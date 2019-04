Handra namiesto dámskych vložiek: Češka Tereza trpí v pakistanskom väzení, puká jej srdce

Tereza Hlůšková, ktorú pred vyše rokom zadržali na pakistanskom letisku s deviatimi kilami heroínu, znáša život vo väzení veľmi ťažko. Už v minulosti sa sťažovala na zlé hygienické podmienky a pár mesiacov vo väzbe musela dokonca nosiť namiesto vložiek len handru! V pondelok napísala svojmu advokátovi dlhý list s tým, že je na dne a prosí ho, aby bol v jej prípade čo najaktívnejší. „Som taká smutná. Vo väzení už zostať nemôžem. Za mrežami mi pukne srdce,“ stálo v liste. „Slovami nedokážem popísať, čo cítim. Dúfam, že budete mať ohľad na moje city.“ Zdroj: Profimedia

Zatiaľ neprávoplatný rozsudok sudcu Šahzáda Razu, ktorý Terezu poslal na takmer deväť rokov do väzenia, Češku zdrvil. Potom uvažovala nad zmenou obhajcu a rokovala so skutočným expertom, advokátom Naveedom Khanom Afridim, ktorý sa špecializuje na drogovú kriminalitu. Ten si však zapýtal príliš vysokú čiastku.

Asghar Dogar naopak Tereze za svoje služby odpustil značnú sumu. Vďaka jej prípadu sa totiž mimoriadne zviditeľnil. Terezin prípad je v Pakistane výrazne medializovaný, každé pojednávanie súdu priťahuje veľkú pozornosť. Českej pašeráčke očividne neostalo nič iné, ako sa znovu obrátiť na Dogara. Tereza stále verí, že bude oslobodená a vráti sa späť do Česka k svojej rodine. To sa však zjavne nestane a pre pašeráčku bude veľkým víťazstvom, ak si bude môcť odpykať trest v českom väzení. Vzhľadom na to, že Česko nemá s Pakistanom uzavretú dohodu o vydávaní väzňov, to bude veľmi zložité.