Hororová nehoda v Chorvátsku: Toto je rodina, do ktorej nabúral šialenec na BMW v obrovskej rýchlosti

Zdroj: FB/Nezavisni cestarski sindikat, FB/Ana D.

ZÁHREB - Chorvátske médiá stále zamestnáva štvrtková vážna nehoda, ku ktorej došlo o 12.45 pri diaľničnej mýtnici Sveta Helena. Mladý vodič (35) tam bez brzdenia v rýchlosti okolo 150 km/h zozadu napálil do Škody s maďarským evidenčným číslom, ktorej posádka spomalila pred bránou, aby mohla zaplatiť. Po náraze ju odhodilo do betónových zvodidiel, potom do mýtneho domčeka, kde sa otočila okolo svojej osi a vrazila do ďalšej kabíny aj ďalšieho maďarského vozidla. Trojčlennú rodinu previezli do nemocnice vo vážnom stave. Ozren M. z Čakovca, ktorý sedel za volantom BMW, bol pod vplyvom liekov a drog a mal telefonovať s priateľkou.