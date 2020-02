VIDEO Výsmech za chrbtom Trumpa: Pelosiová si dovolila to, čo nikto pred ňou

V priamom prenose bolo vidno Pelosiovú, ako stojac za Trumpom s odporom v tvári trhá prezidentov prejav. Tejto scéne predchádzal moment, keď si Pelosiová pred prejavom chcela podať ruku s Trumpom, ten však toto gesto neprijal. Podľa DPA nie je jasné, či Trump Pelosiovú ignoroval alebo si ju nevšimol.

"The American adventure has only just begun"



President Trump ends his third State of the Union address, while Democratic House Speaker Nancy Pelosi rips up a copy of his speech behind him https://t.co/ZUQv1NjpF3 pic.twitter.com/AAXxQ7iWAk