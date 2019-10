Stalo sa niečo veľké, oznámil Donald Trump: Vodca Daeš má byť po smrti

Podľa amerických vládnych zdrojov momentálne prebieha vyšetrovanie, ktoré má potvrdiť či vodca IS zahynul pri výbuchu v provincii Idlib. Americký prezident Donald Trump napísal v sobotu v noci na Twitteri: "Práve sa stalo niečo veľmi veľké!" Hovorca Bieleho domu oznámil, že prezident poskytne médiám "významné vyhlásenie" o 9h miestneho času (14h SEČ).

Abu Bakr al-Baghdadi: US 'conducts operation against IS chief' - US media https://t.co/gay53cMcho