Opitý lekár chcel otvoriť núdzový východ v lietadle do Moskvy: VIDEO Pasažieri ho riadne spacifikovali

Vadima Bondara pripútali k separátnemu sedadlu.

Zdroj: YouTube

MOSKVA - Ruský anestéziológ Vadim Bondar (43) si poriadne zavaril počas desaťhodinového letu z Bangkoku do Moskvy. Na palube stroja spoločnosti Aeroflot sa správal veľmi hrubo a navyše sa opitý pokúšal otvoriť núdzový východ vo výške viac ako 10 km nad morom. Mužskí cestujúci výtržníka spacifikovali a pripútali k sedadlu až do momentu, kedy lietadlo bezpečne pristálo a lekára si prevzala polícia. Bondar to však nemieni nechať len tak a o tom, ako sa k nemu správali počas letu, si chce pohovoriť s právnikmi.