KORONAVÍRUS Rakúsko otvorí všetky hraničné priechody s Českom aj Slovenskom: Kontroly budú náhodné

VIEDEŇ - Rakúsko od polnoci zo soboty na nedeľu otvorí všetky hraničné priechody s Českom, Slovenskom a Maďarskom. Kontroly kvôli koronavírusu budú už len náhodné, informovalo dnes rakúske ministerstvo vnútra. S úplným otvorením hraníc sa počíta v druhom kroku a malo by nastať 15. júna, uviedla agentúra APA.

Režim na hraniciach s Nemeckom, Lichtenštajnskom a Švajčiarskom uvoľnilo Rakúsko už v piatok, teraz bude rovnako postupovať v prípade Česka, Slovenska a Maďarska, čo má podľa Viedne uľahčiť život najmä pendlerom dochádzajúcim medzi susednými štátmi za prácou a ľuďom z pohraničia.

„Kontroly zo strany zdravotníckych úradov a polície budú prebiehať v menšej miere a len náhodne,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer, minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg a ministerka pre záležitosti Európskej únie Karoline Edtstadlerová pokračujú podľa vyhlásenia v koordinácii so susednými krajinami. Zdôraznili, že ak to dovolí epidemiologický vývoj, mohlo by k úplnému otvoreniu rakúskych hraníc dôjsť už 15. júna.

„Naším cieľom je čo možno najviac slobody a čo najmenej obmedzení. Toto uvoľnenie bude ďalším malým posunom smerom k normálnemu stavu najmä pre ľudí v pohraničných oblastiach a uľahčí bezproblémové fungovanie pendlerov,“ uviedol úrad.