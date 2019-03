Desivé priznanie vraha malej Aleshe MacPhail (†6): V base prehovoril o odporných detailoch

Aleshino telo sa našlo vlani 2. júla v lese na ostrove Bute. Dievčatko zmizlo z domu starých rodičov, kde bolo na prázdninách u otca a jeho partnerky. Jeho mŕtvolu našli len niekoľko hodín po tom, čo rodina polícii ohlásila jej zmiznutie. Tínedžer uniesol Aleshu z postele, kde spala. Na jej tele sa našlo 117 rán a posmrtné vyšetrenie patológa ukázalo, že zomrela následkom „významného a silného tlaku na krk a tvár“. Krásne, milé, premýšľavé dieťa. Zdroj: Profimedia ​Aaron Campbell bol odsúdený 21. februára tohto roku, keď ho porota po deväťdňovom súdnom konaní jednohlasne uznala vinným. Campbellovu identitu nebolo možné odhaliť počas súdneho procesu pre jeho vek, ale po jeho odsúdení sudca Lord Matthews zrušil zákaz. Tínedžer vraždu poprel, no jeho obhajca Brian McConnachie na dnešnom pojednávaní vyhlásil, že podľa správy sociálneho pracovníka sa Aaron priznal. Sudca Lord Matthews povedal, že Campbell „znásilnil a zavraždil“ Aleshu „najbrutálnejším spôsobom“ a dodal, že v súdnom konaní preukázal „ohromujúci nedostatok výčitiek svedomia“. Uviedol tiež vrahove slová zo správy, že počas súdneho procesu „musel bojovať so smiechom", a myslel len na to, že ju zabil. Obhajca McConnachie povedal, že Aaron Campbell pripustil zodpovednosť za znásilnenie a vraždu Aleshe. Podľa psychológa prejavuje Campbell mnohé črty psychopatie a potenciálne škodlivé sexuálne správanie. Vrahova výchova bola „menej než ideálna“, ale to nie je poľahčujúci faktor. Obhajca si dovolil požiadať sudcu, aby vzal na vedomie skutočnosť, že pri ukladaní trestu v tomto štádiu ide o trest významnej dĺžky uložený dieťaťu. Robert MacPhail mal predávať vrahovi drogu. Zdroj: Profimedia Vrah sa snažil zvaliť vinu za zločin na priateľku Aleshinho otca. Otec obete Robert MacPhail (26) a jeho priateľka Toni McLachlanová (18) priznali predaj marihuany Campbellovi, ktorý bol ich rodinným priateľom. Campbell, pravidelný pijan, ktorý často fajčil marihuanu, povedal, že sa niekoľko mesiacov stretával so slečnou McLachlanovou, mal s ňou sex a fajčili spolu marihuanu, ona však všetko popiera. Vypovedal, že mali sex v garáži pár hodín predtým, ako bola Alesha zavraždená a tvrdil, že slečna McLachlanová odobrala jeho DNA z kondómu, ktorý použil, aby ho obvinila z vraždy dievčatka. Georgina Lochrane (23), matka obete prichádza na súd. Zdroj: Profimedia .Prokurátor Iain McSporran citoval vyhlásenie starých rodičov Aleshe, Angely Kingovej a Caluma MacPhaila. „Sú úplne zničení a majú zlomené srdcia. Alesha bola krásne, milé a premýšľavé dieťa, ktoré im každý deň chýba. Sú zmučení okolnosťami jej vraždy. Nechápu, ako majú ďalej žiť normálny život.“