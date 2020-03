ONLINE Česko hlási už 18 nakazených, mimoriadne opatrenia: Povinná karanténa a obrovská pokuta

Prvý potvrdený prípad nákazy už má aj Slovensko

Na Slovensku sa pre koronavírus prijalo niekoľko zásadných zákazov.

Počet nakazených ľudí na celom svete presiahol hranicu 100-tisíc

Prvé potvrdené prípady nákazy hlásia Srbsko, Peru, Vatikán a Kamerun, nové prípady hlásia z Česka, Maďarska aj Nemecka

Ľudia s trvalým pobytom v Česku, ktorým sa od soboty vrátia z Talianska, musí túto skutočnosť oznámiť bez osobného kontaktu lekárovi, v opačnom prípade im hrozí pokuta v prepočte 3 milóny českých korún (približne 118-tisíc eur)

V prípade podozrenia na nákazu novým koronavírusom kontaktujte infolinku 0917 222 682 alebo napíšte na e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

alebo napíšte na e-mail: Dnes alebo zajtra začnú občania SR prijímať informačnú SMS, ktorá ich bude o všetkom podstatnom informovať

17:03 Americký prezident Donald Trump v piatok podpísal núdzový balík výdavkov vo výške 8,3 miliardy dolárov na zvládnutie výskytu nového koronavírusu. Trump zároveň vyhlásil, že nevidí dôvod na to, aby mala verejnosť paniku zo šírenia vírusu. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

16:58 Na koronavírus zomrel piaty pacient v Španielsku. Podľa údajov úradníkov zdravotníctva počet infikovaných ľudí vzrástol cez noc o 102 prípadov na 365.

Zdroj: SITA/AP

16:55 Taliansko kvôli koronavírusu ruší ďalšie tradičné cyklistické preteky

Etapový závod Tirreno-Adriatico a tradičné cyklistický monument Miláno-Sanremo sa v marci kvôli opatreniam proti šíreniu koronavírusu v Taliansku neuskutoční. Usporiadateľská spoločnosť RCS, ktorá už vo štvrtok musela zrušiť jarnú klasiku Strade Bianche, dnes oznámila, že vzhľadom k vládnemu nariadeniu všetky preteky odkladá. Bude sa ale snažiť nájsť náhradné termíny.

16:47 Podľa amerických centier pre kontrolu a prevenciu chorôb, ako aj od štátnych a miestnych vlád evidujú v Spojených štátoch 231 prípadov nového koronavírusu. Informuje o tom CNN.

16:45 Počet prípadov v Nemecku sa vyšplhal na 600. Žiadne úmrtia krajina nehlási.

16:43 Najväčšia nemecká letecká spoločnosť v Nemecku Lufthansa práve oznámila, že v nasledujúcich týždňoch zníži svoju letovú kapacitu o 50 percent, aby sa vysporiadala s poklesom dopytu spôsobeným koronavírusom. Jej manažéri uviedli, že zníženie letov by pomohlo vyrovnať finančný pokles kvôli nízkej miere rezervácií a zrušeniu objednávok.

Lufthansa Zdroj: pixabay.com

16:40 Bratislavský kraj uzatvoril pre nový koronavírus svoju druhú strednú školu

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pre podozrenie na nový koronavírus zatvoril svoju druhú školu. Ide o Strednú odbornú školu masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovej ulici v Bratislave, ktorá bude zatvorená do 15. marca. Informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman. "Dôvodom sú preventívne opatrenia pre koronavírus. Vzniklo totiž podozrenie, že jeden zo žiakov mohol prísť do kontaktu s nakazeným človekom," poznamenala Forman s tým, že o ďalšom postupe rozhodne škola na základe výsledkov testov spolu s krajom a regionálnym hygienikom.

16:30 Aj v budúcnosti sa budú objavovať rôzne vírusy či koronavírusy, tvrdí odborníčka

16:20 Premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) nevie nateraz vylúčiť, že na Slovensku bude viac prípadov ochorení na nový koronavírus. Vyšetrených vzoriek v SR bolo podľa jeho slov v piatok viacero, avšak nateraz sa potvrdila nákaza novým koronavírusom len v jednej vzorke u 52-ročného muža z Kostolišťa.

Peter Pellegrini Zdroj: TASR/Úrad vlády SR

16:13 Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vyzýva občanov, aby v tomto období prioritne využívali službu erecept a obmedzili návštevy lekárov.

16:11 Na Bali sú hospitalizovaní dvaja Slováci s podozrením na nový koronavírus

16:10 Maďarsko pozastavilo vydávanie víz občanom Iránu pre hrozbu nákazy na dobu neurčitú

Podľa spravodajského servera 24.hu o tom v piatok v Budapešti informoval krízový štáb, ktorý potvrdil, že doposiaľ evidujú štyri prípady nákazy, pričom všetci infikovaní sú cudzinci. Traja pacienti, ktorí sú hospitalizovaní a umiestnení v karanténe v budapeštianskej nemocnici, sú občanmi Iránu a jeden pacient hospitalizovaný v Debrecíne je britským občanom.

16:06 Na slovenských letiskách budú naďalej preventívne merať ľuďom teplotu. Na hraniciach s Rakúskom bude od piatkového popoludnia a cez víkend informačná kampaň. Po piatkovom zasadnutí krízového štábu to ohlásila ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzval Slovákov, aby zvážili, či odcestujú cez víkend do lyžiarskych stredísk v Rakúsku a Taliansku.

Peter Pellegrini a Denisa Saková počas tlačovej konferencie po mimoriadnom zasadnutí krízového štábu SR Zdroj: TASR - Úrad vlády SR

15:52 Ani u jedného zo štyroch pacientov, ktorých hospitalizovali vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove, sa nepotvrdil nový koronavírus. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková.

15:48 Hygienu rúk ľudia často podceňujú, tvrdí epidemiologička Jana Skalová

Základom ochrany pred novým koronavírusom aj ďalšími vírusmi je podľa nej umývanie si rúk vodou a tekutým mydlom. Možno použiť aj dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu, avšak nie je vhodné tieto dva spôsoby kombinovať, pretože to môže veľmi vysušovať kožu. Všetky odporúčania a rady si prečítete TU >>

15:45 Západoafrická krajina Togo zaregistrovala svoj prvý prípad koronavírusu

Pacientkou je 42-ročná žena s bydliskom v hlavnom meste Lome, ktorá navštívila Benin, Nemecko, Francúzsko a Turecko koncom februára a začiatkom marca. Je izolovaná a jej stav je stabilný, uviedla vláda vo vyhlásení.

Zdroj: SITA/AP Photo/Channi Anand

15:39 Dvaja zamestnanci spoločnosti British Airways majú pozitívny test na prítomnosť koronavírusu, informovala tlačová kancelária leteckej spoločnosti CNN. Dvojicu izolovali a zotavujú sa z nákazy doma.

15:31 Sieť nemocníc Svet zdravia prijala opatrenia pre prípadnú epidémiu koronavírusu aj chrípky

Jej zdravotníci sa riadia odborným usmernením hlavného hygienika SR. Sieť zároveň prijala zákaz návštev v približne polovici svojich nemocníc. Informovali o tom predstavitelia siete na piatkovom brífingu v reakcii na prvého potvrdeného pacienta na Slovensku s ochorením COVID-19, ktorý je hospitalizovaný v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Kramároch.

15:27 Slovenska Alexandra Lenzi Kučmová žijúca v Ríme prezradila opatrenia vo veci nákazy v Taliansku. Týkajú sa hlavne kontaktu i hygieny. Celé vyjadrenie si prečítate TU.

Zdroj: SITA/AP

15:21 Česko hlási už 18 nakazených

Dnes popoludní na tlačovej konferencii na Úrade vlády oznámil najprv prvé tri nové prípady premiér Andrej Babiš (ANO), o pol hodiny neskôr ďalšie tri Hlavná hygienička ČR Eva Gottvaldová. Dvaja z novo potvrdených prípadov na ochorenia COVID-19 sú z Ústeckého kraja. Ľudia boli na rovnakom lyžiarskom zájazde ako prvý nakazený muž z Děčína.

15:19 Posledné údaje ukazujú, že v súčasnosti je vo Veľkej Británii potvrdených 163 prípadov koronavírusu. Ide o nárast 47 prípadov za deň. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že na vírus bolo testovaných viac ako 20-tisíc ľudí. Informoval o tom britský portál The Guardian.

15:16 V Škótsku bolo potvrdených päť nových prípadov koronavírusu, pričom ich celkový počet je 11. Nové prípady sa vyskytujú v dvoch prípadoch v oblasti Fife a po jednom v oblastiach Grampian, Forth Valley a Lothian, uviedla škótska vláda.

15:12 Ľudia s trvalým pobytom v Česku, ktorým sa od soboty vráti z Talianska, musia túto skutočnosť oznámiť bez osobného kontaktu lekárovi, v opačnom prípade im hrozí pokuta 3 milóny korún českých (asi 118-tisíc eur)

V mimoriadne opatrenie, ktoré má zabrániť šíreniu nového koronavírusy, o tom dnes rozhodlo ministerstvo zdravotníctva, reklám novinárom premiér Andrej Babiš (ANO). Lekárom ministerstvo nariadilo, aby u všetkých týchto ľudí rozhodli o dvojtýždňovej karanténe, uviedol Babiš.

Andrej Babiš Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

15:09 Generálny riaditeľ WHO varuje, že príliš veľa krajín neprijíma všetky potrebné kroky v boji proti šíreniu nového typu koronavírusu

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pred novinármi v Ženeve uviedol, že sa obáva, že veľa krajín nepreukazuje také politické úsilie, ktoré by "zodpovedalo rozsahu hrozby, ktorej všetci čelíme". "Toto nie je cvičenie," povedal Tedros. Vyzval vedúcich predstaviteľov všetkých krajín, aby koordinovali všetky súčasti vlády, nielen ministerstvo zdravotníctva, ale aj bezpečnostné zložky, diplomaciu, financie, obchod, dopravu, obchod, informácie a ďalšie. "Mala by byť zapojená celá vláda," uviedol.

Tedros Adhanom Ghebreyesus Zdroj: SITA/Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP

15:07 Kaviarne siete Starbucks vo Veľkej Británii dočasne zakázali šálky na opakované používanie v reakcii na epidémiu koronavírusu. Obchodný reťazec kaviarní uviedol, že nápoje bude podávať v papierových pohároch. "V našich kaviarniach vo Veľkej Británii robíme prestávku v používaní osobných šálok alebo pohárov," povedal hovorca spoločnosti Starbucks pre Európu Robert Lynch. Informuje o tom portál bbc.com.

Zdroj: SITA

15:05 Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnavskom kraji zriadili už štyri telefonické linky na poskytovanie informácií o novom koronavíruse COVID-19. Ľudia, ktorí majú otázky o tomto ochorení, môžu volať epidemiológom RÚVZ v Trnave na číslo 0905 – 903 053, v Senici na 0907 – 189 312, v Galante na 0907 – 996 734 a v Dunajskej Strede na číslo 910 – 459 200.

14:50 V Česku je 15 prípadov nákazy koronavírusom, jedným z nakazených je aj lekár z Prahy. V piatok pribudli tri nové, uviedol premiér Andrej Babiš (ANO).

14:38 Počet nakazených ľudí na celom svete presiahol hranicu 100-tisíc (100 329 prípadov).

14:30 Thajsko potvrdzuje nový prípad, je ním Brit, ktorý cestoval z Londýna cez Hongkong

Thajsko informovalo v piatok o jednom novom prípade nového koronavírusu, pričom celkový počet štátov dosiahol 48, uviedol na tlačovej konferencii stály tajomník ministerstva zdravotníctva Sukhum Kanchanapimai. Novým prípadom je 43-ročný britský korporátny poradca, ktorý 28. februára odcestoval z Londýna. Informovalo o tom CNN.

Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man

Muž prešiel cez Hongkong, kde strávil asi sedem až osem hodín, než odcestoval do Bangkoku, kde bol 29. februára prijatý do nemocnice, dodal Kanchanapimai. Z 48 potvrdených prípadov v Thajsku jedna osoba zomrela, 31 bolo prepustených a 16 zostalo v izolácii, ktoré dostávali liečbu, pričom jedna z nich bola v kritickom stave.

14:25 Na vybraných hraničných priechodoch v bratislavskom kraji budú informovať o koronavíruse

Na vybraných hraničných priechodoch v Bratislavskom kraji bude aj dnes asi od 16:00 prebiehať informačná kampaň v súvislosti s koronavírusom. Ako informovala bratislavská krajská polícia, jej zámerom je poskytnúť občanom pri vstupe do SR informácie, ako postupovať v prípade podozrenia na koronavírus.

Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj

Výkonné zložky Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave poskytnú pri kampani súčinnosť a asistenciu zložkám Ministerstva vnútra SR a to Úradu hraničnej a cudzineckej polície, Hasičskému a záchrannému zboru, Manažmentu krízového riadenia ako aj Finančnej správe SR, dobrovoľníkom a pracovníkom Červeného kríža.

14:23 Na nílskej výletnej lodi sa nakazilo koronavírusom 12 ľudí

Egyptské úrady potvrdili v piatok 12 nových prípadov nákazy novým koronavírusom medzi pracovníkmi na výletnej lodi, ktorá plavila po Níle z Asuánu do Luxoru. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie egyptského ministerstva zdravotníctva.

Zdroj: SITA/AP Photo/Sakchai Lalit

"V dvanástich nových prípadoch testy potvrdili koronavírus u egyptského personálu na výletnej lodi," uvádza sa v spoločnom vyhlásení ministerstva zdravotníctva a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). U nakazených sa podľa neho neprejavili žiadne príznaky. Úrady spozorneli po tom, ako vyšlo najavo, že na predmetnej lodi sa plavil taiwanský turista, ktorý bol šíriteľom nového koronavírusu.

14:19 Fáteme Rahbarová, novozvolená členka iránskeho parlamentu, zomrela v piatok podľa iránskej tlačovej agentúry Tasnim na koronavírus. Ide o prvého známeho politika, ktorý zomrel na koronavírus v Iráne.

14:17 V USA sa zvyšil počet prípadov nakazených koronavírusom na 200.

14:15 Boris Johnson prisľúbil ďalších 46 miliónov libier na výskum vakcíny proti koronavírusu a rýchle diagnostické testy.

14:11 Podľa prezidenta Martína Vizcarry zaznamenalo Peru prvý potvrdený prípad koronavírusu.

#LoÚltimo: Presidente @MartinVizcarraC confirmó a través de un pronunciamiento a nivel nacional el primer caso de coronavirus (Covid-19) en nuestro país. https://t.co/24LqMaD5q8 pic.twitter.com/r0aV3LqIbs — Agencia Andina (@Agencia_Andina) March 6, 2020

14:05 V domácej karanténe kvôli riziku nákazy novým typom koronavírusu je v Česku 1011 ľudí. Najviac ich je v Prahe (341), odkiaľ pochádzajú štyri potvrdené prípady. V Česku je stále počet infikovaných 12.

13:58 Prvý prípad Južnej Afriky týkajúci sa koronavírusu, prišiel z Talianska cez Dubaj na hlavné letisko vo východnom meste Durban, uviedol v piatok minister zdravotníctva.

13:51 MO môže po naplnení nemocníc pre koronavírus na Lešti umiestniť 2-tisíc pacientov

Na opatrenia v súvislosti s výskytom nového koronavírusu je pripravený aj rezort obrany. V prípade naplnenia civilných nemocníc môže umiestniť 2000 pacientov do dvoch izolovaných pracovísk vo výcvikovom areáli Lešť. Informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková. O pacientov na Lešti by sa prioritne starali vojenskí zdravotníci, v prípade ich nedostatku je možné počítať aj s civilnými lekármi. S pracoviskami ministerstva obrany sa počíta v prípade, ak bude 70 percent kapacít infekčných oddelení civilných nemocníc naplnených z dôvodu koronavírusu.

Peter Gajdoš Zdroj: SITA/Branislav Bibel

13:50 Vírus zasiahol 85 krajín sveta a podľahlo mu viac ako 3400 ľudí.

13:48 Opatrenia proti koronavírusu musia byť v súlade s ľudskými právami, uviedla vysoká komisárka OSN

Opatrenia, ktoré krajiny sveta prijímajú v boji proti koronavírusu nového typu, musia byť v súlade s ľudskými právami a primerané vyhodnotenému riziku. Uviedla to v piatok vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová. Epidémia akútneho respiračného ochorenia COVID-19, ktorú koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje, je "pre nás skúškou," uviedla Bacheletová, pričom zdôraznila, že aj v tejto situácii je nutné, aby "v centre všetkých snáh bola dôstojnosť človeka a ľudské práva."

Michelle Bacheletová Zdroj: SITA/AP Photo/Andrea Comas, File

"Blokády, karantény a iné podobné opatrenia na zastavenie šírenia choroby COVID-19 a boj proti nej by sa mali vždy vykonávať v prísnom súlade s normami ľudských práv a spôsobom, ktorý je potrebný a primeraný vyhodnotenému riziku," uviedol Bacheletovej úrad vo svojom vyhlásení.

13:45 Počet infikovaných v Nemecku opäť narástol

Nemecko má teraz viac ako 530 prípadov koronavírusu, čo je nárast oproti včerajšku o 150 prípadov. Tieto čísla pochádzajú z Inštitútu Roberta Kocha, vedúceho vládneho orgánu pre verejné zdravie a bezpečnosť.

13:37 Koronavírus sa u žiaka strednej školy v centre Bratislavy nepotvrdil

Podozrenie na nákazu novým koronavírusom na Strednej priemyselnej škole na Fajnorovom nábreží v Bratislave sa nepotvrdilo. Výsledky testov študenta, pri ktorom bolo podozrenie, že mohol prísť v zahraničí do kontaktu s nakazeným človekom, boli negatívne. Študent však zostáva v karanténe. Škola bola počas dvoch dní, keď bola preventívne zatvorená, vydezinfikovaná.

13:15 V Belgicku pribudlo za uplynulých 24 hodín 59 ďalších prípadov infikovania osôb novým koronavírusom SARS-CoV2. Celkový počet nakazených tak stúpol na 109, informovalo v piatok federálne ministerstvo zdravotníctva. Ide o doteraz najväčší počet prípadov zistených za jeden deň v Belgicku. Vo štvrtok a v noci na piatok bolo vykonaných celkovo 441 testov osôb s podozrením na prítomnosť koronavírusu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein

12:55 Pacientka v Ústí nad Labem je preukázateľne prvou osobou, ktorá sa koronavírusom SARS-CoV-2 nakazila na území Českej republiky. Informoval o tom v piatok spravodajský portál iDNES.cz. Žena hospitalizovaná v ústeckej Masarykovej nemocnici sa nakazila od svojho syna, ktorý bol na lyžovačke v Taliansku. Jej syn je hospitalizovaný v pražskej Nemocnici na Bulovke.

Potvrdené

11:45 Slovensko má prvý potvrdený prípad koronavírusu. Uviedol to predseda vlády SR Peter Pellegrini. Ide o 52-ročného muža, ktorý je hospitalizovaný v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Podľa premiéra nemá cestovateľskú anamnézu a preto je pravdepodobné, že ide o sekundárny prenos.

Zdroj: Topky:Maarty

11:37 V Kamerune v piatok potvrdili prvý prípad nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Informovala o tom agentúra Reuters. Kamerunské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že ide o 58-ročného francúzskeho občana, ktorý pricestoval do hlavného mesta Yaoundé 24. februára.

11:34 Koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, podľahol v Iráne aj poradca ministra zahraničných vecí Mohammada Džaváda Zarífa. Informovala o tom v piatok iránska tlačová agentúra IRNA. Hosejn Šejcholeslám, "veterán a diplomat revolúcie" zomrel vo štvrtok večer, dodala IRNA. Irán bojuje proti rýchlemu šíreniu koronavírusu, ktorým sa doteraz nakazilo 3313 ľudí a najmenej 107 ich zomrelo.

11:22 Holandsko v piatok oznámilo prvé úmrtie v súvislosti s nákazou novým typom koronavírusu SARS-CoV-2. Ide o 86-ročného muža, ktorý zomrel v nemocnici v Rotterdame. Informovala o tom stránka nos.nl.

11:10 Počet prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 v Nemecku sa od štvrtkového popoludnia zvýšil o 134. Celkovo bolo v piatok o siedmej hodine ráno registrovaných 534 infikovaných, informoval na svojej stránke Inštitút Roberta Kocha (RKI). Najviac prípadov (281) hlási naďalej spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko.

10:50 V Srbsku v piatok potvrdili prvý prípad nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Informovala o tom srbská spravodajská televízna stanica N1. Srbský minister zdravotníctva Zlatibor Lončar uviedol, že pozitívne testovaný muž z mesta Subotica bol v kontakte so svojou sestrou v Budapešti, ktorá má dýchacie problémy. Muž sa sám izoloval a teraz je v izolácii v nemocnici v Subotici.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein

10:45 Počet nakazených novým koronavírusom SARS-CoV-2 v Maďarsku stúpa, štvrtým infikovaným pacientom je priateľka nakazeného študenta z Iránu. Obaja sú v karanténe v budapeštianskej Nemocnici sv. Ladislava, uviedla informačná stránka maďarskej vlády koronavirus.gov.hu.

10:37 Dnes o 11.30 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutoční tlačová konferencia predsedu vlády SR Petra Pellegriniho. Téma: aktuálne informácie o koronavíruse. Tlačovú konferenciu prinesieme naživo.

10:35 Vo Vatikáne v piatok potvrdili prvý prípad nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Oznámil to podľa televízie Sky Tg24 hovorca Vatikánu Matteo Bruni. Bruni podľa agentúry Reuters spresnil, že nákaza bola zistená vo štvrtok. Ambulancie vo vatikánskych klinikách dočasne neprijímajú pacientov, aby mohli dezinfikovať svoje priestory. Bruni dodal, že rýchla záchranná zdravotná služba pracuje v obvyklom režime.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini

10:28 Moskovské úrady v piatok oznámili, že majú nástroje na monitorovanie ľudí podozrivých z nákazy koronavírusom, ktorí majú byť v karanténe. Vo vysielaní rozhlasovej stanice Echo Moskvy to uviedol vedúci úradu verejného zdravotníctva pre Moskvu Alexej Chripun. Dodal, že okrem toho, že ľudí v karanténe navštevujú lekári, "máme aj technické prostriedky, ako monitorovať pohyb" ľudí v karanténe.

10:15 Český premiér Andrej Babiš po rokovaní s námestníkom ministra zdravotníctva Romanom Prymulom vyzval Čechov, aby kvôli koronavírusu necestovali do Talianska. Ľudia, ktorí sa odtiaľ budú vracať, majú zostať dva týždne doma. O zmene postoja k návštevám Talianska informoval na sociálnej sieti Twitter. Babiš tiež požiadal zamestnávateľov, aby zamestnancom, ktorí majú zostať doma dva týždne po návrate z Talianska, umožnili pracovať na diaľku.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

9:16 Vláda Spojených štátov nemá dostatok testov na nový koronavírus, nedokáže preto splniť záväzok zabezpečiť do konca tohto týždňa jeden milión týchto diagnostických sád. Oznámil to viceprezident Mike Pence, ktorý je jedným z koordinátorov amerického ťaženia proti infekcii, napísal dnes portál BBC.

Zdroj: SITA/AP/Jacquelyn Martin

9:00 Francúzsko, kde evidujú 423 prípadov nakazenia koronavírusom nového typu a sedem úmrtí, sa pripravuje na možnosť, že vzhľadom na mieru nákazy a chorobnosti bude nutné vyhlásiť stav epidémie. Informoval o tom na svojom webe denník Le Monde. Medzi nakazenými je aj poslanec Národného zhromaždenia za pravicovú stranu Republikáni (LR) Jean-Luc Reitzer, ktorého vo štvrtok hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti.

8:55 Pre šíriacu sa epidémiu nového koronavírusu preloží Európsky parlament svoje budúcotýždňové plenárne zasadnutie zo Štrasburgu do Bruselu. Predseda parlamentu David Sassoli zdôvodnil toto rozhodnutie vývojom situácie vo Francúzsku.

Zdroj: SITA/AP/Jean-Francois Badias

8:31 Jeden z nakazených pacientov v Česku pracuje ako lekár v Prahe. Podľa portálu novinky.cz sa vrátil zo severného Talianska z lyžovačky. Šokujúce je, že ešte dva dni ordinoval. Zdravotná sestra z jeho ordinácie pripravuje zoznam pacientov, s ktorými prišiel lekár do kontaktu.

8:30 V Česku je aktuálne 12 oficiálne potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, no podľa ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha odhalila súkromná klinika 13. prípad. Ide o rovnakú kliniku, ako v prípade matky troch detí z Prahy 6, ktorá si dala urobiť testy po návrate z Talianska.

7:20 Muž z východomaďarského Debrecína, ktorý pracuje v Miláne, je tretím infikovaným novým koronavírusom SARS-CoV-2 v Maďarsku. Uviedla to vo štvrtok informačná stránka vlády koronavirus.gov.hu, podľa ktorej Maďar pricestoval z Talianska domov 29. februára, pričom kontrolou na debrecínskom letisku ešte prešiel bez teploty.

Neskôr však dostal horúčku a sanitkou ho vzali do nemocnice, kde ho dali do karantény a odobrali mu vzorky. Tie potvrdili nákazu novým koronavírusom. Prvé dva prípady infekcie týmto vírusom v Maďarsku oznámil v stredu predseda vlády Viktor Orbán prostredníctvom Facebooku. Ide o dvoch občanov Iránu, ktorí študujú na maďarských univerzitách.

Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man

6:45 Prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 oznámila vo štvrtok stredoamerická Kostarika. Infikovanou osobou je žena, ktorá sa nedávno vrátila z Talianska a Tuniska, informovala agentúra DPA. Ako uviedlo tamojšie ministerstvo zdravotníctva, 52-ročná sa späť do krajiny vrátila 29. februára a nemala žiadne príznaky ochorenia COVID-19. Agentúra DPA pripomenula, že počet nakazených v juhoamerickej Brazílii sa medzičasom zvýšil na osem. Celkový počet nakazených v Latinskej Amerike tým stúpol na 36, pričom vírus sa už objavil v siedmich krajinách a v dvoch francúzskych teritóriách v Karibiku.

Francúzsky regionálny zdravotnícky úrad tento týždeň oznámil, že tri prípady koronavírusu boli zaznamenané na francúzskych zámorských územiach v Latinskej Amerike - dva na ostrove Svätý Martin a jeden na ostrove Svätý Bartolomej. Ekvádor potvrdil doteraz 13 prípadov nákazy, Mexiko päť, Čile štyri a Argentína ohlásila v utorok prvý prípad. Jednu infikovaná osobu má aj Dominikánska republika.

Vo štvrtok výsledky testov vylúčili nákazu u kolumbijského prezidenta Ivána Duqueho, ktorý predtým cestoval do Spojených štátov, kde sa okrem iného stretol aj s prezidentom Donaldom Trumpom. "Keďže zdravie prezidenta je v štátnom záujme, odporúčalo sa vykonať test na diagnostiku koronavírusu, ktorého výsledky boli negatívne," uviedlo vo vyhlásení tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Nový koronavírus SARS-CoV-2 sa už rozšíril do viac ako 80 krajín a teritórií sveta a globálne si vyžiadal približne 3200 obetí a viac ako 95.000 nakazených.

6:35 Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vyhlásil vo štvrtok 30-dňový stav núdze platný pre všetky palestínske územia. Opatrenie súvisí s prípadmi nákazy koronavírusom SARS-CoV2, píše agentúra Reuters. O dekréte informoval palestínsky premiér Muhammad Ištaja iba niekoľko hodín po tom, ako sa do karantény dostalo mesto Betlehem, kde sa nachádza Bazilika narodenia Pána, ktorá je tradičným cieľom návštev kresťanských pútnikov.

"Rozhodli sme sa vyhlásiť stav núdze vo všetkých palestínskych oblastiach, aby sme čelili nebezpečenstvu koronavírusu a zabránili jeho šíreniu," povedal citujúc dekrét premiér Ištaja. Palestínska samospráva taktiež vo štvrtok na dva týždne zakázala zahraničným turistom vstup na územie Predjordánska, kde nariadila zavrieť všetky školy, mešity a chrámy. Rozhodnutie palestínskych úradov je reakciou na zistenie prvých prípadov koronavírusu na palestínskych územiach, a to v hoteli v meste Bajt Džalá, kde sa pred časom zdržiavali juhokórejskí turisti, u ktorých sa neskôr potvrdila nákaza koronavírusom nového typu.

6:25 Počet ľudí nakazených novým typom koronavírusu v Južnej Kórei stúpol o 518 a v piatok dosiahol číslo 6284. Informovala o tom agentúra Jonhap s tým, že väčšina infikovaných osôb sa vyskytuje v juhovýchodnom meste Tegu, ktoré je tamojším ohniskom nákazy a v susednej provincii Severný Kjongsang. Nový koronavírus SARS-CoV-2 si v Južnej Kórei podľa Kórejského centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC) vyžiadal doteraz 42 obetí - išlo prevažne o starších pacientov, ktorí sa už liečili aj na iné ochorenia.

Približne 60 percent potvrdených prípadov v krajine sa spája s náboženským hnutím Sinčchondži v meste Tegu a jeho okolí. Vírus sa v kostoloch tohto kresťanského hnutia, ktoré sa často označuje za sektu, začal šíriť po tom, ako sa na bohoslužbách zúčastňovala infikovaná 61-ročná žena, a to ešte predtým, než u nej vírus potvrdili. Z 518 nových prípadov bolo v Tegu nahlásených 367 a v Severnom Kjongsangu 123. Dva prípady nahlásilo i hlavné mesto Soul a ďalšie prípady oznámili aj iné tamojšie provincie a mestá.

6:15 Čína v piatok ohlásila 30 nových úmrtí na koronavírus. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že 29 z nich bolo zaznamenaných v najviac postihnutej provincii Chu-pej a jedna osoba zomrela v ostrovnej provincii Chaj-nan. Celkovo prišlo o život v súvislosti s koronavírusom v Číne doteraz 3042 osôb, uviedla čínska Národná zdravotnícka komisia (NHC), ktorej údaje citovala agentúra AFP. Počet nakazených v Číne sa do piatku zvýšil o 143 a dosiahol tak už 80.552.

Hoci krajina v boji proti šíreniu nákazy množstvo zaviedla opatrení, aktuálne narastá počet prípadov nakazených ľudí prichádzajúcich do Číny zo zahraničia. Tých je momentálne 36, pričom ich od štvrtku pribudlo 16, dodala NHC. Viac ako 53.000 ľudí sa už z ochorenia COVID-19 podľa oficiálnych údajov vyliečilo a boli prepustení z nemocníc. Hoci je v Číne stále najviac úmrtí aj nakazených, počet infikovaných rýchlejšie narastá v zahraničí - najviac postihnutými krajinami sú Južná Kórea, Irán a Taliansko.