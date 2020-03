Najsilnejší príhovor v ťažkých časoch! Merkelovej emotívne slová k národu: Toto sme nezažili od vojny

Pätnásťročné pôsobenie Angely Merkelovej ako spolkovej kancelárky poznačili aj iné vážne situácie ako finančná kríza, utečenecká kríza či odchod Británie z Európskej únie, ešte nikdy sa okrem novoročných príhovorov priamo neobracala na občanov prostredníctvom médií. Vláda však zaviedla prísne opatrenia, a aby ich ľudia aj bez reptania prijali, rozhodla sa spolková kancelárka v stredu večer prehovoriť v televíznom vysielaní k obyvateľom Nemecka.

„Koronavírus dramaticky mení život v našej krajine,“ uviedla. „Naše chápanie normality, verejného a spoločenského života, to všetko je vystavené skúške ako nikdy predtým. Milióny z vás nemôžu ísť do práce, deti do školy alebo do škôlky, divadlá, kiná a obchody sú zatvorené a čo je asi najhoršie, nám všetkým chýbajú každodenné samozrejmé stretnutia." Merkelová ďalej uviedla, že v takejto situácii má každý množstvo otázok a starostí, ako to bude ďalej. Obrátila sa na ľudí neobvyklou cestou, aby im povedala, čo ju ako spolkovú kancelárku a jej kolegov v spolkovej vláde k tejto situácii vedie. K otvorenej demokracii patrí podľa nej transparentnosť a vysvetľovanie politických rozhodnutí, správna argumentácia a komunikovanie konania, aby bolo pochopiteľné. "Pevne verím, že v tejto úlohe obstojíme, ak tak urobia aj všetky spoluobčianky a spoluobčania.“ Nemci si však zjavne dostatočne neuvedomujú, že im ide o život. Polícia musela v uplynulých dňoch viackrát zasahovať počas takzvaných koronavečierkov, ktoré sa konali vo viacerých nemeckých mestách napriek odporúčaniam vyhýbať sa sociálnym kontaktom. V noci na štvrtok podľa magazínu Focus zasahovali muži zákona v meste Freiburg v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. Museli rozpustiť viacero takýchto akcií, pričom na niektorých sa zúčastnilo aj vyše sto ľudí. Regionálne policajné prezídium uviedlo, že najmä mladí ľudia sa stretávajú v skupinkách po dvoch či troch na grilovačkách a ihriskách. Nedisciplinovaní Nemci tiež berú útokom obchody a robia si zásoby na niekoľko mesiacov.

„Dovoľte mi povedať: Je to vážne,“ zdôraznila Merkelová v televíznom prejave. „Berte to vážne. Ešte nikdy od znovuzjednotenia Nemecka, nie, od Druhej svetovej vojny nestála pred Nemeckom taká výzva, ktorá by tak veľmi závisela od našej kolektívnej solidarity." Zatvorené školy, univerzity, reštaurácie, nijaká hra detí na ihrisku. Takéto obmedzenia v Nemecku ešte nikdy neboli. "Pre niekoho ako som ja, pre koho bolo právo na slobodu pohybu a cestovania ťažko vydobyté (Angela Merkelová pochádza z bývalého Východného Nemecka, satelitu bývalého Sovietskeho zväzu, pozn. red.), sú takéto obmedzenia prijateľné len v prípade absolútnej nevyhnutnosti. Ale sú nutné pre záchranu životov. Možno bude treba zaviesť veľmi prísne pravidlá a použiť neobvyklé prostriedky. Aj to vám neskôr vysvetlíme. Preto vás prosím: Neverte nijakým chýrom, iba oficiálnym vyhláseniam, ktoré tiež dáme preložiť do viacerých jazykov. Máme tu demokraciu, nežijeme pod nátlakom, ale so spoločným vedomím a účasťou. Toto je historická úloha, s ktorou sa dá vyrovnať iba spoločne. Som si celkom istá, že túto krízu prekonáme, ale aké veľké budú obete? Koľko milovaných ľudí stratíme? Z veľkej časti to máme vo vlastných rukách. Teraz konajme všetci spolu. Môžeme prijať súčasné obmedzenia a stáť pri sebe. Táto situácia je vážna, ale nie definitívna. To znamená, že bude do veľkej miery záležať na tom, ako disciplinovane prijme každý z nás nové pravidlá a bude ich uplatňovať. Hoci sme niečo také ešte nikdy nezažili, musíme ukázať, že vieme konať ľudsky a rozumne, aby sme si zachránili život. Týka sa to bez výnimky nás všetkých. Dávajte si pozor na seba i na svojich blízkych. Ďakujem vám.“