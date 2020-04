Vlasy v čase KORONAVÍRUSU: Strihať či nestrihať? Pozor, z tohto môžete mať poriadny stres

WASHINGTON - Myslela som, že si vlasy urobím sama, ale to by bola katastrofa, tak som si ich nechala ostrihať, uviedla chicagská starostka potom, čo z indiskrétnych fotografií vyšla pravda najavo. Lori Lightfootová tak priznala, že sa uchýlila k tomu, čo je v časoch koronavírusu privilégium, píše agentúra AFP.

Kaderníctva nie sú zavreté len u nás, ale aj za veľkou mlákou. Američania, ktorí sú už niekoľko týždňov uzavretí doma, na účes veľmi dbajú a preto začínajú vykazovať známky nervozity, pokiaľ ide o vlasy. Ich problémy s vlasmi sú pritom v porovnaní s drámami spôsobenými pandémiou smiešne, a tak sa na internete množia vtipy a videomontáže. Avšak aj seriózne noviny The New York Times zverejnil článok s radami, čo si počať.

Všetko spustila starostka Chicaga

Pobúrenie vyvolala aj fotografia, ktorú zverejnila starostka Chicaga Lori Lightfootová. Tá sa napriek zákazu rozhodla ísť spraviť si nový strih. V Amerike sú kaderníctva zavreté, to jej však nevadilo. Na sociálnych sieťach zverejnila fotografiu so starostkou sama kaderníčka. Ani jedna z nich nemala rúško ani rukavice.

Mayor Lightfoot decided it was essential for her to get a haircut, but no one else can go out and get one. This doesn’t look like social distancing to us, why the hypocrisy @chicagosmayor? pic.twitter.com/iEi7zIqnwO — Chicago GOP (@ChicagoGOP) April 6, 2020

Starostka sa na tlačovej konferencii bránila tým, že je neustále na očiach verejnosti. „Som verejnou tvárou tohto mesta. Som v národných médiách a na očiach verejnosti,“ povedala starostka. Obvineniami z elitárstva sa to na sociálnych sieťach len tak hemží, tie už vyvrátiť nedokázala. Dodala však, že verejnosť je znepokojená inými vecami. „Ľudia chcú podľa mňa hovoriť o tom, koľko ľudí tu zomiera. Hovoríme o serióznych zdravotných nerovnostiach. To je to, čo ľudí zaujíma,“ povedala.

Teda strihať či nestrihať?

Niektorí sa uchýlili ku strojčekom na pristrihávanie vlasov, ktoré ponúkajú na internete. Ďalší sa rozhodli zveriť sa do rúk svojej drahej polovičky. Päťdesiatdeväťročná Mary Lee Gannonová sa najprv stretla s odmietnutím, keď manželovi ponúkla pomoc, ale o dva týždne neskôr, keď sa začal podobať Micka Jaggera, sa od nej nechal ostrihať. Vyzbrojená starými nožnicami, ktorými strihala ich psa, sa pustila do práce. „Nedopadlo to zle, bol spokojný. Stačí všade zachovať rovnakú dĺžku,“ hovorí.

Avšak podľa rôznych užívateľov internetu to nie je vždy tak jednoduché. Detská filmová hviezda Julia Buttersová umiestnila na sieť video ukazujúce, ako sa snažila upraviť hrivu svojho otca. „Je to jeden z najodvážnejších oteckov na svete,“ uviedla. Otec skončil s vrabčím hniezdom plným dier na hlave. Väčšina kaderníkov rozhodne odporúča radšej počkať, než sa púšťať do experimentov, ktoré sa nemusia vyplatiť.

Nestrihajte si vlasy, budete v strese

„Nestrihajte si vlasy, zvýši to váš stres,“ radí kaderník celebrít Scotty Cunha v časopise Page Six Style. Tým viac to platí pre farbenie na báze chemických produktov. „Znepokojujú ma tí, ktorí si dávajú na hlavu rôzne výrobky, bez toho, aby poznali riziko reakcie,“ zveruje sa Leslie Youngová, hovorkyňa jedného z odborových zväzov kaderníkov. Niektorí ľudia sú podľa nej tak zúfalí, že trvajú na tom, že pôjdu za kaderníkom k nemu domov, alebo že si ho pozvú k sebe.

Kaderníci, často pripravení uzavretím salónov o príjem, by mohli byť v pokušení ponuku prijať. Od toho ich Leslie Youngová dôrazne odrádza. „Je to nebezpečné,“ varuje. Niektorí kaderníci sa snažia zarobiť si trochu peňazí tým, že na internete prostredníctvom videokonferencie radia svojim zákazníkom. Hoci Američania inokedy chodia ku kaderníkovi po šiestich až ôsmich týždňoch, teraz väčšinou rezignovali a čakajú.

A to aj napriek tomu, že sa tak odhalia ich malé tajomstvá, obzvlášť vo veľmi blonďavom svete televízie. Blond novinárka Kayla Tauscheová zo stanice CNBC tak vyhlásila. „Čoskoro by ste na to sami prišli, ale ja vám to poviem sama: som pravá brunetka.“ A na podporu tohto oznámenia zverejnila na internete svoju fotografiu z detstva.