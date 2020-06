Pompeo vyzval spojencov na zvýšenie financovania operácií proti Daeš: Nemôžeme oddychovať

"Náš boj proti IS pokračuje a bude pokračovať aj v blízkej budúcnosti. Nemôžeme oddychovať," uviedol Pompeo počas virtuálnej konferencie zameranej na boj proti extrémizmu, ktorú za účasti zástupcov 31 krajín spoločne viedli Spojené štáty a Taliansko.

Americký prezident Donald Trump minulý rok krátko pred operáciou amerických jednotiek, počas ktorej zahynul vodca IS abú Bakr Baghdádí, vyhlásil, že IS, ktorý kedysi ovládal rozsiahle územia v Sýrii a Iraku, bol vojensky porazený. Podľa Pompea je však nevyhnutné aj naďalej eliminovať teroristické bunky IS a poskytovať pomoc oslobodeným oblastiam v Iraku a Sýrii.

"Je pravdou, že koronavírusová pandémia vytvára obrovský tlak na naše rozpočty, no naliehame na vaše krajiny, aby sa zaviazali dosiahnuť náš cieľ na rok 2020, ktorým je viac ako 700 miliónov dolárov," dodal Pompeo.

Pompeo tiež uviedol, že Spojené štáty sa zaviazali poskytnúť Iraku finančnú pomoc vo výške 100 miliónov dolárov (88 miliónov eur). Aj keď sa počet militantov z IS na území Sýrie a Iraku výrazne znížil, medzinárodné spoločenstvo znepokojuje najmä činnosť tejto teroristickej organizácie v západnej Afrike a Afganistane, píše AFP.