Zemanov tvrdý odkaz nespokojným Čechom: Demonštrácie proti Babišovej vláde nemajú zmysel

Miloš Zeman

Zdroj: TASR/AP Photo/Michael Gruber

PRAHA - Podľa českého prezidenta Miloša Zemana nemajú terajšie demonštrácie proti vláde premiéra ČR Andreja Babiša zmysel. Prezident to povedal v nedeľu v relácii rozhlasovej stanice Frekvence 1. Organizátori takýchto demonštrácií by sa mali podľa neho spojiť s politikmi, ktorí by až potom mohli vysloviť Babišovi nedôveru v Snemovni.