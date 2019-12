Historické víťazstvo: Spojené kráľovstvo sa navždy zmení! Scenáre, čo bude nasledovať

Do volieb šiel ako mierny favorit, otázkou však bolo, či sa mu podarí získať absolútnu väčšinu, teda najmenej 326 kresiel, a to sa presvedčivo podarilo. Bola to doslova Johnsonova spanilá jazda. „Politické zemetrasenie,“ dal sa premiér počuť pred oslavujúcimi konzervatívcami. „Teraz musíme plne porozumieť zemetraseniu, ktoré sme spôsobili. Zmenili sme politickú mapu tejto krajiny. Budeme sa musieť postaviť následkom nášho veľkého víťazstva, musíme zmeniť i našu stranu, aby sa vyrovnala miere našej výhry,“ vyhlásil. Dodal tiež, že sa Británia „stala krajinou jednej vlády“.

Po voľbách odídeme!

Veľká Británia odíde z Európskej únie k 31. januáru, vyhlásil po volebnom víťazstve Johnson. Brexitu podľa neho už nič nezabráni. „EÚ opustíme 31. januára, už neexistujú nijaké ´ak´, nijaké ´ale´, nijaké ´možno´. Nesklameme vás,“ zaviazal sa Britom premiér. Práve tento bývalý starosta Londýna pred časom urputne presadzoval brexit, skončil však nakoniec ako minister zahraničia a vyzeralo to, že utiekol z boja. Vrátil sa však po rade neúspechov Theresy Mayovej ako „spasiteľ“ konzervatívcov.

Vedúci predstavitelia EÚ už začali s návrhom rokovacej stratégie pre dohodu, ktorá má upraviť budúce vzťahy Únie s Veľkou Britániou. Brusel nečaká na vytvorenie novej vlády Jej Veličenstva, chce už kresliť červené čiary. Každý vie, že až po brexite sa začne skutočná bitka o budúce vzťahy kontinentu s britským ostrovom. Jasné víťazstvo Borisa Johnsona v parlamentných voľbách zvýšilo pravdepodobnosť odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie na konci januára nového roka takmer na sto percent.

Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Augstein

„Myslím si, že sa tieto voľby zapíšu do dejín a dajú nám teraz, v tejto novej vláde, šancu rešpektovať vôľu britského ľudu, zmeniť túto krajinu k lepšiemu a rozvinúť potenciál všetkých obyvateľov tejto krajiny,“ povedal Johnson. Podľa neho tomu všetkému napomôže práve brexit. Ako to postihne desiatky tisíc cudzincov v Spojenom kráľovstve, najmä Poliakov, ale aj Slovákov, Lotyšov, Indov, Maďarov či Vietnamcov, ktorí sem prišli za prácou a príjmom, to už niekoľkokrát naznačil. V jeho budúcich plánoch je obmedzenie pracovných povolení pre zahraničných pracovníkov, limitovaná sociálna a zdravotnícka pomoc a rozličné iné reštrikcie. Kto bude potom pridávať svojimi daňami peniaze do štátnej kasy, ktorá sa otriasa napríklad po škandáloch v kráľovskej rodine? Kto bude vykonávať ťažké a zle platené práce, ktorých sa Briti štítia? To už premiér neuviedol. Ukáže čas.

Labourista Corbyn mal iný plán, jeho cieľom bolo, aby Británia počas troch mesiacov vyrokovala s EÚ novú dohodu, ktorú by Briti následne dostali na schválenie v referende. Referendum o brexite sa však teraz, pochopiteľne, opakovať nebude. Už aj tak malé nádeje na väčšinovú vládu labouristov definitívne vyprchali. Corbyn tiež ohlásil, že do ďalších volieb stranu nepovedie.

V Severnom Írsku voľby priniesli zmenu v rozložení síl. Voliči si tam po prvý raz od rozdelenia Írska v roku 1921 zvolili viac írskych separatistov než probritských unionistov. Severoírska Demokratická unionistická strana (DUP) už tiež priznala porážku zástupcu vodkyne strany Nigela Doddsa v jeho obvode v Belfaste. Šéfka DUP Arlene Fosterová uviedla, že je z výsledkov sklamaná.

Slovo majú ženy

Mandát po predčasných voľbách získal rekordný počet žien, za konzervatívcov to je 86 političiek, za labouristov dokonca 104. S kampaňou členkám Konzervatívnej strany pomáhala premiérova partnerka Carrie Symondsová, ktorá v minulosti pôsobila ako komunikačná šéfka Konzervatívnej strany.

Zdroj: SITA/AP

Predsedníčka Škótskej národnej strany Nicola Sturgeonová medzitým vyhlásila, že Škótsko musí mať právo na ďalšie referendum o svojej nezávislosti od Spojeného kráľovstva. „Boris Johnson možno má mandát na to, aby z Európskej únie vyviedol Anglicko. Rozhodne však nemá mandát na to, aby vyviedol z EÚ Škótsko. Škótsko musí mať právo rozhodovať o svojej budúcnosti,“ uviedla Sturgeonová. Škótsko v brexitovom referende v roku 2016 hlasovalo za zotrvanie v Európskej únii. Na prvom referende o škótskej nezávislosti v roku 2014 sa zúčastnilo 3,6 milióna zo 4,3 milióna registrovaných voličov (85 percent), pričom 55 percent hlasujúcich sa vyslovilo za zotrvanie vo zväzku so zvyškom Británie.

Vyhral Dilyno

Hlavní súperi dorazili k volebným urnám hneď ráno, Johnson v spoločnosti psa Dilyna, Corbyn s manželkou. S Dilynom neskôr odvolila aj premiérova partnerka Carrie a Dilyno prijímal gratulácie spolu so svojimi majiteľmi. Psy sa vôbec pri britských predčasných voľbách stali fenoménom. Majú byť náznakom, že konzervatívni Briti sú duchom liberálni, čo sa týka nemých tvárí? Alebo je britský pes symbolom britskej poslušnosti?

V reakcii na výsledok volieb britská libra prudko posilnila a v prvých sekundách získala dokonca 2 percentá voči doláru (z 1,31 na 1,35 dolára).

Sociálne siete sú plné snímok psov pred volebnými miestnosťami. Zdieľanie fotografií psov pod hashtagom #dogsatpollingstations sa stalo v Spojenom kráľovstve na twitteri doslova fenoménom.

Zdroj: FB/Elections

Psy mali tohto roku vzhľadom na blížiace sa sviatky príležitosť vyvetrať svoje najparádnejšie vianočné outfity. Volebné pravidlá podľa britských médií prítomnosť psov priamo vnútri volebných miestností dovoľujú. Museli však byť na vôdzke a nijako nenarúšať volebný proces. Na twitteri sa objavil aj hashtag #catsatpollingstations, voliť boli mačky a objavili sa aj fretky a ježky. Istý muž pricválal k volebnej miestnosti na koni a iný Brit so sebou dokonca vzal jahňa.

To je však už iný symbol.