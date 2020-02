Muž žiadal o uvoľnenie sedadla pre invalidnú babku: Po vystúpení z električky ho zbili, svedkovia nepomohli

Incident sa odohral 17. januára v Liberci. Muž (29) o pol ôsmej ráno nastúpil do električky. Po dvoch zastávkach požiadal 15-ročného chlapca, ktorý v električke sedel, aby uvoľnil miesto babičke. Starenka stála a opierala sa o barly.

Hoci tínedžer jeho prianiu vyhovel bez akýchkoľvek protestov, situácia nenechala bez reakcie muža, ktorý sedel pred školákom. Cestujúci začal 29-ročného muža vulgárne urážať a vyhrážať sa mu, že ho zbije, pretože si „nebude dovoľovať niekoho zdvíhať zo sedadla“.

Zdroj: Týdeník Policie

Následne do električky nastúpil známy tohto agresora a do mladíka sa pustili obaja. Znova mu hrozili bitkou. Jeden z nich mu počas vystupovania z MHD pľuvol do tváre a častoval ho urážkami a ďalšími vyhrážkami. Na zastávke nakoniec vystúpili všetci traja a dosiaľ neznámi muži vo veku asi 25 rokov zaútočili na mladíka. „Jeden z nich ho držal zozadu pod pazuchami, aby mu znemožnil pohyb, a druhý ho bil päsťami do tváre. Napadnutý sa snažil aspoň kryť si dlaňami svoju tvár,“ opísala potýčku policajná hovorkyňa Ivana Baláková.

V tom čase prešlo okolo niekoľko desiatok ľudí. „Okoloidúci incident s väčším či menším záujmom zaznamenali, ale nenašiel sa medzi nimi nikto, kto by mu bol ochotný pomôcť napríklad len privolaním polície. A to ani vtedy, keď sa muž v dôsledku rán od útočníka zrútil na zem,“ povedala hovorkyňa. Útočníci z miesta činu ušli. Unikli do obchodného centra Fórum, v ktorom ich zachytila bezpečnostná kamera.

Opis agresorov, ktorých hľadá polícia

Obaja muži majú zhruba 25 rokov. Jeden z nich mal oblečené modré pracovné nohavice a sivú mikinu s kapucňou. Bol skôr obéznejšej postavy a vysoký cca 165 cm, max 170 cm. Mal čierne vlasy a okrúhlu tvár. Jeho známy mal taktiež odeté modré pracovné nohavice, sivú mikinu, mal však aj reflexnú vestu, ktorú si neskôr vyzliekol a niesol ju v ruke. Muž má štíhlu postavu, čierne vlasy a meria asi 170 cm.

Zdroj: Týdeník Policie

Ak mužov spoznávate alebo ste boli svedkami incidentu, skontaktujte sa s políciou. „Volajte, prosím, našu známu tiesňovú linku 158 alebo kontaktujte ktorékoľvek naše pracovisko,“ apeluje na verejnosť polícia.

Ľudia ho nechali na pospas osudu

Prípad je o to smutnejší, že keď napadnutý mladík žiadal svedkov udalosti, aby s ním zotrvali na inkriminovanom mieste do príjazdu polície alebo mu aspoň nechali telefónny kontakt, odišli. „Vyhovela mu len jedna svedkyňa, ostatní sa tvárili tak, že sa ich jeho "problém" nijako netýka,“ uviedla Baláková. „Muž, ktorý chcel len pomôcť invalidnej seniorke, bol následne nielen fyzicky napadnutý, ale tiež ponechaný ostatnými ľuďmi na ulici. Našu tiesňovú linku si musel privolať sám. Šťastie je, že incident nemal nijaké fatálne následky na jeho zdraví. Prípad sme klasifikovali ako prečin výtržníctva a po páchateľoch intenzívne pátrame,“ doložila hovorkyňa polície.