Hororové VIDEO z mýtnice v Chorvátsku: Šialenec na BMW vletel v obrovskej rýchlosti do dovolenkárov

Polícia následne oznámila, že pri nehode utrpeli všetky tri tieto osoby vážne zranenie. Šlo o trojčlennú rodinu z jedného z dvoch vozidiel, s ktorými sa zrazilo zozadu prichádzajúce BMW.

Hasiči z jednotky Sv. Ivan Zelina, ktorí dorazili na miesto činu ihneď po nehode, vyslobodzovali zranených z auta. Ako povedali, bol to manželský pár a dieťa z jedného auta. “Na mýtnici boli práve dve autá s maďarskou registračnou značkou, keď do nich veľkou rýchlosťou vrazilo BMW,” uviedol Ivica Mačković, veliteľ hasičskej jednotky DVD Sv. Ivan Zelina. Polícia v piatok dokončila výsluch očitých svedkov, vyšetrovanie podrobností nehody, ako aj jej príčin ešte prebieha.

Ako uvádza chorvátsky denník Jutarnji list, podľa policajnej správy vodič BMW jazdil neprimeranou rýchlosťou a narazil do Škody, ktorá spomalila pred mýtnou budovou, pretože vodič platil mýto. Škoda po havárii vletela do betónovej steny, potom do dvoch mýtnych domčekov, napokon narazila do zadnej časti Audi. Kovová časť jej kolesa odletela a zasiahla Ford s poľskou registračnou značkou, v ktorom sa viezol 49-ročný vodič.

Vodič BMW Ozren M. (35) bol pod vplyvom drog a liekov a jazdil oveľa rýchlejšie, ako je povolená rýchlosť na diaľnici. Tak znelo trestné oznámenie, ktoré podala záhrebská polícia na Ozrena M. Presne 24 hodín po zatknutí a tri dni po autonehode ho záhrebská polícia informovala, že spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej boli vážne zranení traja ľudia. Ak bude počas súdneho procesu uznaný vinným, hrozí mu osem rokov väzenia. Zdroj: Nezavisni cestarski sindikat

Stále je otázne, či v čase nehody hovoril mobilným telefónom so svojou priateľkou. Jeho rodina prostredníctvom svojho právnika uviedla, že poslala list vyjadrujúci ľútosť a úprimné želanie úplného uzdravenia zranenej rodiny Dobrenovovcov.

Daniel Dobrenov (38), bývalý tenisový tréner chorvátskej hviezdy Petry Martićovej, jeho manželka Anna a ich sedemročný synček – všetci traja boli vo vážnom stave hospitalizovaní v nemocnici v Záhrebe, kde lekári robia maximum, aby ich uzdravili. Dobrenovovci v ten deň vyrazili z Budapešti, kde pristáli po lete z ďalekej Austrálie. Pricestovali do Záhrebu, stretli sa s priateľmi a vyrazili na dovolenku na Dugi otok. Cestovali v aute Škoda a trpezlivo sa približovali k mýtnej budove Sveta Helena. Ozren M. v jeho BMW, jazdiaci rýchlosťou okolo 150 km/h bez akéhokoľvek brzdenia vrazil do Škody s maďarskou registráciou, v ktorej sedeli Dobrenovovci.

Následkom havárie sú obrovské škody. Či bude Ozren M. zadržaný v lehote jedného mesiaca, stále nie je známe.