Kráska žila a pracovala v luxusnom hoteli na Ibize: FOTO Náhle ju tam skolila choroba, hrozné slová lekárov

Hayley Brayová (26) z anglického Kentu niekoľko mesiacov žila a pracovala v päťhviezdičkovom hoteli na ostrove Ibiza. V prvej polovici júna jej však z ničoho nič prišlo nevoľno a o dva dni na to stratila cit v končatinách. Lekári jej diagnostikovali zápal močových ciest. Krátko na to už nebola schopná jesť, rozprávať a ani dýchať bez pomoci prístroja. Preto bola letecky prevezená do väčšej nemocnice na Malorke, kde bola hospitalizovaná niekoľko týždňov a kde jej vymieňali krvnú plazmu.

Odtiaľ ju letecká ambulancia transportovala do nemocnice v rodnom Anglicku, kde sa jej stav zlepšuje. Podľa rodiny už Hayley dokáže sama jesť kašovité jedlá a tím fyzioterapeutov pracuje na budovaní jej svalov.

Ženina nevlastná sestra Sadie pre denník Sun povedala, že Hayley skončila v nemocnici po tom, čo jej poslala správu: „Minulú noc som nespala. Cítila som sa, akoby ma boleli kosti.“ Sadie sa o ňu bála a odpísala jej, aby šla k doktorovi. „Ale Hayley chcela ísť do práce,“ spomína na sestrine ťažkosti Sadie.

Že s Hayley niečo nie je v poriadku, si všimol jej šéf, ktorý ju poslal k lekárovi. Odvtedy sa dievčina svojej rodine neozvala. Sadie sa o sestrinom zdravotnom stave dozvedela vďaka tomu, že na Instagrame „vypátrala“ jej šéfa. Od neho sa dozvedela, že Hayley leží na jednotke intenzívnej starostlivosti, pretože jej zlyhali pľúca.

Mladá Britka bude v nemocnici asi rok. Jej rodičom už bolo oznámené, že choroba na nej zanechá celoživotné následky.