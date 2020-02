VIDEO brutálneho útoku na Slovenku v Prahe: Len pre silné povahy, Miškin ex ako odtrhnutý z reťaze

Upozorňujeme, že video nie je vhodné pre citlivé povahy.

Miška prechádzala 11. januára cez turniket v pražskom metre na stanici Černý most. Do svojho cieľa ale nedorazila. Stala sa obeťou surového útoku. Jej mama pre topky.sk tri dni po incidente opísala, že zranenia jej spôsobil expriateľ. Kopance a údery podľa jej slov sledovali svedkovia, no nik spočiatku nezasiahol.

Chlapec, ktorý sa všetkému prizeral, si dokonca situáciu natáčal na telefón. Napokon však nabral odvahu neznámy muž, ktorý sa agresora snažil zastaviť. Práve po ňom v súčasnosti pátra česká polícia, ktorá zverejnila video násilného incidentu.

"Pražskí kriminalisti hľadajú svedka, ktorý sa zastal napadnutej ženy a ochránil ju pred útočníkom. Ak sa záchranca sám spoznáva alebo niekto vie, o koho ide, nech sa ozve na linku 158," informujú na sociálnej sieti.

Podozrivý muž skončil bezprostredne po zadržaní v rukách polície a v súčasnosti je väzobne stíhaný. Rodina Slovenky verí, že Marek, ktorý podľa nich útočil, dostane spravodlivý trest. Mama Mišky totiž tvrdí, že na jej dcéru nezdvihol ruku po prvýkrát.

Marek je momentálne vo väzbe. Prípadom sa zaoberá polícia. Zdroj: D.M.

Dvojica mala v minulosti turbulentný vzťah. Z partnera sa vykľul žiarlivec a agresor. Michaela zostala tehotná, no napokon zo vzťahu vycúvala. Nasledovalo obťažovanie cez sociálne siete aj fyzické ataky. Viac sa dočítate tu.