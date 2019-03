PRÁVE TERAZ Britskí poslanci schválili odklad brexitu: Toto sú nové dátumy odchodu z EÚ

K hlasovaniu o odklade brexitu došlo potom, čo britská premiérka Theresa Mayová oznámila, že ak poslanci Dolnej snemovne na tretí pokus schvália dohodu o odchode Británie z EÚ, ktorú jej vláda uzavrela s Bruselom, odíde z postu šéfky kabinetu. Mayová podmienečné svoje rozhodnutie odísť z postu premiérky oznámila na zasadaní vplyvného Výboru 1922 združujúceho poslancov Konzervatívnej strany, ktorí nie sú členmi vlády.

Odklad brexitu podporilo 441 poslancov, proti ich hlasovalo 105. "Potvrdené, brexit tento piatok nebude," komentoval výsledok hlasovania na twitteri Matt Dathan z bulvárneho denníka The Sun.

Na oboch termínoch odkladu sa minulý týždeň v reakcii na britskú žiadosť zhodlo zvyšných 27 členských krajín EÚ. Londýn pôvodne navrhoval predĺženie vyjednávacieho obdobia do 30. júna, EÚ27 ale schválila iba dvojmesačný odklad do 22. mája, a to pod podmienkou, že tento týždeň Dolná snemovňa schváli dohodu o vystúpení z únie. Pokiaľ k tomuto nedôjde, dali zvyšné únijné krajiny Británii čas do 12. apríla, aby sa rozhodla medzi brexitom bez dohody a dlhším predĺžením spojeným s účasťou v májových európskych voľbách.

Zdroj: SITA/AP/Jessica Taylor/House of Commons

Nižšie postavený člen britskej vlády Robin Walker dnes pred poslancami zdôrazňoval dôležitosť schválenia zmeny dátumu brexitu. V opačnom prípade by vraj nastal "zmätok naprieč britským právom", lebo v tom medzinárodnom už bola úprava. Za opatrenie sa postavilo aj vedenie opozičných labouristov.

Zdroj: SITA/AP/House of Commons

Severoírski unionisti dohodu nepodporia

Severoírska Demokratická unionistická strana (DUP) trvá na svojich výhradách voči brexitovej dohode a obsiahnutej "írskej poistke" a dokument by ani v prípadnom treťom hlasovaní nepodporila. DUP to uvádza vo vyhlásení, ktoré predstavuje značnú komplikáciu pre snahu britskej premiérky Theresa Mayovej presadiť v parlamente podmienky brexitu dojednanej s Európskou úniou.

"V prípade uplatnenia má (írska) poistka potenciál vytvoriť internú obchodnú hranicu vnútri Spojeného kráľovstva," uvádza strana, o ktorej podporu sa v dolnej komore parlamentu opiera menšinová vláda konzervatívcov. "Ak vláda predloží nové hlasovanie, nepodporíme ju," stojí ďalej vo vyhlásení.