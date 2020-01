Mladý vodič nezvládol rýchlu jazdu: Adriana (16) bojovala o život, o smrti kamarátky (†17) nevie

DOMAŽLICE - Tragická dopravná nehoda otriasla Českom dva dni pred Vianocami. Pri Draženove na Domažlicku dostal mladý vodič (18) počas rýchlej jazdy šmyk, prešiel do protismeru, kde narazil do druhého auta. Na mieste zomrela sedemnásťročná Eva (†17), ktorá sedela v aute mladíka. Zranili sa štyria ľudia, medzi ktorými bola aj študentka Adriana K. (16). Tá sa stále zotavuje z nehody a o smrti kamarátky ešte nevie.

Boli dva dni do Vianoc (22. decembra 2019), keď si dve študentky Evka a Adriana sadli do auta 18-ročného kamaráta a teda ešte neskúseného vodiča. Ako uviedla polícia, mladý šofér išiel rýchlejšie ako mal, nezvládol zákrutu a narazil do protiidúceho auta. Adriana skončila s ťažkými zraneniami a vrtuľník ju prepravil na urgentný príjem plzenskej fakultnej nemocnice.

Jej kamarátka Eva však zrážku neprežila a na mieste zomrela. "Utrpela veľmi vážne zranenia, ktorým na mieste podľahla," uviedla v decembri hovorkyňa krajskej záchrannej služby Mária Svobodová. Vodičom polícia alkohol v krvi nezistila.

Na poslednú adventnú nedeľu matka Adriany nikdy nezabudne

Alena K. zrejme na poslednú adventnú nedeľu pred minulými Vianocami, kedy sa stala osudná nehoda, do konca života nezabudne. Jej dcéra Adriana si spolu s kamarátkou Evou sadli do auta neskúseného vodiča, čím urobili osudovú chybu. Nehodu neprežila Adrianina kamarátka Eva (†17), Adrianu s ťažkými zranenia trasportoval vrtuľník do nemocnice. Pre českú regionálnu televíznu stanicu TV ZAK opísala Alena hororové chvíle, ktoré vtedy prežívala. "Povedali nám, že nevedia, či to prežije do druhého dňa, že sú tam mnohopočetné zlomeniny, úraz hlavy, vnútorné krvácanie," uviedla matka Adriany.

Zdroj: Policie ČR

Ako uvádza český portál Blesk.cz, lekárom sa podarilo zachrániť jej život, no po dvoch dňoch prišla Adriana o obličku, pričom dodnes podstúpila už štyri operácie. V polovici januára ju lekári prebudili z umelého spánku. Z najhoršieho je už vonku, no cesta do normálneho života nebude jednoduchá, opisuje zdravotný stav študentky.

Na liečbu sa preto pripravuje aj jej matka, ktorá počíta s tým, že Adrianina liečba im vezme z úspor veľa peňazí. Založila preto transparentný účet, vďaka ktorému môže rodinu ktokoľvek finančne podporiť a pomôcť Adriane pri návrate do bežného života. "Chcela by som jej hlavne kúpiť kvalitný matrac a polohovací rošt," opísala mamička priority, keďže Adriana urpela zlomeninu panvy a strávi tam veľa času. Ďalej ju čakajú kúpele a rehabilitácie.

Ako na záver prezradila so slzami v očiach pre TV ZAK, jej dcéra ešte nevie, že kamarátka Evka pri nehode zomrela. "Už na základnej škole sa jej zabila spolužiačka a to niesla ťažko. Mám z toho strach," povedala Alena s tým, že vyrovnať sa s tou hroznou správou nebude pre Adrianu vôbec jednoduché.