektoch s udelenou výnimkou, by mohli byť Spojenými štátmi sankcionované, ak sa z týchto projektov nestiahnu. AFP podotkla, že sa to týka predovšetkým Ruska.

AFP pripomenula, že od mája roku 2019 Irán postupne odstupuje od svojich záväzkov, ku ktorým sa v JCPOA zaviazal. Deje sa tak v reakcii na jednostranné odstúpenie od JCPOA zo strany USA, ktoré obnovili ekonomické sankcie voči Teheránu.