Slovensko prijalo po výskyte koronavírusu zákazy návštev niektorých inštitúcií

"Rozhodli sme sa počnúc pondelkom dočasne pozastaviť prílety a odlety do Talianska, prijali sme zákaz návštev vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku s okamžitou platnosťou po vydaní nariadenia hygienikom. Ministerstvo školstva SR vydá zákaz školských výletov a exkurzií mimo územia SR, zároveň sa zavádza zákaz všetkých návštev v domovoch sociálnych služieb. Po dohode so zborom VAJS bude zákaz návštev väzníc a MPSVaR vydá zákaz návštev v detských domovoch. Sociálna poisťovňa spolu s MPSVaR vydá nariadenia, aby všetci tí, ktorí boli vypísaní PN, iba dočasne informovali o svojej práceneschopnosti a fyzicky ju osobne nahlásia do Sociálnej poisťovne až po preliečení," informoval o tom v piatok po zasadnutí ústredného krízového štábu premiér Peter Pellegrini spoločne s ministerkou vnútra Denisou Sakovou.

Premiér ďalej odporúča zvážiť zahraničné cesty mimo SR aj do krajín, kde vírus ešte nebol identifikovaný. Zvážiť by mali občania aj návštevu športových podujatí. "Aj napriek tomu, že sa budú konať niektoré športové podujatia, odporúčame občanom zvážiť ich návštevy. Zvážte návštevu kultúrnych podujatí a požiadame konferenciu biskupov Slovenska, aby zvážili možnosť obmedzenia organizovania bohoslužieb. Veriaci zvážte či pôjdete alebo nepôjdete na omše tak, aby sa zamedzilo koncentrácií ľudí na jednom mieste. Vyzveme aj starostov a primátorov, aby obmedzili diskotéky a iné podujatia," dodal Peter Pellegrini.

Prvý výskyt koronavírusu na Slovensku ovplyvní aj hraničné priechody. "Od piatku od 16:00 budeme kontrolovať a spomaľovať hraničné priechody Berg, Kittse a Jarovce dobrovoľníkmi zo záchranných služieb. Tí budú kontrolovať u cestujúcich symptómy koronavírusu," doplnila ministerka vnútra Denisa Saková.

Slovensko potrebuje podľa Petra Pellegriniho eliminovať, aby občania SR navštevovali verejné zariadenia. "Čím menej sa občania budú stretávať na verejných miestach, tým menej sa bude šíriť vírus," pokračoval Pellegrini.

Premiér Peter Pellegrini doplnil aj nové poznatky o prvom nakazenom občanovi SR koronavírusom. Dnes ráno bol totiž identifikovaný prvý slovenský prípad koroavírusu. Medzičasom sa podarilo stotožniť jeho manželku a syna, ktorí boli prevezení na Kramáre.

Boli im odobraté vzorky, ktoré budú prednostne vyšetrené tak, aby sme vedeli povedať, či syn, ktorý sa vrátil z Benátok, môže byť potenciálnym zdrojom nákazy. Pacient je z obce Kostolište v okrese Malacky. Pracoval vo fabrike vo Vysokej pri Morave. Hneď ako budeme mať informácie o výsledkoch u matky a syna budeme informovať, či je syn primárnym nositeľom vírusu, alebo budeme musieť hľadať niekde inde, ozrejmil premiér.