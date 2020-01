Mohutná búrka mieri z Atlantiku nad Európu: VIDEO O pár hodín prinesie mimoriadne silný vietor

Sever Atlantického oceánu zasiahne mohutná veterná búrka. „V severnej polárnej oblasti pozorujeme v týchto dňoch nezvyčajne silný polárny vortex. Silný vietor, ktorý ho obkolesuje, dosahuje vo výškach rýchlosť až 600 kilometrov za hodinu,“ informovali meteorológovia z portálu iMeteo.sk. „Takto nestabilné počasie vytvára hlboké tlakové níže, ktoré následne putujú do vysokých a stredných zemepisných šírok,“ dodali.

Polárny vortex je zjednodušene povedané obrovský vír masy studeného vzduchu, ktorého stred je okolo severného pólu a siaha od zemského povrchu až po stratosféru. Jeho priemer môže dosiahnuť aj okolo 10-tisíc kilometrov a obvod aj okolo 35-tisíc kilometrov.

V priebehu utorka a stredy jedna z takýchto tlakových níží prinesie mimoriadne silný vietor najmä nad vody severného Atlantiku. „Tlak v jej strede by mal do stredy klesnúť len na 940 hPa, čo je tlak podobný tomu v strede hurikánov,“ ozrejmili odborníci. Tlaková níž by mala zasiahnuť ale aj Faerské ostrovy, kde môžu nárazy vetra dosiahnuť rýchlosť až do 200 km/h. „Spolu s vetrom sa očakávajú aj vysoké vlny. Tie môžu na ostrovoch a otvorenom mori dosiahnuť výšku aj viac ako 15 metrov,“ upozornili meteorológovia.

Veľmi nepriaznivá situácia nastane aj v Škótsku, kde bude v stredu fúkať vietor s rýchlosťou aj okolo 180 km/h. „Tlaková níž by mala okrajom zasiahnuť aj sever Britských ostrovov. Do Škótskej vrchoviny môže v priebehu stredajšieho popoludnia priniesť nárazy vetra o rýchlosti od 130 do 180 km/h, ojedinele až do 200 km/h,“ spresnili odborníci.