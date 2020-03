Na pašovanie našli sofistikovaný spôsob: Pri nelegálnej činnosti im pomáhali drony

Ilustračné foto

Zdroj: SITA

NEW JERSEY - Polícia z amerického New Jersey obvinila dvoch mužov, ktorí s pomocou dronov pašovali do väznice FCI Fort Dix marihuanu, mobilné telefóny, SIM karty, steroidy či injekčné striekačky. Páchateľmi sú 38-ročný Nicolo Denichilo a 35-ročný Adrian Goolcharran.