Kuriózna nehoda spôsobila chaos: VIDEO Piatkový večer v Bratislave nezvládol...traktor!

BRATISLAVA - Pod dopravný chaos v hlavnom meste sa v piatok večer podpísala kuriózna nehoda. Vozidlo totiž narazilo do stĺpa trolejového vedenia a obmedzilo tak nielen premávku MHD, ale aj vodičov osobných áut. Okoloidúci sa však nestačili čudovať. Haváriu v centre mesta spôsobil traktor.

Okolnosti a presné príčiny nehody zatiaľ nie sú známe. Rovnako ani to, či sa pod udalosť, ktorá sa odohrala priamo pred budovou Slovenskej Akadémie Vied, podpísal alkohol. Šťastím však bolo, že sa nikomu nič vážne nestalo.

Hovorca záchranárov Jozef Minár potvrdil, že zdravotníci ošetrili len vodiča, ľahké zranenia si ale nevyžiadali jeho prevoz do nemocnice.

Obmedzená premávka MHD

Z dôvodu nehody ale Dopravý podnik Bratislava hlásil desiatky minút dopravné obmedzenia. Dotknuté boli linky 64, 204, 209 a 212. Pred 20. hod. bola premávka trolejbusov pri SAV obnovená.

Dopravný servis Zelená vlna na mikroblogovacej sieti Twitter však aj naďalej informuje o zdržaniach pre vodičov, ktorí smerujú cez Staré mesto.

"V Bratislave na Pražskej na križovatke so Šancovou smerom do centra narazil traktor do elektrického stĺpu, v križovatke sa tvoria kolóny vo všetkých smeroch, nepremávajú trolejbusy, radšej sa úseku úplne vyhnite," uvádzajú. Správu budeme aktualizovať.