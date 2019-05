Automechanik zo Slovenska nabomboval zákazníkovi do tváre: Za bitku v dielni mu hrozí tvrdý trest

Mladý automechanik, ktorý je pôvodom zo Slovenska, mal surovo napadnúť zákazníka jedného z karlovarských autoservisov, v ktorom pracoval. Bitke malo podľa českej polície predchádzať odmietnutie zaplatiť za opravu vozidla.

Zdroj: thinkstockphotos.com

„Muž mal prísť do autoservisu po opravené auto, ale v kancelárii došlo k slovnej potýčke, ktorá sa mala týkať čiastky za opravu,“ spresnil hovorca karlovarskej krajskej polície Jakub Kopřiva. „Cudzinec (Slovák, pozn. red.) mal po hádke vziať majiteľa vozidla do dielne, kde ho najskôr držal za bundu, a keď muž spadol na zem, tak ho mal zakľaknúť a niekoľkými pästnými ranami udrieť do oblasti hlavy a tváre,“ dodal.

Čítajte aj: Lea trpí Downovým syndrómom: FOTO Jej otca zbili na parkovisku, útočník mu rozbil lebku

Dvadsaťdvaročný zákazník bol po útoku hospitalizovaný v nemocnici. Ďalších 33 dní bol neschopný práce. V prípade, že bude útočníkovi preukázaná vina, hrozí mu trest odňatia slobody až na desať rokov. „Karlovarskí kriminalisti začali trestné stíhanie dvadsaťsedemročného cudzinca, ktorého obvinili zo spáchania obzvlášť závažného zločinu ublíženia na zdraví,“ uviedol hovorca polície.