KORONAVÍRUS Americké pláže praskali vo švíkoch: FOTO Ľudia podľa právnika nepočúvajú, TOTO sa nemalo stať!

Miestny republikánsky guvernér Brian Kemp to od piatku umožnil okrem iného posilňovniam, kaderníctvam, tetovacím štúdiám a bowlingovým centrám. Urobil tak napriek výstrahám zo strany odbornej verejnosti aj stále platným odporúčaním Washingtonu o minimalizácii sociálnych kontaktov. S Kempovým postupom vyjadril nesúhlas aj americký prezident Donald Trump, do procesu ale ďalej nezasahoval.

Plošná karanténa platí v Georgii od 3. apríla. O dva dni neskôr guvernér Kemp zrušil rozhodnutia prijaté na lokálnej úrovni a umožnil ľuďom opäť navštevovať tamojšie pláže. Na tie v obľúbenej destinácii Tybee Island v sobotu dorazili stovky ľudí "povzbudených guvernérovými výrokmi", napísala AFP. Pravidlo o dvojmetrových bezpečnostných rozostupoch sa údajne návštevníkom darilo dodržiavať, pretože pláže pre nich poskytovali dostatok priestoru.

Thousands of people flocked to #California's beaches despite the state's stay-at-home order and social distancing.



The U.S. has surpassed the grim milestone of 50,000 deaths from #coronavirus, accounting for more than one-quarter of all fatalities across the globe. pic.twitter.com/4RB1BEM79i — CGTN (@CGTNOfficial) April 26, 2020

„Nebojím sa, kým tu nie je plno,“ povedala ohľadom rizika nákazy koronavírusom jedna z prítomných. „Ale keď všetci urobia to, čo my, bude to problém,“ dodala Rachel Lillyová.

Počet známych prípadov infekcie v prepočte na 100.000 obyvateľov je v Georgii vyšší ako v mnohých iných amerických štátoch a s ochorením COVID-19 je tu spájaných viac ako 900 úmrtí. Nie všetky podniky, ktoré by sa od piatku mohli znovu otvoriť zákazníkom, sa rozhodli prevádzku obnoviť.

„Toľko sme toho už obetovali,“ povedal agentúre AP Shawn Gingrich, ktorého posilňovňa v metropole Atlante zostáva naďalej zatvorená. „Mám pocit, že keby sme to urobili príliš skoro, budeme svedkami prudkého nárastu prípadov a budeme zase späť na začiatku,“ dodal. Iní podnikatelia reagovali opačne, ako napríklad Russ Anderson, ktorý vlastní na juhu Georgie štyri tetovacie štúdiá. V jeho hlavnej prevádzke vraj v piatok obslúžili 50 ľudí, zákazníci aj personál však museli mať na tvári rúško.

Opätovné otvorenie časti podnikov tento víkend umožnili tiež úrady na Aljaške a v Oklahome. Tam aj v Georgii sa však od zákazníkov očakáva, že budú medzi sebou aj naďalej dodržiavať rozostupy a zakrývať si nos a ústa.

Veľký počet ľudí v sobotu podľa Reuters dorazil aj na pláže v Kalifornii, kde panovali nezvyčajne vysoké teploty. V Newport Beach a Huntington Beach južne od Los Angeles údajne rovnako ako v piatok prišli k moru tisíce ľudí, hoci v celej Kalifornii majú obyvatelia nariadenú izoláciu. Guvernér Gavin Newsom na občanov apeloval, aby pri návšteve pobreží dodržiavali pravidlá boja proti šíreniu koronavírusu.

RIGHT NOW: This is the scene from #Air7HD in Newport Beach, CA as the #COVID19 death toll surges in Southern California @ABC7 #LosAngeles pic.twitter.com/Nmta8hU69H — Chris Cristi (@abc7chriscristi) April 24, 2020

Floridský okres Volusia County zase v sobotu mierne uvoľnil obmedzenia týkajúce sa prístupu k tamojším plážam. Vedenie okresu pri tom zdôraznilo, že ľudia by sa tam naďalej nemali zhromažďovať, podľa jedného z miestnych obyvateľov sa ale mnohí návštevníci odporúčaním neriadili.

„Viem, že majú pravidlá a obmedzenia, ale ľudia nepočúvajú,“ povedal Reuters právnik John Overchuck, ktorý býva so ženou a dieťaťom pri mori v New Smyrna Beach. „Pred desiatimi minútami som sa prešiel po pláži a bola preplnená. Toto sa nemalo stať,“ dodal.