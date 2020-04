KORONAVÍRUS Rakúsko v máji otvorí múzeá: Koncerty budú zakázané do konca augusta

Zákaz zhromažďovania, ktorý mal pôvodne platiť do konca júna, sa tak predĺži do konca augusta. Informovala o tom v piatok verejnoprávna stanica ORF. V polovici mája by sa mali znovu sprístupniť múzeá a "prezentačné miesta umelecko-kultúrnej oblasti", povedal na piatkovej tlačovej konferencii vo Viedni vicekancelár a minister kultúry Werner Kogler. Presný termín, kedy má dôjsť k otvoreniu spomínaných kultúrnych ustanovizní, medzi ktoré sa zaraďujú aj knižnice či archívy, bude zverejnený neskôr.

Kogler na otázku, či sa tento rok uskutoční známy letný hudobný festival Salzburger Festspiele, ktorý oslavuje 100 rokov od svojho založenia, odpovedal, že o tom zatiaľ nie je rozhodnuté. Kogler ocenil oblasť kultúry a umenia, ktorá je podľa jeho slov dôležitou súčasťou života. Ďalšie uvoľnenia v tejto sfére budú závisieť od počtu nakazených, dodal.

Tajomníčka ministerstva kultúry Ulrike Lunaceková upozornila na to, že rakúske galérie sú pre verejnosť stáe otvorené, napísal denník Kurier. Ďalšie v poradí by sa mohli otvoriť vonkajšie kiná, avšak ostatné kiná budú môcť diváci navštíviť zrejme až začiatkom septembra, uviedla. Upozornila aj na to, že umenie je to, "čo nás všetkých spája". To, že obmedzenia v boji proti koronavírusu zasiahli aj kultúru, v ktorej pracuje 180.000 ľudí, znamená, že títo tvorcovia aktuálne nemajú žiadne príjmy a mnohým preto hrozí existenčná kríza, povedala.