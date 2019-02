Dráma na pražskom letisku: FOTO Núdzové pristátie lietadla z Dubaja, dieťa skončilo v nemocnici

Stroj letiaci z Dubaja do britského Newcastlu bol presmerovaný do Prahy v pondelok dopoludnia. Dôvodom núdzového pristátia bola naliehavá zdravotná starostlivosť pre dieťa, ktorému sa urobilo nevoľno.

Udalosť pre tn.nova.cz potvrdil aj hovorca Letiska Václava Havla Roman Pacvoň. „Po pristáti bola cestujúcemu ihneď poskytnutá lekárska starostlivosť,“ uviedol hovorca. Doložil, že malý pasažier je hospitalizovaný v jednej z pražských nemocníc, pričom jeho stav nie je známy.

Núdzové pristátie Boeingu 777 spoločnosti Emirates nastalo takmer sedem hodín po tom, ako vzlietlo z medzinárodného letiska v Dubaji. Tesne po 10. hodine dopoludnia pristálo na letisku v českej metropole.

Britská televízia ITV informovala, že letecká spoločnosť Emirates bola kontaktovaná na pripomienkovanie. Televízia získala aj svedectvo jedného z pasažierov. Podľa jeho slov dieťa postihli zdravotné problémy. A len čo stroj pristál, bola mu poskytnutá lekárska pomoc.

It was medical problem with small baby. Flight Is ready to departure just Now. pic.twitter.com/eqV3ipwQwb