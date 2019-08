Rasistický škandál v Galvestone: VIDEO Spútaný černoch na vôdzke medzi dvoma policajtmi

Nie je to nijaký hoax ani fotomontáž. Alarmujúca fotografia, ktorá podľa istého amerického politika vyvolala „hnev a znechutenie“, vznikla v Galvestone v Texase. Šéf polície si overil u orgánov činných v trestnom konaní, že fotka je skutočná. O to desivejšie pôsobí tento výsmech americkej demokracie a rovnakých práv pre ľudí bez rozdielu farby pleti.

Dvoch policajtov na koňoch vyfotografovali, ako vedú spútaného černocha ulicami na lane. Jazdci boli podľa policajného oddelenia v Galvestone identifikovaní ako P. Brosch a A. Smith. Údajne zatkli 43-ročného Donalda Neelyho, ktorý je obvinený zo spáchania trestného činu.

Vo vyhlásení polícia uviedla, že „dopravná jednotka nebola v čase zadržania okamžite k dispozícii“. Policajti, ktorí Neelyho zatkli, sa už predtým zúčastnili na samostatnom zatknutí iného muža. Polícia uviedla, že po eskortovaní prvého muža nebolo k dispozícii prepravné vozidlo. Hovorca polície pripustil, že sa takáto metóda zatknutia používa v nestabilných situáciách, no dodal: „V tomto prípade nebola použitá správne“. Neelyho švagriná Christin Neelyová v príspevku na Facebooku uviedla, že jej švagor, osemnásobný otec je „bezdomovec a duševne chorý“. „Predstavte si, že vy si uvedomujete, že život na ulici je nebezpečný, nehygienický, robí z vás ľahký cieľ pre trestné činy a prestúpenie zákonov a izoluje vás od vašej rodiny, ale napriek veľkému úsiliu NEMÔŽETE dosiahnuť, aby to pochopil váš príbuzný,“ napísala Christin. „Predstavte si, že budete celé dni prehľadávať ulice mesta a hľadať svojho príbuzného, ale ​​bez úspechu. Pátral niekedy niekto z vás v čase raňajok, obedov a večerí v miestnych útulkoch pre bezdomovcov s nádejou, že ho nájdete svojho a privediete domov? Predstavte si, že prezeráte Facebook a zrazu vidíte, že vášho blízkeho, ktorý je spútaný a kráča peši, sprevádzajú do väzenia dvaja dôstojníci na koňoch a vedú ho na lane! V roku 2019???? Tí dvaja ču..ci ho viedli ulicami ako zviera. Čítala som tie najnenávistnejšie a najnecitlivejšie poznámky týkajúce sa môjho zatknutého švagra Donalda Neelyho. Ľudia nechápu hĺbku duševných chorôb, ani ako to ovplyvňuje konkrétnu osobu a jej rodinu. POKÚŠALI SME SA A NAĎALEJ SA POKÚŠAME DOSTAŤ HO DOMOV. Neprestaňte sa, prosím, modliť za moju rodinu.“

Leon Phillips, prezident Galvestonskej koalície pre spravodlivosť vyzval na prepustenie oboch policajtov. „Keby to bol biely muž, nezaobchádzali by s ním takto,“ povedal Phillips. „Ručím za to, že v ich predpisoch nie je ani zmienka o tom, že by ste mali dať chlapovi vôdzku, keď s ním idete po ulici na koni.“ Zdroj: dog-leash-store.com Veliteľ policajného oddelenia v Galvestone Vernon L. Hale uviedol: „Som presvedčený, že naši policajti v tomto prípade preukázali slabý úsudok a mali čakať na dopravnú jednotku na mieste zadržania. Musím sa ospravedlniť pánovi Neelyovi za túto zbytočnú trápnosť. Moji policajti však nemali nijaký zlý úmysel.“

Hale ďalej spomenul, že sa ihneď zmenili policajné predpisy týkajúce sa zadržania niekoho takýmto spôsobom. Demokratická politička Adrienne Bellová, ktorá sa uchádza o pozíciu v Kongrese v roku 2020, napísala na twitter pod fotografiu: „Overili sme si u orgánov činných v trestnom konaní v Galvestone, že fotografia bola urobená na základe skutočnosti. Je ťažké pochopiť, prečo mali (…) dojem, že muž potrebuje ešte aj vôdzku, ak bol spútaný a kráčal medzi dvoma policajtmi v službe.“