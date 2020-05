Šokujúce svedectvo z dovolenkového raja Slovákov: Situácia po uvoľnení je jeden VEĽKÝ CHAOS!

ALESSANDRIA - Aj život v Taliansku sa postupne vracia do zabehnutých koľají. Podľa Češky Marky Volf (45), ktorá vyše 20 rokov žije v regióne Piemont, je súčasná situácia po uvoľnení jeden veľký chaos.

Taliansko patrí medzi krajiny sveta, ktoré zasiahla pandémia koronavírusu najviac. Po tom, ako sa tam epidemiologická situácia konečne zlepšila, sa dianie v krajine posunulo iným smerom. „V tejto chvíli sa rieši predovšetkým ekonomická kríza a politická situácia,“ vysvetlila pre Blesk.cz Volf, ktorá žije v dedinke neďaleko mesta Alessandria v regióne Piemont.

Taliansko sa znova nadýchlo

„V pondelok sme sa konečne nadýchli, otvorili sa kaderníctva, obchody so spotrebným tovarom a oblečením, výstavy i múzeá, hovorí sa aj o otváraní posilňovní a bazénov. Niektoré uvoľnenia boli až nečakane rýchle vzhľadom k predpovediam z predošlých dní,“ opísala.

Žena už prednedávnom prehovorila o obrovskej neistote a strachu Talianov z ďalších predpovedí. „Báli sme sa na čokoľvek siahnuť, stále len nevedomosť, neistota, ani potuchy, čo bude zajtra. To všetko so psychikou pekne zamáva, a to aj u silných osobností.“

Rodiny na hranici chudoby

Viacerí ľudia v Taliansku prišli kvôli koronakríze o prácu. „Štát síce sľúbil finančnú podporu občanom a podnikateľom, stanovená čiastka je však nedostačujúca, byrokracia pomalá a neprehľadná. Sú aj celé rodiny, ktoré sa ocitli na hranici chudoby bez prostriedkov, i po dvoch mesiacoch stále čakajú na sociálne dávky. Mnoho ľudí prišlo o prácu, obzvlášť sezónni pracovníci,“ priblížila Volf.

Búria sa aj podnikatelia, najmä prevádzkovatelia reštaurácií, barov a hotelov. Niektorí z nich sa dokonca rozhodli, že za súčasných podmienok neotvoria. Náklady na prevádzku by totiž prevýšili príjem. „Taliansko je štátom žijúcim z veľkej väčšiny z turizmu a tento sektor bol už penalizovaný v zime a panujú veľké a opodstatnené obavy aj z letnej sezóny. Osobne som sama zvedavá, ako tohtoročné leto prebehne,“ priznala žena.

Zmätok v turizme

Od 3. júna bude povolený voľný pohyb po celom Taliansku, tiež je možné voľne cestovať do krajín Európskej únie. „Bolo to pre nás veľmi nečakané,“ priznala Volf s tým, že ani pravidlá pre turizmus nie sú presne dané a ide skôr o odporučenia. „Napríklad rúška sú povinné takmer všade, ale opaľovať sa s nimi nemusíme.“

Taliansky denník Corriere della Sera zverejnil vládne odporučenia pre opätovné otvorenie verejných a súkromných pláží v krajine.