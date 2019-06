Novým šéfom Európskej komisie by mal byť údajne Frans Timmermans

Timmermans by sa novým šéfom EK mal podľa Reuters stať aj napriek mimoriadne silnému odporu krajín z východnej časti EÚ. Na jeho mene sa totiž počas nedávneho summitu G20 v japonskej Osake dohodli predstavitelia Francúzska, Španielska, Holandska a Nemecka, uviedli pre Reuters dvaja diplomati, ako aj poradca Európskeho parlamentu (EP).

Ak by sa na čelo EK postavil Timmermans, znamenalo by to podľa Reuters víťazstvo centristov a liberálov, ktorí sa stavajú na odpor údajnej neustále narastajúcej dominancii Berlína nad Bruselom. Ukončilo by to tiež 15-ročnú éru, kedy EK ovládali stredopravé sily.

Timmermans (58) už dávnejšie avizoval, že jeho prioritami ako šéfa EK by boli: boj so zmenou klímy, celoúnijný minimálny príjem a budovanie vzťahov s Afrikou, ktorá je domovom veľkého množstva migrantov, ktorí do Európy prichádzali v posledných rokoch. O konkrétnych menách sa bude diskutovať až na summite, ktorý sa začne v nedeľu podvečer v Bruseli.