Zasahovanie Ruska do amerických volieb: Trump súhlasí so zverejneným vyšetrovacej správy

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že by mu neprekážalo zverejnenie správy, ktorú pripravuje osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller o údajnom ruskom zasahovaní do prezidentských volieb z roku 2016 a akýchkoľvek prípadných súvislostiach s Trumpovou kampaňou.

Mueller správu predloží ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi. Súčasťou správy bude aj to, či sa Trump protizákonne usiloval o zablokovanie vyšetrovania. Šéf Bieleho domu zasahovanie Ruska do volieb, ako aj hatenie vyšetrovania popiera. Moskva tiež poprela akékoľvek ovplyvňovanie prezidentských volieb v USA. Barr sa dostáva pod nátlak zákonodarcov, aby čo najskôr sprístupnil Muellerovu správu verejnosti, hoci minister má široké právomoci rozhodnúť, čo sa dostane na verejnosť, pripomína tlačová agentúra Reuters.

Snemovňa reprezentantov minulý týždeň pomerom hlasov 420:0 schválila nezáväznú rezolúciu, ktorá vyzýva, aby bola Muellerova správa poskytnutá Kongresu i verejnosti. Ako sa k tomu postaví Senát, však nie je jasné. Trump pred novinármi v Bielom dome vyhlásil, že nevie, kedy predmetnú vyšetrovaciu správu zverejnia. "Uvidíme, či bude čestná," zdôraznil. Na otázku, či by ju mala uvidieť aj verejnosť, prezident odpovedal: "Nedbám. Nech sa to zverejní. Nech to ľudia vidia. Je to na ministrovi spravodlivosti. Uvidíme, čo sa stane."