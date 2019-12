Ďalší útok v Bratislave! Adam (19) chcel brániť svoju priateľku: FOTO Surová bitka pred podnikom

V noci zo soboty na nedeľu organizoval 19-ročný Adam akciu. Popri škole pracuje ako DJ a podobným akciám sa venuje často. Zábava sa však zmenila na nepríjemnú udalosť. Adam chcel brániť svoju priateľku, ktorá sa dostala do konfliktu s ďalším mužom na diskotéke. Skončil s vážnymi poraneniami. Topkám celú situáciu opísala Adamova mama.

Adam bránil svoju priateľku

Podľa jej slov sa incident odohral v jednom z bratislavských klubov na námestí SNP, kde mladý muž akciu organizoval. „Bola tam prítomná aj jeho priateľka, ktorá sa v istom momente dostala do slovnej prestrelky s istým Richardom, ktorý bol agresívny aj na dalších prítomných kamarátov,“ uviedla matka s tým, že jednému z nich „dal hlavičku“, keď mu hovorili, aby im dal pokoj.

Zdroj: Archív A.Č.

Adam sa hneď na to prišiel opýtať, čo sa deje, uviedla jeho mama. „Richard Adamovu priateľku napadol aj fyzicky, agresívne do nej strčil, na čo môj syn automaticky zareagoval tak, že ho oprel o stenu a povedal, nech ju nechá na pokoji,“ opísala matka. Adam svoju priateľku následne vzal do zákulisia a vzal všetky veci. „Povedal jej, že bude lepšie odísť, keďže je tam takéto indivíduum,“ uviedla. Následne vyšli na ulicu a tam došlo k stretu.

Brutálny útok, mladík má zlomený nos a ďalšie zranenia

„Richard si počkal a napadol môjho syna, zhodil ho surovo na zem a zbil ho tak, že dnes má zlomený nos, pomliaždenú lícnu kosť a vylomený zub,“ uviedla mama. Adamovu priateľku k nemu nepustili, zároveň mali držať aj ďalšieho mladíka. Vedľa sa bili ďalší muži. Jeho zranenia potvrdzuje aj lekárska správa z bratislavskej nemocnice, kde bol Adam ošetrený. Topky majú správu k dispozícii. Uvádza sa v nej, že Adam má fraktúru nosových kostí s miernym posunom o dva milimetre, pomliaždeniny tváre a hlavy po údajnom fyzickom napadnutí.

Zdroj: Archív A.Č.

Adamova mama ďalej opisuje, že ochranka podniku údajne nezasiahla. „Je veľa svedkov, že ochrankár tam len stál a krčil plecami, že čo s tým má robiť!“ uviedla pre Topky. Zároveň sa pýta, prečo nebola celá situácia lepšie zabezpečená. „To musí dôjsť k smrteľným zraneniam, aby sa niečo zmenilo?“ Mama sa obáva, či sa niečo podobné nezopakuje. Adamova mama chce momentálne situáciu riešiť trestným oznámením.

Zdroj: Archív A.Č.

Zdroj: Archív A.Č.

Trestné oznámenie

„Keďže je to fraktúra, PN je dlhšia ako sedem dní, je to trestný čin. To nám povedal náš právnik,“ uviedla. Traja ľudia z incidentu už mali v nedeľu vypovedať. Okrem nich už vypovedal aj Adam, ktorý musí momentálne riešiť svoje zranenia u ďalších lekárov. „Použijeme všetky právne prostriedky na to, aby sa tento trestný čin vyšetril v čo najrýchlejšom čase,“ povedala.

„Vyzývam všetkých ľudí, ktorí sú istým spôsobom zodpovední za tento možno pre niekoho bezvýznamný incident, aby niečo urobili a prebrali svoju časť zodpovednosti,“ dodala matka.

V prípade sme oslovili aj bratislavskú políciu, ktorá zatiaľ útok nepotvrdila ani nevyvrátila.