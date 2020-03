KORONAVÍRUS ONLINE: Česko zatvára obce, Španieli v kritickej situácii, v Taliansku za jediný deň 368 obetí

V dôsledku koronavírusu zomrelo na celom svete 6 522 ľudí, vyliečilo sa 77.776, nakazených je 169.930 (údaje zo 16. 3., 7:17 h.)

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse?

10:08 Počet nakazených koronavírusom stúpol v Maďarsku v pondelok na 39. Predseda vlády Viktor Orbán ráno zvolal krízový štáb a potom sa stretol aj expertmi na epidemiológiu, informovala agentúra MTI. Cieľom stretnutí bolo prijať ďalšie nutné opatrenia v záujme zabránenia šírenia infekcie v krajine. Z 39 nakazených v Maďarsku sú deviati Iránci, jeden Brit a 29 Maďarov.

10:06 Pandémia koronavírusu vo Francúzsku je "veľmi znepokojivá" a "prudko sa zhoršuje". S odvolaním sa na pondelkové vyhlásenie francúzskeho hlavného hygienika Jérôma Salomona o tom informovala agentúra AFP. "Počet (nakazených) sa zdvojnásobuje každé tri dni. Chcem, aby si naši občania uvedomili, že sú nakazení. Mnohí sa nachádzajú na jednotkách intenzívnej starostlivosti, pričom sú ich už stovky," vyhlásil Salomon pre rozhlasovú stanicu France Inter.

10:05 V Spojených štátoch začínajú v pondelok s klinickým testovaním vakcíny proti koronavírusu. Experimentálnu vakcínu dostane prvý účastník testovacieho procesu, uviedol predstaviteľ americkej vlády pod podmienkou anonymity, keďže Washington o ňom zatiaľ oficiálne neinformoval. Proces financuje Národný zdravotnícky inštitút, testovanie sa uskutočňuje vo výskumnom ústave v meste Seattle v štáte Washington.

10:01 Labouristka Kate Osborne sa stala druhou britskou političkou, ktorá má diagnostikovanú nákazu koronavírusom. Dnes ráno to oznámila na Twitteri. Labouristka uviedla, že sa bude izolovať, kým sa „nedostane z choroby“. Ministerka zdravotníctva Nadine Dorriesová bola prvou poslankyňou, ktorá sa koronavírusom nakazila. Je v karanténe.

I have been diagnosed with Coronavirus (#covidー19uk) following a period of self isolation and subsequent testing.