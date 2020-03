ONLINE Koronavírus sa neprestáva šíriť: Krajiny zatvárajú hranice, Trump vyhlásil núdzový stav!

Na území Slovenska sa zatiaľ oficiálne potvrdilo 32 prípadov nákazy, 5 nových prípadov hlásia v Rakúsku

Počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 vo svete vzrástol vo štvrtok na vyše 134.100 ľudí a vyše 4 900 ľudí nákaze podľahlo

Taliansky premiér Giuseppe Conte oznámil, že obmedzenia platné v Lombardsku zavedené v súvislosti so šírením koronavírusu sa rozširujú na celú krajinu

Núdzový stav výhlásilo aj susedné Česko, vláda zrušila akcie nad 30 ľudí, počet potvrdených prípadov nákazy stúpol vo štvrtok už na 141, z toho najmenej 50 zaznamenali v Prahe

Informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk , k dispozícii sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky 0800 221 234

21:16 Americký prezident Donald Trump, ktorý v piatok vyhlásil v Spojených štátoch v súvislosti s epidémiou koronavírusu stav núdze, sa sám naďalej odmieta dať otestovať. Médiá pritom prinášajú stále ďalšie fakty o jeho kontaktoch s ľuďmi, u ktorých sa neskôr zistila prítomnosť koronavírusu. Trump však trvá na tom, že jeho testovať netreba. "Povedzme to takto: Mňa sa to netýka," vyhlásil americký prezident.

21:08 Nemecká kancelárka Angela Merkelová zrealizuje rokovania so srbským premiérom Aleksandarom Vučičom a luxemburským premiérom Xavierom Bettelom, plánované na nasledujúci týždeň, prostredníctvom online konferencie. Ide o preventívne opatrenie v rámci aktuálnej pandémie nového typu koronavírusu vo svete. Informovala o tom agentúra DPA. Na zmene formy rokovaní sa vzájomne dohodli obe strany. Merkelová sa mala s Vučičom stretnúť v Berlíne v pondelok a s Bettelom vo štvrtok.

20:47 Americký prezident Donald Trump dnes v Spojených štátoch vyhlásil stav núdze kvôli pokračujúcej epidémii nového koronavírusu. Opatrenia podľa neho dáva vláde k dispozícii až 50 miliárd dolárov na boj s nákazou a umožňuje prijímať rýchlejšie rozhodnutia. Prezident vyzval nemocnice, aby sa odteraz riadili podľa svojich núdzových plánov, a rozšíril niektoré právomoci ministerstva zdravotníctva. Nákaza sa v USA potvrdila u takmer 2000 ľudí, vyše 40 ich zomrelo.

20:35 Maroko dnes kvôli epidémii koronavírusu prerušilo letecké a lodné spojenie s Francúzskom a Španielskom. Uzavrelo aj pozemnú hranicu so španielskymi enklávami Ceuta a Melilla. Tunisko zase zakázalo prístup do krajiny po mori, zrušilo lety s Talianskom a obmedzilo ich s Nemeckom, Francúzskom, Britániou a Egyptom. Tamojšia vláda tiež zakázala všetky verejné zhromaždenia, obmedzila otváracie hodiny kaviarní a pozastavila modlitby v mešitách. Maroko a Tunisko dohromady evidujú vyše 20 nakazených koronavírusy.

20:18 Poľsko od nedele zakáže cudzincom vstup do krajiny. Všetci Poliaci vracajúci sa do vlasti pôjdu do dvojtýždňovej domácej karantény, oznámil dnes premiér Mateusz Morawiecki podľa televízie TVN 24. Vláda sa podľa premiéra rozhodla "zaviesť stav epidemiologického ohrozenia", čo jej umožňuje nariadiť dodatočné obmedzenia, ktoré sú potrebné proti ďalšiemu šíreniu koronavírusu. Okrem iného sa podľa televízie od nedele prerušuje letecké a železničné spojenie v medzinárodnej osobnej doprave. Hranice ale zostanú otvorené na prepravu tovaru.

20:14 Od sobotňajšieho poludnia uzavrie Dánsko kvôli koronavírusu svoje hranice. Dnes to podľa agentúry DPA oznámila dánska premiérka Mette Frederiksen. Tá uviedla, že mimoriadne opatrenia budú platiť zatiaľ do 13. apríla. Dánsko sa tak pridalo k ďalším európskym krajinám, ktoré sa rozhodli hranice zablokovať.

19:59 Maďarské vládne strany i parlamentné frakcie opozičných strán zastávajú názor, že v záujme ochrany obyvateľstva pred nákazou novým koronavírusom SARS-CoV-2 treba zatvoriť školy. Po schôdzke frakcií to v piatok v Budapešti oznámil minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás, podľa ktorého kabinet o tom rozhodne do 24 hodín.

19:37 Luxembursko oznámilo v piatok prvé úmrtie, ku ktorému došlo v dôsledku nakazenia novým koronavírusom na jeho území. S odvolaním sa na vyjadrenie luxemburskej ministerky zdravotníctva Paulette Lenertovej o tom informovala agentúra AFP.

19:32 Francúzsko oznámilo v piatok 79 ďalších úmrtí v dôsledku pandémie nového koronavírusu a približne 800 nových nakazených. Informovala o tom agentúra AFP.

19:28 V ČR potvrdili v piatok večer 141 prípadov nákazy novým typom koronavírusu, čo je o 24 viac ako ráno. Informovala o tom na svojej webovej stránke spravodajská televízia ČT24.

19:13 Od 16. marca Rusko dočasne zastaví pravidelnú leteckú dopravu so všetkými štátmi EÚ s výnimkou letov medzi Moskvou a hlavnými mestami EÚ. Podľa agentúry TASS skupina taktiež informovala, že lety do Švajčiarska a Nórska - okrem letov medzi Moskvou a Ženevou a Moskvou a Oslom - budú takisto pozastavené.

19:09 Švajčiarsko uzatvorí v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu SARS-CoV-2 všetky školy v krajine a ponúkne finančnú podporu podnikom, ktoré sa dostali do ťažkostí. V piatok o tom informovala agentúra AFP.

"Situácia je vážna, avšak máme nástroje na prekonanie ťažkostí ako v sfére zdravotníctva, tak aj financií," uviedla vo svojom vyhlásení švajčiarska prezidentka Simonetta Sommarugaová. Švajčiarske školy by mali zostať zavreté až do 4. apríla s tým, že Bern vyzval miestne úrady, aby rodičom zabezpečili dozor nad deťmi.

19:04 Louisiana vyhlásila stav núdze a ako prvý americký štát sa rozhodla presunúť demokratické i republikánske primárky z 4. apríla na 20. júna. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie tamojšej vlády.

"Zákon stanovuje, že v prípade katastrof musia byť prijaté mimoriadne opatrenia," uviedol Kyle Ardoin z miestnej vlády. Louisiana k takémuto kroku pristúpila v čase vyostreného súboja o demokratickú nomináciu na kandidáta na prezidenta, a len niekoľko dní pred demokratickými primárkami naplánovanými v štátoch Ohio, Florida, Arizona a Illinois, v ktorých zaznamenali výskyt koronavírusu.

18:47 Eiffelovu vežu v Paríži v piatok uzatvorili v dôsledku šírenia koronavírusu, informovala agentúra AFP. Podľa najnovšej bilancie vo Francúzsku evidujú 2876 prípadov nakazenia a 61 úmrtí súvisiacich s chorobou COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje.

Oznámil to premiér Édouard Philippe, ktorý súčasne potvrdil, že vo Francúzsku sa túto nedeľu uskutoční prvé kolo komunálnych volieb, ako bolo naplánované. Vysvetlil, že vedenie krajiny sa pre konanie volieb rozhodlo po konzultáciách s vedcami. "Niet dôvodu myslieť si, že ísť voliť je nebezpečnejšie ako ísť nakupovať," zdôvodnil Philippe podľa spravodajského portálu LCI.

18:43 O 250 sa zvýšil počet ľudí, ktorí v priebehu 24 hodín podľahli v Taliansku epidémii nového koronavírusu. Ide o najvyšší počet obetí za jeden deň od vypuknutia epidémie. Do štvrtka zaznamenali v Taliansku 1016 úmrtí na nákazu spôsobenú novým koronavírusom. Informovala o tom agentúra AFP.

18:20 Skupina siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7) bude mať na budúci týždeň mimoriadnu schôdzku, ktorá sa uskutoční formou telekonferencie. Témou rokovania bude prepuknutie pandémie koronavírusu a koordinovanie reakcií na ňu. Ako v piatok s odvolaním sa na kanceláriu francúzskeho prezidenta informovala agentúra AFP, cieľom schôdzky G7 je dohodnúť sa na koordinovaných krokoch proti nákaze vo sfére zdravotníctva, ekonomiky, financií a výskumu.

Schôdzku G7 inicioval francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý na túto tému v piatok telefonicky hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

18:15 V Srbsku je infikovaných 35 ľudí, za posledných 12 hodín pribudli štyria noví pacienti v inštitúte Torlak. Dnes tam bolo testovaných 25 ľudí a z toho bolo 21 testov na koronavírus negatívnych. Ako však uviedli kompetentní, nedôjde k prerušeniu výučby na školách a vysokých školách, ani materské školy neprerušia činnosť.

18:09 Ulice talianskych miest v týchto dňoch pre celoštátnu karanténu zívajú prázdnotou, mnohé z nich však aspoň chvíľkovo ožívajú vďaka improvizovaným koncertom miestnych obyvateľov. Ľudia spoločne spievajú a hrajú z balkónov a okien tradičné piesne či vlastnú hudbu. Podľa denníka La Repubblica bol na dnešný večer naplánovaný hromadný spev národnej hymny.

Questa è la mia #italia.

Questo è il mio #sud.

Questa è la mia terra, la #campania.



Questa è la cosa più commovente che ho visto in questi giorni.



Forza, ragazzi!!!#coronavirus#iorestoacasa pic.twitter.com/y1uvuzXFd2 — Simona Libera (@simona_libera) March 12, 2020

"Otvorme okná, vyjdime na balkóny a poďme si spoločne zahrať, aj keď sme od seba ďaleko," znie výzva, ktorá sa šíri na sociálnej sieti Facebook. "Nemusíte vedieť čítať noty, hrať na hudobný nástroj ... dôležité je, aby nás bolo počuť, pretože hudba je najlepšou medicínou na vyliečenie duše a v tomto okamihu ju potrebujeme," píšu organizátori celoštátneho "Flashmob", teda improvizovaného vystúpenia.

I contradaioli dell'Oca a Siena intonano dalle loro case il Canto della Verbena. Per esorcizzare la paura, per sentirsi meno soli.

Città che nella difficoltà si riscoprono comunità. Questo virus passerà, noi ce la faremo, e saremo più uniti e più forti di prima.#iorestoacasa pic.twitter.com/jgXCL8aGfo — Nicola Danti (@DantiNicola) March 13, 2020

17:55 Vláda v Teheráne sa v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu rozhodla nasadiť armádu, aby v priebehu najbližších 24 hodín pomohla vyprázdniť ulice iránskych miest. Na prítomnosť tohto nákazlivého ochorenia by mali byť otestovaní všetci obyvatelia islamskej republiky. S odvolaním sa na piatkové vyhlásenie náčelníka generálneho štábu iránskych ozbrojených síl generála Mohammada Bagherího o tom informovala agentúra AFP. Podľa Bagherího slov bola vytvorená nová komisia, ktorá bola poverená "vyprázdnením obchodov, ulíc a ciest".

17:50 Louisiana je prvým americkým štátom, ktorý odložil svoje primárne voľby v roku 2020 pre prepuknutie koronavírusu. Louisianská ministerka zahraničia Kyle Ardoinová v piatok na tlačovej konferencii uviedla, že primárky plánované na 4. apríla sa presunú na 20. júna a všeobecné voľby plánované na 9. mája sa budú konať 25. júla. Zdroj: SITA/AP/Kenzo Tribouillard

17:47 Španielsky premiér Pedro Sánchez vyhlásil pre pandémiu koronavírusu stav núdze. Ten začne platiť v sobotu. Vláda tak bude môcť prijať rozsiahle opatrenia, medzi ktoré patrí obmedzenie pohybu ľudí a vozidiel, nariadenie evakuácií, zákaz vstupu do určitých oblastí a miest, intervencie v oblastiach priemyslu a poľnohospodárstva. Núdzové opatrenia môže vláda uplatniť na 15 dní, na predĺženie potrebuje schválenie vlády. Sánchez oznámil stav núdze v televíznom prejave, v ktorom povedal, že počet prípadov nákazy koronavírusom by v Španielsku na budúci týždeň mohol dosiahnuť 10-tisíc. V krajine evidujú 4 209 potvrdených prípadov ochorenia a 120 ľudí naň zomrelo.

17:38 Epicentrom svetovej pandémie koronavírusu sa teraz stala Európa. Dnes to podľa agentúry AP vyhlásil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Za centrum šírenia nákazy bola doteraz označovaná Čína, kde infekcia vypukla a kde sa nakazilo vyše 80-tisíc ľudí, z ktorých vyše 3-tisíc zomrelo. Po Číne je najviac postihnutou krajinou Taliansko, kde je podľa štvrtkovej bilancie vyše 15-tisíc prípadov nákazy a kde chorobe podľahlo vyše tisíc ľudí.

17:36 Francúzsky prezident Emmanuel Macron navrhol zvýšenú kontrolu hraníc EÚ v snahe zastaviť šírenie koronavírusu. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na Macronov úrad. Podrobnosti AFP bezprostredne neuviedla. Koronavírusom sa vo svete nakazilo vyše 130-tisíc ľudí a podľahlo mu vyše 5-tisíc infikovaných. Podľa najnovšej bilancie vo Francúzsku evidujú 2 876 prípadov nakazenia a 61 úmrtí súvisiacich s koronavírusom.

17:33 Britská kráľovná Alžbeta II. v piatok v dôsledku pandémie koronavírusu odložila cesty a podujatia, na ktorých sa mala v blízkej budúcnosti zúčastniť. Oznámil to Buckinghamský palác s tým, že ide o "rozumné preventívne opatrenie", informuje agentúra AFP.

Kráľovná mala na budúci týždeň navštíviť grófstvo Cheshire na severozápade Anglicka a tiež mestskú štvrť Camden na severe Londýna. Tieto návštevy budú "presunuté" na neskôr, plánované audiencie však bude 93-ročná britská panovníčka "naďalej prijímať ako obvykle." Zdroj: SITA/Toby Melville/Pool via AP

17:27 Koronavírus sa rozšíril do 18 afrických krajín vrátane Kene a Etiópie, informovala v piatok agentúra Reuters. Väčšina nakazených sú cudzinci alebo ľudia, ktorí pricestovali do zahraničia. Na obmedzenie prenosu koronavírusu boli zavedené rýchle testy a karantény. Agentúra Reuters však píše, že narastajú obavy, či je Afrika schopná zvládnuť chorobu COVID-19 spôsobovanú koronavírusom.

17:24 Štyri nové prípady koronavírusovej infekcie sa objavili v Poľsku. Informovalo o tom poľské ministerstvo zdravotníctva v piatok popoludní. V krajine je celkovo 68 prípadov ľudí infikovaných koronavírusom, z ktorých jedna pacientka († 57) zomrela.

17:18 Prvý Škót a zároveň jedenásty obyvateľ Spojeného kráľovstva zomrel vo Veľkej Británii po pozitívnom testovaní na koronavírus. Tým sa počet úmrtí v Spojenom kráľovstve zvýšil na 11. Všetci zomrelí boli vo veku nad 60 rokov a boli liečení na existujúce zdravotné ťažkosti.

17:10 Druhý test na prítomnosť koronavírusu u brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara bol negatívny a nepotvrdil výsledky prvého. Bolsonaro teda netrpí ochorením, ktoré koronavírus spôsobuje. Brazílske a svetové médiá predtým uviedli, že brazílsky prezident mal pozitívny test na koronavírus. Voči týmto správam sa ohradil aj jeho syn Eduardo, ktorý ich označil za lži a upozornil, že je nutné počkať na výsledky druhého testu.

17:08 Kanadský parlament preventívne uzavrú najmenej na najbližších päť týždňov s cieľom zamedziť šíreniu koronavírusu. Rozhodli o tom v piatok poslanci dolnej komory parlamentu, informovala agentúra AP. Premiér Justin Trudeau, ktorého manželka bola vo štvrtok pozitívne testovaná na prítomnosť infekcie, povedal, že jeho vláda pravdepodobne vydá odporúčanie pre obyvateľov, aby radšej necestovali do zahraničia s výnimkou nevyhnutných prípadov.

17:07 Parížske múzeum Louvre bude od piatku 18.00 h SEČ až do odvolania pre verejnosť zatvorené. Informovalo o tom v piatok francúzske ministerstvo kultúry, ktoré vyzvalo aj ďalšie múzeá a knižnice v krajine, aby v súvislosti s epidémiou koronavírusu obmedzili alebo prerušili svoje aktivity. Ministerstvo vo svojom vyhlásení podľa agentúry AFP pripomenulo nariadenie francúzskej vlády, ktorá pre epidémiu na celom území krajiny v piatok zakázala zhromaždenia vyše sto ľudí. Zdroj: Getty Images

17:02 Pakistanské ministerstvo vnútra v piatok oznámilo, že uzavrie svoje hranice s Iránom a Afganistanom v snahe zastaviť šírenie koronavírusu. Uzatvorenie hraníc potrvá od 16. marca "na počiatočné obdobie dvoch týždňov, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID-19, a to v najlepšom záujme všetkých troch bratských krajín", uviedlo pakistanské ministerstvo vnútra, ktoré citovala agentúra AFP.

17:01 Členovia rumunskej prechodnej vlády budú 14 dní v izolácii po tom, ako u jedného zo senátorov potvrdili nákazu koronavírusom. S odvolaním sa na piatkové vyhlásenie dočasného rumunského premiéra a šéfa Národnej liberálnej strany Ludovica Orbana o tom informoval server Euronews. U senátora Vergila Chitaca potvrdili ochorenie na koronavírus.

16:57 Britský premiér Boris Johnson sa rozhodol odložiť májové miestne voľby o rok, aby sa predišlo problémom pri vrcholení nákazy koronavírusom. Rozhodnutie prichádza len niekoľko hodín po tom, čo povedal, že voľby sa neodložia, ale volebná komisia protestovala. Potenciálne by boli voliči vystavení koronavírusu v tom najnebezpečnejšom bode.

16:52 Rakúska vláda sa rozhodla premeniť viedenskú veľtržnú halu na poľnú nemocnicu. Ďalej odporúčala spoločnostiam, že by mali umožniť zamestnancom, aby sa podľa možnosti zapojili do práce cez home office. Vláda zrušila letové spojenie do Francúzska, Španielska a Švajčiarska. Reštaurácie, bary a kaviarne budú otvorené iba do 15:00. Do úplnej karantény uzatvára horské mesto St. Anton am Arlberg v Tirolsku a tiež celé údolie Paznauntal, ktoré leží na pomedzí Tirolska a Voralberska a v ktorom sa nachádza viacero menších obcí.Obchody zostávajú zatvorené okrem obchodu s potravinami, s krmivami pre zvieratá, lekární, bánk, drogérií a pôšt - posledné dve opatrenia sú platné jeden týždeň, potom sa prehodnotia. V Rakúsku je 504 nakazených.

16:18 Riešenie situácie okolo aktuálnej nákazy koronavírusom nemôže byť len na národnej úrovni. Je potrebné zapojiť aj spoločné európske zdroje. Podľa českého ministra zahraničia Tomáša Petříčka (ČSSD) sa na tom dnes zhodli šéfovia diplomacie Vyšehradskej štvorky (V4) a Nemecka. Ich rokovania sa pôvodne malo uskutočniť v pražskom Černínskom paláci, pre epidémiu však spolu hovorili iba prostredníctvom videokonferencie. Ministri podľa neho ocenili rozhodnutie nemeckej vlády urobiť výnimky k exportu lekárskeho materiálu.

16:07 Britská vláda čelí kritike, že jej kroky proti epidémii nového typu koronavírusu sú nedostatočné. Austrálsky exminister zdravotníctva Greg Hunt označil aktuálny postup vlády za "prekvapivý a znepokojujúci" v situácii, "keď sme štyri týždne pred štádiom, v ktorom je teraz Taliansko". Podľa Hunta príklady krajín, ktoré sú podľa všetkého v boji s vírusom úspešné, ukazujú, že najdôležitejšia je "konať veľmi skoro" a zaviesť opatrenia obmedzujúce kontakt medzi ľuďmi.

16:01 Etiópia v piatok potvrdila prvý prípady nákazy novým typom koronavírusu. Ide tak o druhý prípad v regióne východnej Afriky, ktorá bola dosiaľ pred pandémiou ušetrená, páše agentúra AFP. Koronavírus sa potvrdil u 48-ročného Japonca, ktorý do krajiny pricestoval 4. marca z Burkiny Faso, spresnilo ministerstvo zdravotníctva.

15:55 Česi dochádzajúci cez hranice do práce budú mať výnimku zo zákazu cestovania do cudziny, ak pracujú do vzdialenosti 100 kilometrov od hranice. Doteraz výnimka platila len na vzdialenosť 50 kilometrov. Po rozhovore s rakúskym náprotivkom to uviedol český minister vnútra Jan Hamáček. Rovnaké opatrenie by podľa neho mohlo platiť pre ľudí zo Slovenska, Nemecka, Poľska a Rakúska.

15:50 Českí dopravcovia SmartWings a ČSA pozastavia všetky svoje letecké linky z a do Českej republiky. Dôvodom je vládne opatrenie, ktoré zakazuje cestovanie Čechov do zahraničia. Dopravcovia tak počas platnosti vládneho nariadenia odstavia až 23 svojich lietadiel, čo je asi polovica ich strojov. Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe.

15:40 Brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý si potriasol pravicou s americkým prezidentom Donaldom Trumpom počas dlhej schôdzky v Trumpovom sídle v Mar-a-Lago, bol v piatok „pozitívne testovaný“ na koronavírus. Je otázne, či prezident USA bude súhlasiť s karanténou, len nedávno sa totiž vyjadril, že sa nedá testovať. Zdroj: SITA/AP/Eraldo Peres

15:28 Ukrajina o 48 hodín uzavrie hranice pre cudzincov. Toto opatrenie súvisí s vývojom šírenia koronavírusu v Európe a bude platiť dva týždne, informovala v piatok agentúra Ukrinform. Medzičasom na Ukrajine zaznamenali prvé úmrtie na koronavírus. Obeťou je 71-ročná žena zo Žytomyrskej oblasti, ktorú hospitalizovali vo štvrtok. Údajne predtým pricestovala z Poľska.

15:20 V Česku je 120 nakazených koronavírusom, v karanténe je asi 4 800 ľudí. Hygienici sa snažia vypátrať ľudí, s ktorými boli infikovaní v kontakte. V oblastiach postihnutých koronavírusom mimo Česko je podľa údajov mobilných operátorov teraz 205-tisíc Čechov, z nich 196-tisíc je v Európe. V krajine platí núdzový stav a vláda s platnosťou od polnoci z nedele na pondelok zakázala cudzincom vstup a Čechom cestovanie do zahraničia. Česi vracajúci sa z 15 rizikových krajín musia nastúpiť do karantény. Pôvodne sa to týkalo iba cestujúcich z Talianska, teraz to platí aj pre Čínu, Kóreu, Irán, Španielsko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Holandsko, Belgicko, Veľkú Britániu, Nórsko, Dánsko a Francúzsko.

15:18 Nemecko podporí svoju ekonomiku čiastkou až pol miliardou eur v snahe minimalizovať dopady šírenia koronavírusu. Štátna banka KfW je pripravená poskytnúť firmám úvery bez obmedzenia, oznámil dnes na tlačovej konferencii minister financií Olaf Scholz. Ide o najväčšiu pomoc firemnému sektoru v povojnovej histórii Nemecka. Minister povedal, že spoločnostiam bude poskytnutá daňová úľava vrátane odkladov splátok.

15:12 Počet prípadov nakazením koronavírusom vystúpil vo Veľkej Británii na 798. Je to obrovský skok o 189 ďalších prípadov zo včerajších 609. Smrteľná nákaza vytvára "mestá duchov" s opustenými ulicami a zastávkami dopravy.

15:10 Počet osôb nakazených koronavírusom v Španielsku prekročil v piatok číslo 4 200. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vzrástol počet úmrtí o 50 percent na celkovo 120, píše agentúra AFP. O 13.00 h SEČ evidovali v Španielsku celkovo 4 209 prípadov nákazy koronavírusom. Vo štvrtok večer bola táto bilancia na úrovni 3 004 nakazených a 84 úmrtí. Na Ibize a Malorke boli zatvorené všetky bary a puby.

15:08 Pápež František vyjadril v piatok nespokojnosť s opatrením talianskych úradov, ktoré sa v súvislosti so šírením koronavírusu rozhodli zatvoriť do 3. apríla všetky katolícke chrámy v Ríme. Píše o tom agentúra AFP. "Drastické kroky nie sú vždy dobré," uviedol pápež, zároveň vyzval veriacich, aby prejavili "zodpovednosť" a "spolupracovali s príslušnými úradmi". Taliansko zaviedlo v rámci Európy najprísnejšie opatrenia v reakcii na pandémiu koronavírusu, ktorá si v tejto krajine vyžiadala za menej než tri týždne už 1 016 mŕtvych a vyše 15-tisíc nakazených. Zdroj: SITA/AP Photo/Alessandra Tarantino

15:07 Rakúsko v rámci boja proti šíreniu koronavírusu uzavrie od nadchádzajúcej polnoci 47 menších priechodov na hranici s Talianskom. Vo väčšine prípadov ide o vysokohorské priesmyky, informovala tlačová agentúra APA. Nariadenie rakúskeho ministra vnútra Karla Nehammera predpokladá taktiež zákaz nočnej premávky na štátnej ceste križujúcej hranicu s Talianskom juhovýchodne od Villachu v spolkovej krajine Korutánsko.

15:06 Česká vláda v piatok zaradila koronavírus na zoznam nákazlivých chorôb, ktorých šírenie je trestným činom. Ide o opatrenie v súvislosti s ďalšími rozhodnutiami vlády týkajúcimi sa pandémie spomínaného vírusu. Za úmyselné šírenie choroby hrozí v najprísnejšom odseku trestného zákonníka až dvanásťročný trest väzenia.

15:05 V Rakúsku budú pre koronavírus od pondelka zatvorené obchody s výnimkou potravín, drogérií alebo lekární. Fungovať budú aj pošty. Na dnešnej tlačovej konferencii to oznámil kancelár Sebastian Kurz. Obmedzená bude tiež prevádzka barov, kaviarní a reštaurácií, otvorené budú len do 15 hodín. Úrady zároveň nariadili dvojtýždňovú karanténu pre alpské údolia Paznauntal v Tirolsku, uzavreté je aj lyžiarske stredisko Sankt Anton am Arlberg. Obe miesta sú nákazou silne zasiahnuté.

15:00 Česko začína po dohode s Európskou komisiou presúvať peniaze z európskych štrukturálnych fondov do Českomoravskej záručnej a rozvojovej banky (ČMZRB) na pomoc podnikateľom pre koronavírus. Ide o dve miliardy českých korún (asi 76 miliónov eur). Na tlačovej konferencii po dnešnom rokovaní vlády to povedal minister dopravy a priemyslu Karel Havlíček.

14:50 Európska komisia (EK) čo najrýchlejšie umožní členským štátom Európskej únie poskytovať pomoc sektorom zasiahnutým koronavírusom. Brusel je tiež pripravený uvoľniť rozpočtové pravidlá krajinám, ktoré pre šíriacu sa nákazu čelia hospodárskemu prepadu. Oznámili to dnes podpredsedovia komisie Margrethe Vestager a Valdis Dombrovskis, ktorí spolu s predsedníčkou Ursulou von der Leyen predstavili plán na zmiernenie ekonomických dopadov vírusu. EK plánuje mobilizovať investície v objeme 37 miliárd eur. Zdroj: Profimedia

14:48 Do karantény z preventívnych dôvodov sa pre koronavírus rozhodla ísť celá rumunská vláda. Oznámil to dnes premiér v demisii Ludovic Orban. Dôvodom je, že členovia kabinetu prišli do kontaktu so senátorom, u ktorého sa následne potvrdila infekcia, informovali médiá. Podľa Orbána sa senátor v pondelok, predtým, než uňho testy potvrdili infekciu, zúčastnil na stretnutí funkcionárov strany. Preto ide celá sedemnásťčlenná vláda a tiež senátori do karantény a všetci podstúpia testy na koronavírus. V Rumunsku je zatiaľ potvrdených 70 prípadov.

14:45 V Rusku evidujú už 45 prípadov nákazy koronavírusom, čo je v porovnaní so štvrtkom nárast o 11 nakazených. S odvolaním sa na operatívny štáb o tom v piatok informovala agentúra Interfax s tým, že nových nakazených identifikovali v Moskve (5 prípadov), v Petrohrade (3) a po jednom prípade aj v Leningradskej a Moskovskej oblasti a v Permskom kraji.

14:43 Zástupcovia Ministerstva zdravotníctva Ukrajiny potvrdili prvú smrť pacienta s koronavírusom, informovala agentúra RIA Novosti. Ide o ženu, ktorá bola v karanténe v regióne Zhytomyr, kde zomrela. Denník Sputnik už skôr informoval, že Ukrajina prerušila leteckú dopravu s Talianskom.

14:38 Prezident USA Donald Trump v piatok povedal, že testovanie na koronavírus v Spojených štátoch sa čoskoro uskutoční vo veľkom rozsahu, ale neuviedol žiadne podrobnosti o tom, ako by sa to malo dosiahnuť. Trump tiež kritizoval Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, jednu z amerických organizácií vedúcich boj proti smrteľnej infekcii, za to, že má podľa Trumpa testovací systém "neprimeraný a pomalý pre rozsiahlu pandémiu“. Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon

14:32 Na hraniciach medzi Talianskom a Slovinskom uviazla skupina asi 100 Ukrajincov, ktorým slovinská pohraničná stráž pre možnú nákazu koronavírusom nechce umožniť vstup na slovinské územie. Informovala o tom v piatok agentúra UNIAN. Autobusy s Ukrajincami dorazili na slovinsko-talianske hranice večer 12. marca. Miestna pohraničná stráž odmerala vodičovi jedného z autobusov teplotu a rozhodla, že autobusy na slovinské územie nevpustí a musia sa vrátiť do Talianska.

14:29 Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová varovala v piatok pred zavedením jednostranných cestovných obmedzení v boji proti epidémii koronavírusu. Na koordinované úsilie pri zatváraní hraníc medzi členskými krajinami EÚ vyzvala aj eurokomisárka Ylva Johanssonová. Von der Leyenová kritizovala, že niektoré členské štáty EÚ už zaviedli zákazy letov a vstupov cez hranice. Namiesto toho by podľa nej malo byť posilnené zdravotné vyšetrovanie priamo na hraniciach.

14:27 Portugalská vláda vyhlásila v piatok v krajine stav pohotovosti s cieľom mobilizovať civilnú ochranu, políciu a armádu v úsilí dostať šírenie koronavírusu pod kontrolu, informovala agentúra AFP. Premiér António Costa vo štvrtok oznámil, že v Portugalsku budú od pondelka zatvorené všetky školy. Výletné lode budú môcť zakotviť, ale povolenie vystúpiť dostanú iba portugalskí občania, ktorí sa vracajú domov.

14:25 Nemecká spolková krajina Sasko od pondelka celoštátne prerušuje vyučovanie na všetkých typoch škôl vrátane materských škôlok a centier starostlivosti o deti. Počet infikovaných ľudí v Sasku sa zvýšil na 51. Fakultná nemocnica v Drážďanoch zvyšuje kapacity na testovanie koronavírusu. Nemecko má doteraz šesť mŕtvych.

14:18 Britský princ Charles a Camilla odložili cestu do Bosny, Jordánska a na Cyprus pre vypuknutie koronavírusu. Týždenná návšteva sa mala začať 17. marca. Bolo by to po prvýkrát od roku 1993, keď člen kráľovskej rodiny naposledy navštívil Cyprus. Kráľovský pár bol tiež pripravený navštíviť Bosnu a Hercegovinu ako súčasť ich cesty. Charles aj Camilla sú v dobrom zdravotnom stave. Zdroj: SITA

14:14 Rakúsko, ktoré dnes dočasne uzavrelo svoje hranice, hlásilo ráno aktuálny stav podľa ministerstva zdravotníctva: Jeden mŕtvy, 422 chorých, 7 osôb sa zotavilo. Prvé úmrtie: 69-ročný muž zomrel vo štvrtok večer vo Viedni v Nemocnici cisára Franza Josefa. Od pondelka sú zatvorené všetky školy.

14:12 Francúzska vláda v piatok zakázala zhromaždenia viac ako sto ľudí. Oznámil to premiér Édouard Philippe, ktorý súčasne potvrdil, že vo Francúzsku sa túto nedeľu uskutoční prvé kolo komunálnych volieb, ako bolo naplánované. Vysvetlil, že vedenie krajiny sa pre konanie volieb rozhodlo po konzultáciách s vedcami. "Niet dôvodu myslieť si, že ísť voliť je nebezpečnejšie ako ísť nakupovať," zdôvodnil Philippe podľa spravodajského portálu LCI. Zdroj: SITA/AP Photo/Michel Euler

14:08 Údajného bosa zločineckej organizácie 'Ndrangheta v talianskom regióne Kalábria Cesareho Antonia Cordiho (42) zatkla polícia vďaka prísnym opatreniam zavedeným tento týždeň na zastavenie šírenia koronavírusu. Vo štvrtok to uviedli zdroje z vyšetrovania, ktoré citovala talianska tlačová agentúra ANSA. Cordiho, ktorý bol na úteku, zatkli v meste Bruzzano Zeffirio v provincii Reggio Calabria. Muž sa skrýval neďaleko Reggio Calabria, metropoly rovnomennej provincie, ale odhalili ho, lebo porušil prísne opatrenia, ktoré platia v celom Taliansku.

13:58 Tri nové prípady infekcie koronavírusom hlási Poľsko. Spolu je v Poľsku potvrdených 64 nakazených osôb, z toho jeden smrteľný prípad, informovalo poľské ministerstvo zdravotníctva. Nové tri prípady infekcie koronavírusom sa týkajú osôb zo Sliezskeho (Zawiercie), Podkarpatského (Nisko) a Veľkopoľského vojvodstva (Poznaň)

13:54 V Česku je 120 ľudí nakazených koronavírusom, dnes ráno ich bolo 117. Od rána bolo testovaných približne 180 vzoriek, povedal minister zdravotníctva Adam Vojtěch. V karanténe je v tejto chvíli asi 4 800 ľudí. Existujú dva typy karantény, jednu nariaďuje praktický lekár, ktorý vystavuje pacientovi e-práceneschopnosť. V karanténe dnes bolo 3 800 takýchto ľudí. Ďalšie sú karantény nariadené krajskými hygienickými stanicami, ide o ľudí, ktorí sa mohli nakaziť od pozitívne testovaného pacienta. Tých je 1 014.

13:50 Bulharský parlament v piatok jednomyseľne schválil výnimočný stav s cieľom dostať pod kontrolu šírenie koronavírusu, keď sa počet potvrdených prípadov nákazy v krajine strojnásobil na 23. Informovala o tom agentúra Reuters. Bulharsko potvrdilo v stredu prvú obeť koronavírusu, keď nákaze podľahla 66-ročná žena, ktorú hospitalizovali so zápalom pľúc v metropole Sofia.

13:48 Gibraltár pre šírenie koronavírusu odložil referendum o zmiernení svojho prísneho zákona o interrupciách. Rozhodla o tom v piatok miestna vláda, ktorá vysvetlila, že účasť nižšieho počtu starších voličov by mohla poškodiť demokratickú legitimitu hlasovania. Ako uviedla agentúra AFP, nový termín hlasovania nebol stanovený. Pôvodne sa mal plebiscit konať 19. marca. Zdroj: SITA/Tao Ming/Xinhua via AP

13:46 Prvú nákazu koronavírusom v Číne vedci vystopovali v provincii Chu-pej ešte 17. novembra minulého roku. Uvádza to vládny dokument, o ktorom v piatok napísal hongkonský denník South China Morning Post (SCMP). Čínski vedci identifikovali celkom 266 ľudí, ktorí sa vírusom nakazili minulý rok. Podľa ľudí z lekárskej komunity v Číne si lekári uvedomili, že ide o nový typ vírusu, až koncom decembra. Prvým človekom s koronavírusom bol 55-ročný muž z provincie Chu-pej, ktorý sa nakazil 17. novembra.

13:45 Úplné uzávierky hraníc narušujú životy ľudí a voľný cezhraničný obchod. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ich navyše nevníma ako najefektívnejšie opatrenie v boji proti koronavírusu. Vyhlásila to dnes predsedníčka EK Ursula von der Leyen s odkazom na Česko a ďalšie krajiny, ktoré v posledných hodinách v rámci prevencie šírenia koronavírusu prestávajú cez svoje hranice púšťať cudzincov.

13:30 Chorvátsko sa dnes pridalo ku krajinám, ktoré v rámci preventívnych opatrení proti pandémii koronavírusu pristúpili k prerušeniu výučby na všetkých školách. Podľa záhrebských médií to oznámil predseda vlády Andrej Plenković. Susedné Srbsko zatiaľ tento krok neurobí, oznámila naopak tamojšia premiérka Ana Brnabičová, aj keď ona by s tým osobne súhlasila. Avšak zatiaľ dala na názor odborníkov, ktorí tvrdia, že by uzavretie vzdelávacích inštitúcií bolo v tejto chvíli kontraproduktívne.

13:28 Pochod za klímu, ktorý sa mal konať v sobotu v Paríži, jeho organizátori zrušili. Odvolaný bol aj tradičný študentský štrajk za klímu v rámci hnutia Piatky za budúcnosť (Fridays for future). Zhromaždenia aktivistov protivládneho hnutia žltých viest zvolané na piatok a sobotu zrušené naopak neboli. Informoval o tom v piatok spravodajský portál LCI. Cieľom týchto odporcov politiky vlády je preniknúť v Paríži na triedu Champs-Élysées, aj keď tam sú zhromaždenia žltých viest výnosom policajného prefekta zakázané.

13:15 Vyhlásenie karantény pre šírenie koronavírusu len pre Prahu označil premiér Andrej Babiš za nezmysel. Ak karanténu bude vláda zvažovať, zavedie ju na celý štát, povedal. Premiér opäť apeloval na ľudí, aby nevykupovali obchody. Pprijaté vládne opatrenia sa netýkajú dovozu potravín, a dovoz preto nebude nikdy ohrozený, a to ani pri prípadnom vyhlásení karantény na celý štát. Dnes popoludní chce navštíviť sklady reťazcov.

13:02 Belgické Národné krízové centrum v piatok potvrdilo nevyhnutnosť krízových opatrení v boji proti koronavírusu v podobe zatvárania škôl, reštaurácií a verejných kultúrnych či športových podujatí, ktoré vo štvrtok večer oznámila premiérka Sophie Wilmesová po zasadnutí Rady národnej bezpečnosti.

12:49 Irán v piatok oznámil, že nový koronavírus si vyžiadal ďalších 85 ľudských životov. Ide o najvyšší počet úmrtí za jeden deň v tejto krajine, ktorá je jednou z najpostihnutejších súčasnou koronavírusovou pandémiou.

12:43 Na pardubickej stanici bol dnes ráno zastavený rýchlik RegioJet idúci z Ostravy. Cestujúci sa sťažoval na štvoricu Talianov, ktorí sedeli v kupé a kašľali. Spomínaní pasažieri boli odvezení do pardubickej nemocnice, kde čakajú na infekčnom oddelení na výsledky testov na koronavírus.

12:22 Česká vláda od pondelka 16. marca zatvára hranice Českej republiky. Do krajiny sa od polnoci z nedele na pondelok nedostanú cudzinci bez trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, Česi až na výnimky nebudú môcť vycestovať do zahraničia. V piatok o tom informoval premiér Andrej Babiš. Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

12:16 Dočasný rumunský premiér a šéf Národnej liberálnej strany Ludovic Orban pôjde do dobrovoľnej izolácie po tom, ako prišiel do kontaktu s jedným zo senátorov z jeho strany, u ktorého sa neskôr potvrdila nákaza novým koronavírusom. Orban to oznámil v piatok, informovala agentúra Reuters.

11:55 Luxembursko sa stalo v piatok ďalšou z krajín, ktoré ohlásili zatvorenie škôl na svojom území v súvislosti s koronavírusovou pandémiou. Vyučovanie má byť prerušené na dva týždne - od 16. do 29. marca, informovala s odvolaním sa na vládne vyhlásenie tlačová agentúra DPA. V krajine sa do štvrtkového večera 26 osôb

11:49 Tím zdravotníkov z Číny pricestoval vo štvrtok do Ríma, aby talianskym kolegom pomohol prekonať epidémiu koronavírusu. Do Talianska pricestovali charterovým letom a spolu s 30 tonami zdravotníckeho materiálu a ochranných pomôcok. Doviezli napr. dýchacie prístroje, monitory a defibrilátory na zariadenie jednotky intenzívnej starostlivosti pre pacientov s chorobou COVID-19, ktorú koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje.

11:25 Dvoch kazašských občanov testovali pozitívne na koronavírus po tom, ako sa vrátili z Nemecka. Ide o prvé prípady potvrdenej nákazy novým koronavírusom v tejto stredoázijskej krajine. Minister zdravotníctva Jelžan Birtanov uviedol, že pacienti sú hospitalizovaní v špecializovanej nemocnici v najväčšom kazašskom meste Alma-Ata. Kazachstan už preventívne od budúceho týždňa zaviera školy a univerzity, pričom zakázané sú všetky verejné podujatia.

11:14 Ľudí s pozitívnymi výsledkami testov na infekciu novým druhom koronavírusu bolo v Rakúsku do piatka už najmenej 437, čo predstavuje ďalší výrazný nárast oproti stavu zo štvrtkového popoludnia, keď bolo známych 361 prípadov. Rakúske ministerstvo zdravotníctva hlásilo v piatok ráno 428 preukázaných prípadov nakazenia od začiatku šírenia nového koronavírusu, z čoho najviac - 132 - pripadalo na spolkovú krajinu Tirolsko.

11:08 Nórska letecká spoločnosť Norwegian Air, ktorá zamestnáva 11 tis. ľudí, zruší 4 tis. letov a dočasne prepustí polovicu pracovníkov, keďže zápasí s vplyvom koronavírusu na odvetvie dopravy. Informuje o tom portál news.sky.com. Firma to oznámila v čase, keď dopyt po leteckej preprave klesá pre čoraz viac cestových reštrikcií.

10:55 Predstavitelia spoločností Amazon, Google, Microsoft, Apple a Facebook sa v stredu stretli so zástupcami Downing Street a rokovali o ich úlohe v boji proti šíreniu nového koronavírusu, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19.

10:49 Počet nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 v Maďarsku stúpol na 19. Trojica infikovaných mužov vo veku 67, 41 a 27 rokov je umiestnená v karanténe v budapeštianskej Nemocnici sv. Ladislava. Prvý z nich pracuje s mnohými cudzincami, druhý absolvoval nedávno cesty v Holandsku a Anglicku a tretí pricestoval spolu s ďalším infikovaným Maďarom z Izraela. Medzi 19 nakazenými sú deviati občania Iránu, jeden Brit a deviati Maďari.

10:36 Maďarský Národný úrad vyšetrovania Pohotovostnej polície vyšetruje prípady písania a šírenia falošných správ týkajúcich sa nákazy novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2. V tejto súvislosti kriminalisti oddelenia boja proti kybernetickému zločinu KR NNI vo februári vypočuli ako podozrivých 30-ročného muža a 44-ročnú ženu, ktorý napísali a šírili článok, že v januári sa v Maďarsku nakazili mnohí ľudia.

10:26 Japonský parlament schválil v piatok zákon poskytujúci mimoriadne právomoci pre premiéra Šinzóa Abeho, ktoré mu umožnia zatvoriť školy či zakázať masové zhromaždenia. Deje sa tak v čase, keď sa Japonsko snaží spomaliť šírenie koronavírusu, píše agentúra Reuters.

10:23 Vzhľadom na koronavírusovú pandémiu prestala Argentína vpúšťať na svoje územie cestujúcich z regiónov, ktoré sú vnímané ako rizikové. Argentínsky prezident Alberto Fernández oznámil, že lety z Európy, zo Spojených štátov, z Južnej Kórey, Japonska, Číny a Iránu sú pozastavené na 30 dní. V krajine je zatiaľ 19 potvrdených prípadov nakazenia.

10:19 Nepálska vláda uzavrela Mount Everest na zvyšok jarnej horolezeckej sezóny. Dôvodom je šírenie nového koronavírusu. Vláda uviedla, že zruší všetky povolenia na výstup od 14. marca až do 30. apríla. Podobný postoj zaujala aj Čína, ktorá už zrušila expedície zo svojej severnej strany vrchu.

9:55 Aktuálne údaje v Česku ukazujú, že tam vyšetrili celkovo 2353 vzoriek, z nich bolo 117 pozitívnych. "V noci prišiel jeden pozitívny prípad z Juhomoravského kraja. Ďalšia aktualizácia bude o 14.00 h," napísal v piatok dopoludnia na Twitteri minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

9:39 Globálna epidémia koronavírusu znamená, že ohrozené sú milióny pracovných miest v sektore cestovania a turizmu. Podľa Svetovej rady cestovania a turizmu v dôsledku pandémie by mohlo celosvetovo zaniknúť do 50 mil. pracovných pozícií. Tieto údaje WTTC naznačujú, že sektor cestovania by sa mohol v roku 2020 zmenšiť až o 25 percent.

9:22 Nemecká spolková krajina Bavorsko zatvorí v súvislosti s koronavírusovou krízou od pondelka všetky školy a predškolské zariadenia. Najnovšie opatrenia Bavorska proti šíreniu nového druhu koronavírusu majú platiť do veľkonočných prázdnin, pripadajúcich tento rok na obdobie 6.-19. apríla.

9:20 Česká vláda rozšírila povinnú karanténu pre občanov vracajúcich sa z takzvaných rizikových krajín, z ktorých vyhlásila zákaz vstupu cudzincom na české územie. Pôvodne karanténa platila iba pre cestujúcich z Talianska. Ministerstvo zdravotníctva zároveň rozšírilo pôvodný zoznam 15 rizikových oblastí o ďalšie tri, a to USA, Japonsko a Grécko.

9:14 V Maďarsku pre hrozbu nákazy zatiaľ nezatvárajú verejné vzdelávacie inštitúcie, pretože vírus neohrozuje deti. Povedal to v piatok v rannej relácii verejnoprávnej rozhlasovej stanice Kossuth Rádió predseda vlády Viktor Orbán. Premiér pripomenul, že univerzity ale zatvorili, lebo je v nich mnoho cudzincov. "Vírus k nám priniesli cudzinci a aj nákaza sa šíri najviac medzi nimi," dodal Orbán.

9:11 Keňa potvrdila svoj prvý prípad nákazy novým koronavírusom. Informáciu zverejnil v piatok kenský minister zdravotníctva Mutahi Kagwe. Pacient, ktorému infekciu diagnostikovali vo štvrtok 12. marca neskoro večer, pricestoval späť do Kene zo Spojených štátov cez Londýn.

9:07 Estónska vláda oznámila, že zatvára školy a zakazuje verejné podujatia až do 1. mája v snahe spomaliť šírenie vírusu. Vláda vo vyhlásení neskoro vo štvrtok takisto uviedla, že návštevníci z Talianska, Číny, Iránu, Južnej Kórey, Japonska, Singapuru a častí Francúzska, Nemecka a Španielska sa musia podrobiť dvojtýždňovej karanténe. Estónsko zatiaľ potvrdilo 27 prípadov nákazy koronavírusom.

08:41 Izraelské ministerstvo zdravotníctva v oznámilo v piatok 17 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. V krajine sa celkovo nakazilo 126 ľudí, štyria sa vyliečili. Na západnom brehu rieky Jordán sa zatiaľ nakazilo 31 ľudí. Izrael už v rámci opatrení plošne uzavrel školy, univerzity a zakázal podujatia s viac ako 100 účastníkmi.

08:33 Austrálsky minister vnútra Peter Dutton v piatok informoval, že mal pozitívny test na nový koronavírus a je v nemocničnej karanténe. "Ráno som sa prebudil s horúčkou a bolesťou hrdla," uviedol. Austrália varovala v piatok svojich občanov, že pandémia je teraz taká rozšírená, že by mali prehodnotiť cestovanie do zahraničia. Krajina má zatiaľ viac ako 180 potvrdených prípadov ochorenia a traja ľudia mu podľahli.

08:23 Na zlyhanie dýchacej sústavy spôsobené novým koronavírusom zomrel významný taliansky lekár Roberto Stella. O jeho úmrtí vo veku 67 rokov v utorok neskoro večer informovala tlačová agentúra ANSA a v nasledujúcich dňoch ďalšie európske médiá. Dr. Stella zomrel v nemocnici v meste Como v severotalianskom regióne Lombardsko, kde bol hospitalizovaný. Bol všeobecným lekárom v meste Busto Arsizio v Lombardsku.

07:37 Britská vláda zvažuje zrušenie všetkých športových podujatí v krajine v boju proti novému koronavírusu. Predseda vlády Boris Johnson však uviedol, že opatrenie neprijmú okamžite. V Británii je 596 potvrdených prípadov COVID-19, desať ľudí zomrelo. Vo štvrtok mali pozitívne testy na koronavírus futbalista FC Chelsea Callum Hudson-Odoi a tréner Arsenalu Mikel Arteta.

07:11 V hlavnom sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku zaznamenali prvý potvrdený prípad nákazy novým koronavírusom. Pozitívny test mala filipínska diplomatka. Žena bola v ústredí OSN naposledy v pondelok asi pol hodiny. Celá filipínska misia pri OSN bola následne uzatvorená a jej zamestnanci sú v dobrovoľnej karanténe. Predpokladá sa, že sa všetci nakazili. Prvý prípad nákazy by mohol ovplyvniť preventívne opatrenia v celom sídle.

06:35 V Číne a Južnej Kórei opäť klesol počet osôb infikovaných novým koronavírusom i tých, ktorí mu podľahli. Čína zaznamenala vo štvrtok len osem nových prípadov nákazy a sedem nových úmrtí, čo je najmenej od 20. januára. Chorobe podľahlo v pevninskej Číne celkovo 3176 ľudí a 80.813 sa koronavírusom infikovalo. Štvrté úmrtie ohlásil v piatok autonómny región Hongkong. Južná Kórea v piatok oznámila 110 nových prípadov nákazy.

06:14 - Prvé prípady infikovania človeka novým koronavírusom oznámili vo štvrtok ďalšie dva štáty subsaharskej Afriky - Gabon a Ghana. Informovala o tom agentúra Reuters. Gabonská vláda vo vyhlásení uviedla, že vírusom je nakazený 27-ročný Gabončan, ktorý sa 8. marca vrátil z Francúzska.

04:59 Šírenie nového koronavírusu čoraz viac paralyzuje verejný život v Spojených štátoch. Stav núdze vyhlásili vo štvrtok mesto New York a štát Montana. V štátoch Maryland, Ohio a Nové Mexiko budú zatvorené všetky školy. V metropole západného pobrežia San Franciscu sa na školách nebude vyučovať predbežne tri týždne, čo sa týka viac ako 50.000 žiakov.

Starosta New Yorku Bill De Blasio povedal, že stav núdze umožňuje mestu podniknúť určité opatrenia, ale zatiaľ nijaké nenadobudlo účinnosť. Poprel tak fámy šíriace sa v sociálnych médiách o prerušení železničnej dopravy, obmedzení prevádzky metra či uzatvorení štvrte Manhattan. "NIE, fámy o karanténe na Manhattane NIE SÚ PRAVDIVÉ. Každý, kto šíri túto dezinformáciu, NECH S TÝM PRESTANE!", uviedol De Blasio na Twitteri!

03:52 Manželka kanadského premiéra Justina Trudeaua má pozitívny test na nový koronavírus. "Sophie Grégoire-Trudeauová bola vo štvrtok na základe odporúčaní lekárov testovaná na ochorenie COVID-19. Test bol pozitívny," uvádza sa vo vyhlásení úradu. Po poskytnutí lekárskej pomoci zostane Trudeauová zatiaľ v izolácii. "Cíti sa dobre, absolvuje všetky preventívne opatrenia a jej symptómy sú mierne," píše sa ďalej vo vyhlásení.

02:31 Belgicko, Portugalsko a Luxembursko vo štvrtok prijali ďalšie opatrenia v snahe zastaviť šírenie nového koronavírusu. Belgická premiérka Sophie Wilmesová po zasadaní bezpečnostnej rady oznámila, že s účinnosťou od sobotňajšej polnoci budú zatvorené všetky školy, bary a reštaurácie a zakázané zábavné podujatia bez ohľadu na ich rozsah. Toto opatrenie platí do 3. apríla, teda do začiatku veľkonočných prázdnin.

01:46 Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom stúpol vo štvrtok v ČR z 94 na 116. Informujú o tom české spravodajské weby s odvolaním sa na stránku ministerstva zdravotníctva. Jedným zo štyroch nakazených novým koronavírusom v Moravskosliezskom kraji je zdravotná sestra z nemocnice vo Frýdku-Místku. Uviedol to na Twitteri moravskosliezsky hajtman Ivo Vondrák, podľa ktorého je žena bez cestovnej anamnézy.

Minister zdravotníctva Adam Vojtěch na Facebooku uviedol, že už v piatok sa začne distribúcia prvej várky 60.000 respirátorov na odberové miesta v každom kraji. Ďalších 290.000 má pribudnúť na budúci týždeň. Ministerstvo objednáva tiež rúška, sady na zrýchlené testovanie a pľúcne ventilátory.

01:26 Zamestnanci Európskej komisie, ktorých prítomnosť na pracovisku nie je nevyhnutná, dostali nariadenie, aby od pondelka 16. marca pracovali z domu. V otvorenom liste to uviedla šéfka EK Ursula von der Leyenová. "Pripravujeme potrebné preventívne opatrenia na zníženie rizík pre nich," napísala von der Leyenová a potvrdila, že od prepuknutia epidémie koronavírusu bolo u zamestnancov EK zaregistrovaných šesť prípadov nákazy.

1:00 Štyri menšie mestá v španielskom autonómnom spoločenstve Katalánsko sú od štvrtka v karanténe. Ocitli sa tam mestá Igualada, Odena, Santa Margarida de Montbui a Vilanova del Camí, kde žije okolo 66.000 ľudí. Títo ich nebudú môcť opustiť, pohyb mimo svojich domovov však budú mať povolený. Pozornosť úradov sa sústreďuje na Igualadu, ktoré je vzdialené len 70 kilometrov od Barcelony, pretože počet prípadov nákazy novým koronavírusom tam rýchlo rastie.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.